9 851 73

США схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для Patriot з Німеччини, - NYT

patriot

Сполучені Штати схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для Patriot з Німеччини.

Про це пише видання New York Times з посиланням на чиновника Конгресу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати схвалили передачу Німеччиною Україні 125 артилерійських ракет великої дальності і 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot", - сказав неназваний чиновник Конгресу. 

Як пояснило видання, цю зброю виготовляють у США, і навіть якщо вона вже належить іншій країні, передати її можна лише з дозволу американського уряду.

Раніше видання New York Times писало, що Україна отримає модернізовану систему протиповітряної оборони Patriot, яка раніше базувалася в Ізраїлі. Також західні союзники обговорюють можливу передачу ще однієї установки з Німеччини або Греції.

Однак згодом Греція спростувала передачу Україні системи ППО.

Читайте також: Трамп сказав мені, що працюватиме над питанням продажу Patriot Україні, - Зеленський

ППО (3469) допомога (8665) США (24049) Patriot (394)
+31
Про яке майбутнє ти кажеш? Яке майбутнє у беззбройної України?
Тобі краще щоб ці беззбройні покоління були знищені кацапами?
Про яку ціну може йти мова?
Є зброя для України є життя для поколінь.
Немає зброї - смерть поколінь.
10.05.2025 22:27 Відповісти
+16
Як би до українців це дійшло 21.04.2019.
10.05.2025 22:29 Відповісти
+14
це гарна новина як не крути...
10.05.2025 22:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вот а вы плакали
10.05.2025 22:02 Відповісти
За це заплатили майбутнім УСІХ поколінь назавжди. Навіть не впевнений що воно треба за таку ціну
10.05.2025 22:14 Відповісти
Цікаво у скільки мільярдів срамп оцінить дозвіл на передачу?
10.05.2025 22:18 Відповісти
Про яке майбутнє ти кажеш? Яке майбутнє у беззбройної України?
Тобі краще щоб ці беззбройні покоління були знищені кацапами?
Про яку ціну може йти мова?
Є зброя для України є життя для поколінь.
Немає зброї - смерть поколінь.
10.05.2025 22:27 Відповісти
Україна здатна і має виробляти власну зброю.
Це фактична гра у піддавки. Коли власне виробництво саботується, а за чужу зброю розплачуємося власною країною та власним майбутнєм, якого, за такого сценарію, боюся, може вже просто не бути.
11.05.2025 07:39 Відповісти
Так ти сам, про що маєш на увазі? Про капітуляцію московитам, чи про боротьбу Українців??
Бо якийсь та мильний, як обмилок!
11.05.2025 00:03 Відповісти
Якщо ви про надра, то надра Трампу до дупи більш ніж вам проблема с зубами якогось таксиста в Еквадорі. Йому потрібна перемога,яка-ніяка, щоб похизуватися перед нами. Саме тому склад договора був переписан мабуть двадцять разів.
До речі, в яку ціну ви маєте усі надра Крима, наприклад? Або Марса? Під вашою дачею в шість соток, якщо рахувати до центру Землі, є металів на суму в сотні трільонів, якщо не квадріліонів баксів. Якщо я не буду копати саме там, за скільки б ви віддали мені права на ці метали?
11.05.2025 00:10 Відповісти
Зміниться влада в сша і ці бумажки підуть в унітаз,зараз головне побільше русо нечисті закобзонити!Покоління можуть і не народитись, якщо так примітивно мислити!
11.05.2025 00:47 Відповісти
Яка падлюка насрала тобі в голову?
11.05.2025 08:38 Відповісти
Чем это Вы таким заплатили?
11.05.2025 10:14 Відповісти
І радіти рано!
10.05.2025 22:15 Відповісти
А ти що трампіст, " а ви плакали "???? Від цього довбойоба не знаєш чого очікувати, в нього сім п'ятниць на тиждень!!!
10.05.2025 22:23 Відповісти
Ну в принципе нет, но однозначно не байдинист/камалист. Насчёт пятниц согласен, но это новое у него. Никто такого не ожидал. В конце выборов я говорил что для Украины будет или лучше или так же само. Все к этому и идёт.
11.05.2025 00:16 Відповісти
Дякую за чесну відповідь!!!
11.05.2025 14:49 Відповісти
Ще б такого, що до Кап'яру долітало.
Але ж то партія войни, робила, Порошенко, Турчинов, ніззя....
10.05.2025 22:13 Відповісти
це гарна новина як не крути...
10.05.2025 22:14 Відповісти
Не минуло й 100 днів))
До ідіота трампа починає доходити ху іс ху*
10.05.2025 22:14 Відповісти
Як би до українців це дійшло 21.04.2019.
10.05.2025 22:29 Відповісти
Якби Трамп був при владі такого би не сталося!!!))
10.05.2025 22:38 Відповісти
У 2019 коли в Україні «партія війни» поставили у серію Грім 2, Вільху, Непун , Богдану, запустила виробництво 155 мм снарядів, різні типи автоматчної зброї та броньованої техніки, ***** вже почало відгукуватись щодо початку переговорів по введенню на лінію захопленої россією 7% території України миротворців і початку переговорів про припнення ойових дій.
Але у 2019 Бєня привів до влади партію міра, всі програми по виробництву озброєння перестали фінансуватися, а грошл пішли на дороги по котрим у 2022 році кацапи за два три дні дійшли до Києва, Херсона, Маріуполя...
10.05.2025 23:01 Відповісти
Та канєчно бачили.
До 2019 року. Закриті кордони, кацапські Іскандери , Кінжали, Калібри, Шахеди зносили квартали Харкова, Маріуполя, Києва, Бучі, Чернігова, Кривого Рога ,Черкас. Доллар по 100500 гривень, картопля по 100 гривень чевертушка, сотні тисяч українців були безхатьками...
І після 2019 року
Доллар 24 гривні, зарплата вчителя 4000 $, безвіз, літом Італія, Турція Єгипет...
Лєпота.
10.05.2025 23:35 Відповісти
Ой! Класс! Вітаю всих, чудова новина
10.05.2025 22:16 Відповісти
Маю надію, 125 Атакамсів!!! І що інтересно, Передачу чи все ж такі продажу????
10.05.2025 22:20 Відповісти
"Передачу чи все ж такі продажу"

