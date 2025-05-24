Сьогоднішня масована атака демонструє справжні наміри РФ - шлях ескалації, - Шмигаль
Цієї ночі Росія завдала удару по Україні, використовуючи балістичні ракети та ударні БпЛА. Ворог випустив 14 ракет і 250 шахедів на Київщину, Дніпровщину, Одещину, Вінниччину, Сумщину, Харківщину, Донеччину та Запоріжжя.
Про це інформує у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Є постраждалі та загиблі. Співчуття рідним та близьким.
Одну з наймасштабніших атак ворог здійснив на Київ. Падіння уламків зафіксовано у п'яти районах. Руйнувань зазнали звичайні житлові багатоповерхівки", - нагадує він.
За словами Шмигаля, усі екстрені служби працюють у посиленому режимі, триває ліквідація наслідків обстрілу. Постраждалим надається необхідна допомога. В одному з районів розгорнуто оперативний штаб, де можна отримати консультації та підтримку.
"Вдячні силам ППО, які збили значну кількість ворожих ракет і дронів та вберегли багато життів. Сьогоднішня масована атака ще раз демонструє справжні наміри агресора - шлях ескалації.
Зараз як ніколи важливо, щоб міжнародна спільнота діяла рішуче - надаючи Україні більше допомоги, посилюючи санкційний тиск та ізолюючи росію на всіх рівнях", - наголошує очільник уряду.
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