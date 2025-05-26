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Новини Допомога Україні від Німеччини Ракети до Patriot для України
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Німеччина планує передати Україні старіші ракети до Patriot, які менш ефективні проти балістики, - WP

patriot

Німеччина планує відправити Україні старіші версії ракет для системи ППО Patriot, які не так ефективно перехоплюють балістичні ракети.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на анонімного європейського дипломата, передає Цензор.НЕТ.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив журналістам, що його країна передасть Україні ракети Patriot разом з чотирма системами IRIS-T – зброєю малої та середньої дальності, яка ефективна проти крилатих, але не балістичних ракет.

Але за словами європейського дипломата, Берлін планує надіслати до України свої старіші ракети PAC-2 Patriot, які, на відміну від нових PAC-3, не так ефективно перехоплюють балістичне озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США безкоштовно не передаватимуть Україні Patriot, але можуть їх продати, - WP

Єдиною іншою системою, яка може бути здатна збити балістику, є європейська ракета Aster для комплексів SAMP-T, але це поки що не доведено, додав посадовець.

Високопоставлений представник української розвідки заявив виданню, що навіть ракети PAC-3 не можуть перехопити "Орешник" –– новітню російську балістичну ракету середнього радіусу дії.

Хоча Україна може використовувати власні вітчизняні засоби протиповітряної оборони і європейську допомогу для протидії безпілотникам і крилатим ракетам, їй все ще потрібні ракети Patriot і системи для перехоплення балістичних ракет, додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ модернізувала балістичні ракети. Це ускладнило роботу для систем ППО Patriot, - Повітряні сили

Автор: 

Німеччина (7437) Patriot (323) балістичні ракети (436)


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Топ коментарі
+10
А як же балачки про тишу в питаннях постачання зброї? Від анонімних джерел нічого не приховати.
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26.05.2025 18:17
+4
А може з початку у себе треба пошурувати?
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26.05.2025 18:28
+3
Ще можете пошурувати в пошуках Panzerfaust, Panzerknacke абощо!
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26.05.2025 18:18
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26.05.2025 18:12 Відповісти
А як же балачки про тишу в питаннях постачання зброї? Від анонімних джерел нічого не приховати.
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26.05.2025 18:17 Відповісти
виходці кдб штазі ще біля влади,а пригодованих баблом не меньше,ви гадаєте що подібні новини щось відкриють нове??в Чехії малий працює на військовому заводі,недавно з цеху звільнили чехів за саботаж і проросійські погляди,а до цього був вибух....вгадайте куди йде продукція.......
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26.05.2025 18:22 Відповісти
Ще можете пошурувати в пошуках Panzerfaust, Panzerknacke абощо!
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26.05.2025 18:18 Відповісти
А може з початку у себе треба пошурувати?
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26.05.2025 18:28 Відповісти
Пошуруйте)))
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26.05.2025 18:31 Відповісти
Натякніть, де пані віддає перевагу ?
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26.05.2025 18:38 Відповісти
Не перекладайте.
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26.05.2025 18:56 Відповісти
маринко, фільтруй базар.....

.
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26.05.2025 19:32 Відповісти
алексе, навзаєм.
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26.05.2025 19:45 Відповісти
Так так((розповідайте всі деталі і якомога довше,щоб москалі приготувалися((А може це така іпсо?(((
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26.05.2025 18:19 Відповісти
Багато хто багато планує. Все буде, передаст передаст, тож Ермаку та його секретарю Зеленськаму опять і завжди ніхера ракети робить не треба. А чо такова.
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26.05.2025 18:20 Відповісти
На тобi, небоже...
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26.05.2025 18:25 Відповісти
Ну, завжди є можливість відмовитись! Ну, типу, не треба, дякуємо, в нас є своє, кращі!
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26.05.2025 18:33 Відповісти
Та ясен пень. Вот под таким девизом наши друзья сюда и гонят три года всякий мотлох 70-годов.
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26.05.2025 18:53 Відповісти
Французи не передають на кроталі та самп-т/мамбу ракети,ці передають але не те. Хоча німці молодці і роблять більш-менш стабільні поставки засобів за що їм велика пошана. Але про крупні поставки по типу як на рамштайні вже взагалі всі забули.
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26.05.2025 18:30 Відповісти
Патужная поддержка. Разом до перемоги! Украина выстоит, мы с вами😎
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26.05.2025 18:34 Відповісти
не бзди аношка, встоїмо !

.
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26.05.2025 19:34 Відповісти
Де наша балістика? Тільки при тому, що на удар балістикою буде адекватна, негайна відповідь, буде зменшення її використання.
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26.05.2025 18:40 Відповісти
Чому так носяться з тим орєшніком, можете сказати ЩО він зруйнував?!
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26.05.2025 18:51 Відповісти
той арєшнік має сенс з ЯО.
а безнього - пшик з круговим відхиленням в кілька сот метрів
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26.05.2025 19:35 Відповісти
Чому тоді іскандери, калібри і інші цапські ракети і без ЯО завдають такої шкоди?
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26.05.2025 20:24 Відповісти
" Камишнік" середньої дальності. У вищій точкі траєкторії- білоше 100 км На цій висоті Патріот дійсно не працює. Але ближче до поверхі вже летять 6 окремих боєголовок. Їх теоретично можна вразити, але...
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26.05.2025 19:09 Відповісти
....навіщо, якщо вони без ЯО і пападуть хєр зна куди

.
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26.05.2025 19:36 Відповісти
Можливо балістику вони і не перехоплять, а от крилаті ракети та ,якщо доведеться, літаки цілком здатні. Якщо глянути статистику то на одну балістичну ракету летить чотири крилаті.
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26.05.2025 19:36 Відповісти
на днях наші стареньким ХОКом завали рашиську супер пупер Х-101

рахунок:
250 тис. ує за ХОК і
13 млн у.є. за Ху-101.

.
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26.05.2025 19:39 Відповісти
 
 