"з Німеччини"
Эти ракеты принадлежат германии, от сша надо было только согласие на передачу. читайте не только заголовок
10.05.2025 22:26 Відповісти
Я саме за такий формат -- що казали , мовляв "усе призупиненно" , а по факту усе йшло , й йшло ... Мене завжди обурювало при Байдені , що по п"ять разів об"являли що й як передано ЗСУ . Для беспеки це дуже й дуже хибна практика .
Байден встановив обмежання на продаж нафти від ерефії , але це виявилосься комедним . Зара ... якимось чином ціна на барель обвалилася без будь яких обмежень ... а трампон заявив , що США є єдиним переможчем у Другій Світовій ... Стебання з когось це така гра в яку можно грати удвох ... І мені дуже сподобається коли ***** називають товаришєм . а потім його мокають в його ж лайно ... тобто потовариськи ... Економічна потужність США перевисшує московитську в 15 разів . Й через те легко собі уявити , що (з)робить Трампон , коли остоточно виявить , що його водило якейсь ***** за нос . Требо зрозуміти йще одну відмінність трампона від Байдена . Байден був оточенний сотнями радників й саме вони його запевняли , що мовляв не требо надавати ЗСУ стільки зброї, що б ми перемогли ... бо це ініціює центробіжні процеси у імперії й це мовляв йще поганійший сценарій за програш України . трампон нікого не слухає довше за пів години . В його бракує абстрактного мислення и аналітичного розуму , що програвати в умі різні сценаріо ... Через образу на того , хто його виставив посміховиськом , його не зупинить перспектива розвалу імпенії ... Він абсолютно непрогнозованний кидатися у різні емоційні полюси .
10.05.2025 22:22 Відповісти
Так в США вже йому не раз казали, що путін пошив його у дурні, можливо тому і відбулася та зустріч у Ватикані..
10.05.2025 22:39 Відповісти
Я ж про те й писав, що deep state experts він не довіряє . Це усе для його - люди Байдена ... Воно навіть рота підняв на Рейгана згадавший , що Рональд щось там не так зробив . Про Буша мл. я вже мовчу . Це з не випадково, що Вікі Чейні його ненавидить . Як й усі старі республіканці ... Бо ніякий трамп не респусліканец -- щось на кшалт Роса Перо ...
11.05.2025 02:14 Відповісти
Це не СШа зброя а Німмечини - їхній бюджет нам оплатив. При Трампі ми жодної копійки безкоштовної допомоги не отримали
10.05.2025 23:18 Відповісти
Я не є трампістом й саме тому його призвище написав з малої літери -- це не помилка , це навмисно . Він як для мене - тупа самозакоханна потвора . Абсолютно безпринципна сволота , для якої західні цінності й двох пені не коштуют . Але лис Байден в перші місяці війни те ж не був дуже добрий до українців . Згадайте, що він запропонував обранному лідеру України (я теж точно НЕ ЗЕ-симпатик) . Але він йому запропонував кинути українців й залишити країну на призволящще . А впевненний , що якщо ЗЕхвойда його послухався би , то було б йще гірше ... бо Стефанчук він йще гірший , та йще товстий й тобто не має навіть енергії й таланту переконання !!!
11.05.2025 02:09 Відповісти
Справедливости ради, Трамп не говорил, что США - единственный победитель. Он сказал, что они внесли рещающий вклад. Ну то таке, вклад действительно был гигантский.
10.05.2025 23:40 Відповісти
Як ви рахуєте цю потужність, цікавить мене? Наприклад, третина GDP це медични послуги, де подивитися в дупу через мікроскопа коштує десять чи двадцять тисяч доларів, п'яти хвилинний візіт до дохтура триста-четирестп доларів, і таке інше.
