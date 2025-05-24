УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11716 відвідувачів онлайн
Новини Ракетна атака на Київ
754 8

Сьогоднішня масована атака демонструє справжні наміри РФ - шлях ескалації, - Шмигаль

київ після обстрілу 24 травня

Цієї ночі Росія завдала удару по Україні, використовуючи балістичні ракети та ударні БпЛА. Ворог випустив 14 ракет і 250 шахедів на Київщину, Дніпровщину, Одещину, Вінниччину, Сумщину, Харківщину, Донеччину та Запоріжжя.

Про це інформує у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Є постраждалі та загиблі. Співчуття рідним та близьким.

Одну з наймасштабніших атак ворог здійснив на Київ. Падіння уламків зафіксовано у п'яти районах. Руйнувань зазнали звичайні житлові багатоповерхівки", - нагадує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ модернізує балістику, але сьогодні вночі 6 із 9 ракет, що летіли на Київ, збиті нашою ППО, - Повітряні сили

київ після обстрілу 24 травня
київ після обстрілу 24 травня
київ після обстрілу 24 травня

За словами Шмигаля, усі екстрені служби працюють у посиленому режимі, триває ліквідація наслідків обстрілу. Постраждалим надається необхідна допомога. В одному з районів розгорнуто оперативний штаб, де можна отримати консультації та підтримку.

"Вдячні силам ППО, які збили значну кількість ворожих ракет і дронів та вберегли багато життів. Сьогоднішня масована атака ще раз демонструє справжні наміри агресора - шлях ескалації.

Зараз як ніколи важливо, щоб міжнародна спільнота діяла рішуче - надаючи Україні більше допомоги, посилюючи санкційний тиск та ізолюючи росію на всіх рівнях", - наголошує очільник уряду.

Автор: 

Київ (19632) Шмигаль Денис (4633) Повітряні атаки на Київ (805)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про це інформує у телеграм-каналі...

Кого Шмигаль інформує у телеграмм-каналі? Макрона, Трампа?
А чого не в однокласніках?
показати весь коментар
24.05.2025 11:45 Відповісти
ну да он должен был позвонить Макрону и Трампу и сказать спасибо что наши воины сбили 6 ракет)
показати весь коментар
24.05.2025 11:47 Відповісти
Ніхто на Заході не читає говнограмм. Тому дописи там хіба що для ху-йла з бацькою..
показати весь коментар
24.05.2025 11:56 Відповісти
он в сообщении тг информирует украинцев и благодарит воинов ППО
показати весь коментар
24.05.2025 12:06 Відповісти
Вони про свої наміри ВІДКРИТО говорять - знищити Україну.
показати весь коментар
24.05.2025 11:58 Відповісти
шмыгаль, бери свою свору предателей зеленских, гетьманцевых, галущенков, умеровых, будановых и бегом на OLX вымогать налог за б/ушные трусы
показати весь коментар
24.05.2025 12:05 Відповісти
***! Америку відкрив.
показати весь коментар
24.05.2025 13:12 Відповісти
Сьогоднішня масована атака демонструє ТЕЖ САМЕ.ЩО РАШИСТ ДЕМОНСТРУЄ ВСІ ТРИ РОКИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ .
показати весь коментар
24.05.2025 15:35 Відповісти
 
 