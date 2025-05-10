США схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для Patriot з Німеччини, - NYT

Сполучені Штати схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для Patriot з Німеччини.

Про це пише видання New York Times з посиланням на чиновника Конгресу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати схвалили передачу Німеччиною Україні 125 артилерійських ракет великої дальності і 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot", - сказав неназваний чиновник Конгресу.

Як пояснило видання, цю зброю виготовляють у США, і навіть якщо вона вже належить іншій країні, передати її можна лише з дозволу американського уряду.

Раніше видання New York Times писало, що Україна отримає модернізовану систему протиповітряної оборони Patriot, яка раніше базувалася в Ізраїлі. Також західні союзники обговорюють можливу передачу ще однієї установки з Німеччини або Греції.

Однак згодом Греція спростувала передачу Україні системи ППО.