Ви серйозно порівнюєте це з виробництвом металів, нафтопродуктів, зерна на таку же сумму?
11.05.2025 00:55 Відповісти
Я рахую по тому , скільки ноухау належить той чи іншій країні . Це не важливо , які пролетарії що виробляют ... Бо собівартість вироблення чіпа від Інтеля складає - 17 центів за штуку , а собівартість розробки 50 баксів за штуку . Тобто - неважливо в який країні робочі мавпи сбирають на конвеїрі ці чипи , натискаючи на різні кнопки ... Важливо - де й ким відбувається розробка . А вкрай дорога медицина це лише ознака того, що подавна більшість спроможня її покривати .
Бо натискати на кнопки , навіть якщо це не конвеєр по виробництву чипів , а "гарячий цех" у металунгії ... це може робить кожний других . А ось розробляти чіпи , програмувати драйвери до контролерів цих чипів може один на 100 тисяч . Або проєктувати конвеєри , роботи , преси для штапування металі, або верстати ЧПУ ...
А що навчитися на інтерна в США - це 10 років карпити над підручниками , поки який там роботяга "заробляв" важкою працєю свій геморой , свій "цейроз печінки" ... або "наркотичну залежність" , або язву , або лудоманію ... Спитайте себе , а скілки універів в США підпадають у першу сотню світового рейтингу -- він дуже об"єктивний й оцінюється науковим внеском випускників й викладачів ... кожний третій в той сотні ... Яка доля літаків з США у світовому ринку ? 45-50% ? Яка доля автівок ? Ви кажете про зерно ? Але який внесок США в ******** технологіях землеробства ?! Хто у світі більше всюго виробляє зерна ? Хто більше всього нафти та газу ?! В кого найпотужнійша у світі петрохімія . Хто розробляє основну долю хімічної індустрії . Ви зара пишете пости чи на компі , чи на таблетці , чи на мобілі -- усе це працює на ноухау що на 90% належить США . Сьогодні жоден економічно успішний комп , таблєтка, мобіла чи навіть якийсь процессор не був розробленний ніде , крім у США . Усі відомі у розповсюдженні операційні системи були зробленні у США . Усі мови програмування й - це усе ноухау янки ... А дорогуща медицина для непрацюючих мешканців - це теж наслідок , а не причина ...
11.05.2025 01:53 Відповісти
Десь я згоден з вами. Про медицину це інша справа з причинами. А як там в Ізраїлі з медициною, скільки держава витрачає на громадян?
11.05.2025 06:28 Відповісти
З якої стелі ви взяли ці цифри про мед.послуги?
Кожен в ЄС має мед.страховку, яка практично усе покриває, навіть також і для тих, хто на соціалі. Працюючи платять кожного місяця внески 180-350 Євро, студенти десь 80 Євро... приватна мед.страховка дорожче буде...
В США воно інакше працює, але нихто не залишиться без мед.допомоги на вулиці, є благод.фонди, які оплачують допомогу неімущим, навіть тим, які не на соціалі...
А вот коли, іноземці без медстраховки звертаються по планову допомогу в ЄС, чи штатах, то і отримують захмарні рахунки.
11.05.2025 07:30 Відповісти
Я кажу що третина американської економіки це медични послуги один другому. Можливо ще третина це юрідични послуги, не дивився.
11.05.2025 10:07 Відповісти
Кості для собаки як вдячність за "Вєлікую Пабєду"
10.05.2025 22:31 Відповісти
Это местные власти так развлекаются, потешаясь над своими крепостными
11.05.2025 06:09 Відповісти
видно оружейники ржавому наступили на хвост
