Німеччина планує передати Україні старіші ракети до Patriot, які менш ефективні проти балістики, - WP
Німеччина планує відправити Україні старіші версії ракет для системи ППО Patriot, які не так ефективно перехоплюють балістичні ракети.
Про це пише видання The Washington Post з посиланням на анонімного європейського дипломата, передає Цензор.НЕТ.
Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив журналістам, що його країна передасть Україні ракети Patriot разом з чотирма системами IRIS-T – зброєю малої та середньої дальності, яка ефективна проти крилатих, але не балістичних ракет.
Але за словами європейського дипломата, Берлін планує надіслати до України свої старіші ракети PAC-2 Patriot, які, на відміну від нових PAC-3, не так ефективно перехоплюють балістичне озброєння.
Єдиною іншою системою, яка може бути здатна збити балістику, є європейська ракета Aster для комплексів SAMP-T, але це поки що не доведено, додав посадовець.
Високопоставлений представник української розвідки заявив виданню, що навіть ракети PAC-3 не можуть перехопити "Орешник" –– новітню російську балістичну ракету середнього радіусу дії.
Хоча Україна може використовувати власні вітчизняні засоби протиповітряної оборони і європейську допомогу для протидії безпілотникам і крилатим ракетам, їй все ще потрібні ракети Patriot і системи для перехоплення балістичних ракет, додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
.
а безнього - пшик з круговим відхиленням в кілька сот метрів
.
рахунок:
250 тис. ує за ХОК і
13 млн у.є. за Ху-101.
.