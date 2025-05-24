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Новости Обстрелы Киева
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РФ модернизирует баллистику, но сегодня ночью 6 из 9 ракет, летевших на Киев, сбиты нашей ПВО, - Воздушные силы

Атака РФ на Киев ночью 24 мая

В ночь на 24 мая во время атаки РФ основная масса баллистических ракет и "Шахедов" летели на Киев. Столицу атаковали с разных направлений. Украинская ПВО показала хороший результат.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что основным направлением удара врага был Киев и основные цели были направлены именно на столицу.

"По баллистике, основная масса тоже летела на Киев - это девять баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23, и из них две трети было перехвачено противовоздушной обороной. Это довольно высокий показатель. Знаем, что враг свою баллистику модернизирует, но сегодня шесть из девяти ракет были сбиты ПВО", - рассказал Игнат.

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По его словам, вражеские дроны летели большими группами с разных направлений.

"Летят дроны большими стаями с разных направлений. Обходили они столицу тоже с разных направлений - и с севера, и с запада, с востока, с юга. Поэтому собственно было очень слышно, очень громко, именно против БпЛА, как собственно и взрывы, которые были в результате работы ПВО", - добавил представитель Воздушных сил.

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Напомним, ночью 24 мая российские захватчики атаковали Киев БпЛА и баллистикой, ранения получили 15 человек.

Автор: 

Киев (25659) ПВО (2818) Воздушные силы (2390) Игнат Юрий (602) Воздушные атаки на Киев (748)


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Топ комментарии
+19
не нашою ..а американською ППО ..і можливо німецькою.

нашого ввечері буде тільки відосний зельоний понос
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24.05.2025 11:37
+8
Чекали коли багаті янкі передадуть атакамси, а дочекались що злидні з Північної Кореї передали кацапам КN- 23...
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24.05.2025 11:42
+6
Слава ППО! Було гучно, але ефективно. Щира дяка.
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24.05.2025 11:38
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не нашою ..а американською ППО ..і можливо німецькою.

нашого ввечері буде тільки відосний зельоний понос
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24.05.2025 11:37 Ответить
Звісно не вашей ППО, касаб.
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24.05.2025 11:45 Ответить
Слава ППО! Було гучно, але ефективно. Щира дяка.
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24.05.2025 11:38 Ответить
Чекали коли багаті янкі передадуть атакамси, а дочекались що злидні з Північної Кореї передали кацапам КN- 23...
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24.05.2025 11:42 Ответить
ну так завжди хтось винен(поганому танцюристу), а самі не здатні банальну балістику на рідкому паливі виготовити, яку ще нацик фон Браун клепав тисячами в знищеній німеччині.
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24.05.2025 12:01 Ответить
ППО СУПЕР!!!!
ДЯКУЮ РІДНЕНЬКИ ВИ НАШИ!!!!!
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24.05.2025 11:44 Ответить
так а куди долетіли ті 3 ракети? інфу в студію без адреси
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24.05.2025 11:46 Ответить
Мені здається, що біля мене таку збили, бо було дуже гучно, вуха заклало, двері всі дригнули. Від кацапошахедів такого небуває.
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24.05.2025 12:42 Ответить
Де удари нашою балістикою по моцкві щоб ***** в своєму бункері аж на шконці підпригував?
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24.05.2025 11:53 Ответить
"ППО СУПЕР" ....
https://t.me/Tsaplienko/74549
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24.05.2025 12:15 Ответить
Треба і нам модернізувати балістику. Стопе, охрана, отмєна. Нема балістики, немає проблем.
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24.05.2025 12:47 Ответить
 
 