10.05.2025 22:33 Відповісти
Німці дали, а дякуєм Трампу, що не заборонив.
10.05.2025 22:38 Відповісти
Не можна передавати петріот без ДОЗВОЛУ США. Тільки ТРАМП порятує Україну !
10.05.2025 22:51 Відповісти
Ні...Тіко великий ЗЕ!
10.05.2025 23:03 Відповісти
да**н
10.05.2025 23:21 Відповісти
125 ракет на 1000км фронту! Потужно *****
10.05.2025 22:38 Відповісти
125 більше чим 0, чи ні? І хто сказав що це остання така передача?
10.05.2025 22:41 Відповісти
треба мати своє, що б до чужого роту не заглядати,є технології для здешевлення потрібно їх виробляти у себе,бо на Заході це дорого і повільно, через бюрократію..
10.05.2025 22:43 Відповісти
Начни петицию на сайте ***********, пусть гордо откажется. ********* (с).
10.05.2025 23:37 Відповісти
Ти всралась, Ларіска)
11.05.2025 00:59 Відповісти
Ви все брешете, це не правдаааааааа, США погані. Що там ще ідіоти вили про США?
10.05.2025 22:40 Відповісти
сша здесь самым малым боком, оплатила и перредает германия
10.05.2025 22:49 Відповісти
Ну так, самим малим боком. Просто дали дозвіл.
10.05.2025 22:51 Відповісти
самим малим боком. США при трампі Україні жодної копійки не дав бесплатно на зброю. Дякуємо німціям і Мерцу. маю надію на Мерца. трампон і путлер лбломляться на Мерце і Україні
10.05.2025 23:23 Відповісти
Мне иногда даже интересно, вот когда такие как вы помоите Штаты и целуете Германию или Канаду или Англию, вы на самом деле не понимаете, что их щедрость в первую очередь исходит из того, что они знают, случись какая нибудь халепа, именно Штаты прикроют их голый зад?
10.05.2025 23:36 Відповісти
ти д__н. Віткофа і трампона іди цілуй у сраку. Байден 100 млрд безкоштовної допомоги нам дав і зібрав нам союзників і давав нам зброю. Трамп ще жодної копійки безкоштовної Україні не дав
10.05.2025 23:55 Відповісти
*******, попробуй еще раз прочитать мой коммент. Только думай головой, а не стракой.
11.05.2025 01:21 Відповісти
Добре , що озвучили кількість - кацапи вам подякують ...
10.05.2025 22:41 Відповісти
Отсчитают сто выстрелов Патриота, а потом, кааак вдарят! Так что ли?
10.05.2025 23:33 Відповісти
Якось так ...
11.05.2025 01:07 Відповісти
Хтось за океаном потихеньку прозріває
10.05.2025 23:06 Відповісти
слава Богу!
10.05.2025 23:06 Відповісти
мабуть трампу щось підлили в віскарь
10.05.2025 23:31 Відповісти
Упс, кто бы мог подумать, что на "нюансы" озвученные Песьковым будет немедленно положен длинный толстый хер?!
10.05.2025 23:32 Відповісти
Выделяют время и должен од-тявкать .
11.05.2025 00:32 Відповісти
файно.
10.05.2025 23:59 Відповісти
Що таке артелерійськи ракети?😮
11.05.2025 00:35 Відповісти
Поки добре, а далі видно буде.
11.05.2025 00:38 Відповісти
Ну цієї кількості не вистачить на довго, якщо українці почнуть хирачити ними по Шахедах, як робили це раніше.
11.05.2025 01:18 Відповісти
Если это первый пакет помощи из многих, который Украина получит до конца года, то можно радоваться
11.05.2025 06:01 Відповісти
Невже Трамп дотумкав, що разом з Україною треба підрізати росію, бо її злигання з Китаєм принесе велике лихо і для Америки? Росія має бути переможена, щоби не дати створенню мегаагресора Китай-Росія.
11.05.2025 07:26 Відповісти
Дякуємо звісно, але не "густо"
11.05.2025 08:30 Відповісти
Ну що, *****, досмикалось рудого кота за вуса?
11.05.2025 12:28 Відповісти
 
 