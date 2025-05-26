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Новини Ракети до Patriot для України Patriot для України
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США безкоштовно не передаватимуть Україні Patriot, але можуть їх продати, - WP

петріот для України

Україна наразі гостро потребує нових систем протиповітряної оборони Patriot, втім адміністрація Дональда Трампа не поспішає надати нові постачання.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначили у виданні, попри те, що Росія бомбардує Україну безпілотниками та крилатими ракетами, найбільшу небезпеку становлять балістичні ракети. Наразі їм можна протистояти лише ракетами Patriot.

У ЗМІ зауважили, що нестача ракет до Patriot дала про себе знати під час вихідних на День пам’яті у США - 25 та 26 травня. Тоді Україна не змогла перехопити жодної з дев’яти балістичних ракет, випущених Росією. Дві з них були націлені на Київ.

The Washington Post пише, що за словами українських чиновників, адміністрація Трампа може продати додаткові системи Patriot, але не надавати їх як частину допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров обговорив із керівництвом Raytheon критичну потребу України в додаткових системах ППО. ФОТО

"Вони мислять як бізнесмени. Якщо я вам щось дам - ви повинні щось дати натомість. Нам доведеться до цього адаптуватися", - заявив один із високопоставлених представників.

Попри це, навіть із можливістю покупки залишається проблема - обмежений обсяг виробництва. Західні дипломати повідомляють, що компанія Raytheon досі розширює виробничі потужності, щоб задовольнити зростаючий попит після 2022 року. При цьому США прагнуть зберегти частину запасів на випадок конфлікту з Іраном чи іншим супротивником.

Також пошуки ще однієї системи Patriot для України тривають у Європі, але прориву немає. Адже кожна країна розуміє, що передача такого комплексу - це не лише політичне рішення, а й ризик для власної обороноздатності.

"Їм слід порівняти переваги підтримки України та послаблення власних сил. Ми тісно співпрацюємо з американцями. Ми дуже вдячні їм за цю систему, але цього ще дуже мало, справді дуже мало", - сказав чиновник.

Читайте: США схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для Patriot з Німеччини, - NYT

Питання протиповітряної оборони стане ключовим під час майбутнього візиту міністра оборони США Піта Гегсета до штаб-квартири НАТО на початку червня. Тоді може бути оголошено про нові зобов’язання щодо систем Patriot для України, але, ймовірно, не від США безпосередньо.

Українські чиновники вважають, що адміністрація Трампа намагатиметься уникати гучних заяв про передачу систем Patriot, оскільки побоюється розгнівити Путіна і зірвати можливі мирні переговори.

Раніше у Повітряних силах заявляли, що РФ модернізувала балістичні ракети. Це ускладнило роботу для систем ППО Patriot.

Автор: 

США (23280) Patriot (323)


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Топ коментарі
+13
- Извольте, я готов продать, - сказал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупщик, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.
«Черт возьми, - подумал Чичиков про себя, - этот уж продает прежде, чем я заикнулся!»

(Н. В. Гоголь, "Мертвые души")
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26.05.2025 16:13
+9
Ви намагаєтесь тиснути на совість у торгаша? Ну смішно...
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26.05.2025 16:21
+7
А третій арсенал ЯЗ в Світі, США у нас, для Параші, за гроши купували?
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26.05.2025 16:12
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надра не коштують нічого?
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26.05.2025 16:12 Відповісти
Надра то за гарантії безпеки для Зеленського та Єрмака.
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26.05.2025 16:44 Відповісти
дєрьмозеки готові купити собі гарантії безпеки за кошти попередньої фінансової допомоги Україні заходом!
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26.05.2025 16:53 Відповісти
да лоханули ВСЕ
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26.05.2025 16:46 Відповісти
Трамп тронувся, Трамп, тронувся!
зеля місяць тому просив трампа саме продавати патріоти - ЛЄДтронулся, Панове!
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26.05.2025 16:48 Відповісти
А третій арсенал ЯЗ в Світі, США у нас, для Параші, за гроши купували?
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26.05.2025 16:12 Відповісти
Ви намагаєтесь тиснути на совість у торгаша? Ну смішно...
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26.05.2025 16:21 Відповісти
А мені не смішно. Як і біжінцям та солдат СОУ.
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26.05.2025 16:36 Відповісти
Це вам Кучми потрібно було питати 20 років тому.
А зараз "поезд ушел".
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26.05.2025 16:53 Відповісти
По кучмі ще ні, а ось макарович собі хатинку у Швейцарії за це наколялував. Нажальвмкинути його падаль з могили не можемо, а лушонка мірзенна у Кобзона на концерті буває між процедурами у Пеклі.
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26.05.2025 17:09 Відповісти
Україна добровільно почала передавати тактичну ядерну зброю у 1992 році. Стратегічне озброєння було передано у 1996 році.
У України не було жодних зобов'язань передавати зброю.
Вся зброя була передана добровільно. Причина банальна. Борги за газ, які Кравчіу, Кучма, росіяни і украньські бізьнєсмєни, створили штучно, розікравши на трьох той газ. Неможливість фінансувати пензії, соцвиплати, борги по держзакупівлям...
Відлали ядерку в оплату за все це....
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26.05.2025 18:21 Відповісти
Отак сама взяла і от просто доьровільно почала передовати.
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26.05.2025 18:39 Відповісти
У тебе IQ вистачає, що б опанувати увесь тескс?. Якщо виникають труднощі, знайди розумного, нехай тобі по одному реченню тлумачити буде..
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26.05.2025 18:41 Відповісти
- Извольте, я готов продать, - сказал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупщик, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.
«Черт возьми, - подумал Чичиков про себя, - этот уж продает прежде, чем я заикнулся!»

