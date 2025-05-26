Німеччина планує передати Україні старіші ракети до Patriot, які менш ефективні проти балістики, - WP

Німеччина планує відправити Україні старіші версії ракет для системи ППО Patriot, які не так ефективно перехоплюють балістичні ракети.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на анонімного європейського дипломата, передає Цензор.НЕТ.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив журналістам, що його країна передасть Україні ракети Patriot разом з чотирма системами IRIS-T – зброєю малої та середньої дальності, яка ефективна проти крилатих, але не балістичних ракет.

Але за словами європейського дипломата, Берлін планує надіслати до України свої старіші ракети PAC-2 Patriot, які, на відміну від нових PAC-3, не так ефективно перехоплюють балістичне озброєння.

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Єдиною іншою системою, яка може бути здатна збити балістику, є європейська ракета Aster для комплексів SAMP-T, але це поки що не доведено, додав посадовець.

Високопоставлений представник української розвідки заявив виданню, що навіть ракети PAC-3 не можуть перехопити "Орешник" –– новітню російську балістичну ракету середнього радіусу дії.

Хоча Україна може використовувати власні вітчизняні засоби протиповітряної оборони і європейську допомогу для протидії безпілотникам і крилатим ракетам, їй все ще потрібні ракети Patriot і системи для перехоплення балістичних ракет, додав він.

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