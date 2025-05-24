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Новини Обстріли Києва
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РФ модернізує балістику, але сьогодні вночі 6 із 9 ракет, що летіли на Київ, збиті нашою ППО, - Повітряні сили

Атака РФ на Київ вночі 24 травня

У ніч на 24 травня під час атаки РФ основна маса балістичних ракет та "Шахедів" летіли на Київ. Столицю атакували з різних напрямків. Українська ППО показала гарний результат. 

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Він зазначив, що основним напрямок удару ворога був Київ і основні цілі були направлені саме на столицю. 

"Щодо балістики, основна маса теж летіла на Київ - це дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М" або ж KN-23, і з них дві третини було перехоплено протиповітряною обороною. Це доволі високий показних. Знаємо, що ворог свою балістику модернізує, але сьогодні шість з дев'яти ракет були збиті ППО", - розповів Ігнат.

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За його словами, ворожі дрони летіли великим групами з різних напрямків.

"Летять дрони великими зграями з різних напрямків. Обходили вони столицю теж з різних напрямків - і з півночі, і з заходу, зі сходу, з півня. Тому власне було дуже чутно, дуже гучно, саме проти БпЛА, як власне і вибухи, які були внаслідок роботи ППО", - додав речник Повітряних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили 6 із 14 ракет Іскандер-М/KN-23 та знешкодили 245 "Шахедів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, вночі 24 травня російські загарбники атакували Київ БпЛА та балістикою, поранень зазнали 15 людей.

Автор: 

Київ (19632) ППО (3258) Повітряні сили (2730) Ігнат Юрій (800) Повітряні атаки на Київ (805)


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Топ коментарі
+19
не нашою ..а американською ППО ..і можливо німецькою.

нашого ввечері буде тільки відосний зельоний понос
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24.05.2025 11:37
+8
Чекали коли багаті янкі передадуть атакамси, а дочекались що злидні з Північної Кореї передали кацапам КN- 23...
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24.05.2025 11:42
+6
Слава ППО! Було гучно, але ефективно. Щира дяка.
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24.05.2025 11:38
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не нашою ..а американською ППО ..і можливо німецькою.

нашого ввечері буде тільки відосний зельоний понос
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24.05.2025 11:37 Відповісти
Звісно не вашей ППО, касаб.
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24.05.2025 11:45 Відповісти
Слава ППО! Було гучно, але ефективно. Щира дяка.
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24.05.2025 11:38 Відповісти
Чекали коли багаті янкі передадуть атакамси, а дочекались що злидні з Північної Кореї передали кацапам КN- 23...
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24.05.2025 11:42 Відповісти
ну так завжди хтось винен(поганому танцюристу), а самі не здатні банальну балістику на рідкому паливі виготовити, яку ще нацик фон Браун клепав тисячами в знищеній німеччині.
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24.05.2025 12:01 Відповісти
ППО СУПЕР!!!!
ДЯКУЮ РІДНЕНЬКИ ВИ НАШИ!!!!!
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24.05.2025 11:44 Відповісти
так а куди долетіли ті 3 ракети? інфу в студію без адреси
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24.05.2025 11:46 Відповісти
Мені здається, що біля мене таку збили, бо було дуже гучно, вуха заклало, двері всі дригнули. Від кацапошахедів такого небуває.
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24.05.2025 12:42 Відповісти
Де удари нашою балістикою по моцкві щоб ***** в своєму бункері аж на шконці підпригував?
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24.05.2025 11:53 Відповісти
"ППО СУПЕР" ....
https://t.me/Tsaplienko/74549
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24.05.2025 12:15 Відповісти
Треба і нам модернізувати балістику. Стопе, охрана, отмєна. Нема балістики, немає проблем.
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24.05.2025 12:47 Відповісти
 
 