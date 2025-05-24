РФ модернизирует баллистику, но сегодня ночью 6 из 9 ракет, летевших на Киев, сбиты нашей ПВО, - Воздушные силы

В ночь на 24 мая во время атаки РФ основная масса баллистических ракет и "Шахедов" летели на Киев. Столицу атаковали с разных направлений. Украинская ПВО показала хороший результат.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что основным направлением удара врага был Киев и основные цели были направлены именно на столицу.

"По баллистике, основная масса тоже летела на Киев - это девять баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23, и из них две трети было перехвачено противовоздушной обороной. Это довольно высокий показатель. Знаем, что враг свою баллистику модернизирует, но сегодня шесть из девяти ракет были сбиты ПВО", - рассказал Игнат.

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По его словам, вражеские дроны летели большими группами с разных направлений.

"Летят дроны большими стаями с разных направлений. Обходили они столицу тоже с разных направлений - и с севера, и с запада, с востока, с юга. Поэтому собственно было очень слышно, очень громко, именно против БпЛА, как собственно и взрывы, которые были в результате работы ПВО", - добавил представитель Воздушных сил.

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Напомним, ночью 24 мая российские захватчики атаковали Киев БпЛА и баллистикой, ранения получили 15 человек.