(Н. В. Гоголь, "Мертвые души")
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26.05.2025 16:13 Відповісти
Старий анекдот: По Синайській пустелі біжить араб з автоматом, а за ним їде ізраїльський танк. Відчиняється люк, і танкіст питається :"Мухаммад, чому ти не стріляєш? Може у тебе патронів немає? Так я можу тобі продати. "
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26.05.2025 18:44 Відповісти
Почем кило?
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26.05.2025 16:14 Відповісти
Здача йде повним ходом. Ті ракети дуже дорогі, якщо їх не даватимуть, а буде купляти наприклад европа, то їх стане кратно менше, тому що ну дуже дорого, не накупишся. Буде і Київ відгрібати кожну ніч, як інші міста.
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26.05.2025 16:20 Відповісти
Невже і Кончезаспа?
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26.05.2025 16:24 Відповісти
В Конч-Заспі прильоти були, але там це нікого не турбує. Як прийшло, так і ушло.
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26.05.2025 16:29 Відповісти
Бо цих конченихзасп --поселень т.з. «еліти» клубу «влади в законі» вже дохріна. Можна коджен день жити в нлвому власному домі надитому непосильною працею, звісно.
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26.05.2025 16:47 Відповісти
".... адміністрація Трампа... побоюється розгнівати путіна...." Ну як це назвати,як не повний пи₴дець?🤦
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26.05.2025 16:23 Відповісти
Якщо коротко :«Трамп боїться путіна.»
Інші слова додали аби трохи згладити істину.
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26.05.2025 16:26 Відповісти
В Україні кожен день гинуть люди..В інших країнах немає війни....в США дуже багато в резерві є...А в Україні кожен день гинуть люди.Людяність-це рідкістна річь...Прогрес.наука йде вперед.а людство деградує....
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26.05.2025 16:23 Відповісти
Деградують українці! Тому в цих країнах і не гинуть, що тримають запаси ПВО. А ми тільки продавали наліво направо все що могли, а самі ніфіга не робили. Тепер терміново намагаємось десь купити / виклянчити =(
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26.05.2025 17:13 Відповісти
Бариги кончені.
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26.05.2025 16:27 Відповісти
Of all the values, only monetary value is the one capitalism will protect no matter what, as that is both the basis and the purpose. All other values are nice-to-haves, but really optional.
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26.05.2025 16:29 Відповісти
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26.05.2025 16:32 Відповісти
Патріотів не буде бо треба ще депутатам зарплатню підвищити.
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26.05.2025 16:41 Відповісти
Може вже пора відновлювати свій ядерний потенціал, чи ще неначасі?
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26.05.2025 16:52 Відповісти
Пока ваньки вооружались европа дрыхла и не хотела вкладываться в свой впк и оборонку. Завозя мусликов и давая им бабло. Вместо слать лксом и вооружаться.
Проснулись дурилки наконец.
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26.05.2025 16:55 Відповісти
Там одна ракета коштує "як боінг".
Навіть якщо би Зе-покидьки не крали, нам ніяких грошей на ПРО не вистачило би.
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26.05.2025 16:55 Відповісти
Европа играючи найдет бабки на ракеты.
И еще даже на танковую армию останется.
Достаточно отменить пособия и социалки мусликам и неграм которых навезли
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26.05.2025 16:56 Відповісти
Лучше бы хохлочурок домой отправили
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26.05.2025 17:48 Відповісти
Не треба скиглити,міліарди крадуть зегниди,а зброї не купують,чи за кордоном цього не бачать?
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26.05.2025 17:36 Відповісти
 
 