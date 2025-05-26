США безкоштовно не передаватимуть Україні Patriot, але можуть їх продати, - WP

Україна наразі гостро потребує нових систем протиповітряної оборони Patriot, втім адміністрація Дональда Трампа не поспішає надати нові постачання.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначили у виданні, попри те, що Росія бомбардує Україну безпілотниками та крилатими ракетами, найбільшу небезпеку становлять балістичні ракети. Наразі їм можна протистояти лише ракетами Patriot.

У ЗМІ зауважили, що нестача ракет до Patriot дала про себе знати під час вихідних на День пам’яті у США - 25 та 26 травня. Тоді Україна не змогла перехопити жодної з дев’яти балістичних ракет, випущених Росією. Дві з них були націлені на Київ.

The Washington Post пише, що за словами українських чиновників, адміністрація Трампа може продати додаткові системи Patriot, але не надавати їх як частину допомоги.

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"Вони мислять як бізнесмени. Якщо я вам щось дам - ви повинні щось дати натомість. Нам доведеться до цього адаптуватися", - заявив один із високопоставлених представників.

Попри це, навіть із можливістю покупки залишається проблема - обмежений обсяг виробництва. Західні дипломати повідомляють, що компанія Raytheon досі розширює виробничі потужності, щоб задовольнити зростаючий попит після 2022 року. При цьому США прагнуть зберегти частину запасів на випадок конфлікту з Іраном чи іншим супротивником.

Також пошуки ще однієї системи Patriot для України тривають у Європі, але прориву немає. Адже кожна країна розуміє, що передача такого комплексу - це не лише політичне рішення, а й ризик для власної обороноздатності.

"Їм слід порівняти переваги підтримки України та послаблення власних сил. Ми тісно співпрацюємо з американцями. Ми дуже вдячні їм за цю систему, але цього ще дуже мало, справді дуже мало", - сказав чиновник.

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Питання протиповітряної оборони стане ключовим під час майбутнього візиту міністра оборони США Піта Гегсета до штаб-квартири НАТО на початку червня. Тоді може бути оголошено про нові зобов’язання щодо систем Patriot для України, але, ймовірно, не від США безпосередньо.

Українські чиновники вважають, що адміністрація Трампа намагатиметься уникати гучних заяв про передачу систем Patriot, оскільки побоюється розгнівити Путіна і зірвати можливі мирні переговори.

Раніше у Повітряних силах заявляли, що РФ модернізувала балістичні ракети. Це ускладнило роботу для систем ППО Patriot.