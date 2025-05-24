РФ модернізує балістику, але сьогодні вночі 6 із 9 ракет, що летіли на Київ, збиті нашою ППО, - Повітряні сили
У ніч на 24 травня під час атаки РФ основна маса балістичних ракет та "Шахедів" летіли на Київ. Столицю атакували з різних напрямків. Українська ППО показала гарний результат.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що основним напрямок удару ворога був Київ і основні цілі були направлені саме на столицю.
"Щодо балістики, основна маса теж летіла на Київ - це дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М" або ж KN-23, і з них дві третини було перехоплено протиповітряною обороною. Це доволі високий показних. Знаємо, що ворог свою балістику модернізує, але сьогодні шість з дев'яти ракет були збиті ППО", - розповів Ігнат.
За його словами, ворожі дрони летіли великим групами з різних напрямків.
"Летять дрони великими зграями з різних напрямків. Обходили вони столицю теж з різних напрямків - і з півночі, і з заходу, зі сходу, з півня. Тому власне було дуже чутно, дуже гучно, саме проти БпЛА, як власне і вибухи, які були внаслідок роботи ППО", - додав речник Повітряних сил.
Нагадаємо, вночі 24 травня російські загарбники атакували Київ БпЛА та балістикою, поранень зазнали 15 людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нашого ввечері буде тільки відосний зельоний понос
ДЯКУЮ РІДНЕНЬКИ ВИ НАШИ!!!!!
https://t.me/Tsaplienko/74549