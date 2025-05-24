РФ модернізує балістику, але сьогодні вночі 6 із 9 ракет, що летіли на Київ, збиті нашою ППО, - Повітряні сили

У ніч на 24 травня під час атаки РФ основна маса балістичних ракет та "Шахедів" летіли на Київ. Столицю атакували з різних напрямків. Українська ППО показала гарний результат.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що основним напрямок удару ворога був Київ і основні цілі були направлені саме на столицю.

"Щодо балістики, основна маса теж летіла на Київ - це дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М" або ж KN-23, і з них дві третини було перехоплено протиповітряною обороною. Це доволі високий показних. Знаємо, що ворог свою балістику модернізує, але сьогодні шість з дев'яти ракет були збиті ППО", - розповів Ігнат.

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За його словами, ворожі дрони летіли великим групами з різних напрямків.

"Летять дрони великими зграями з різних напрямків. Обходили вони столицю теж з різних напрямків - і з півночі, і з заходу, зі сходу, з півня. Тому власне було дуже чутно, дуже гучно, саме проти БпЛА, як власне і вибухи, які були внаслідок роботи ППО", - додав речник Повітряних сил.

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Нагадаємо, вночі 24 травня російські загарбники атакували Київ БпЛА та балістикою, поранень зазнали 15 людей.