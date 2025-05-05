Греція заперечила передачу Україні системи Patriot, - Reuters
Наразі Греція не планує передавати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Про це у коментарі агентству Reuters заявив представник грецького уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.
Напередодні Reuters писало, що союзники України ведуть переговори про передачу Києву додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.
За даними співрозмовника агентства, у якості потенційних постачальників розглядаються США та Греція.
Однак згодом Афіни простували свою причетність до майбутніх поставок.
"Про постачання Україні систем Patriot з Греції не йдеться", - заявив представник грецького уряду.
Зазначається, що питання оборони для Греції має особливе значення через напружені відносини із Туреччиною.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Партнери України ведуть перемовини щодо постачання https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-nezabarom-otrimaje-do-dvokh-novikh-sistem-ppo-patriot-nyt.html додаткових систем ППО Patriot для ЗСУ, угоди хочуть досягти до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня. Серед потенційних постачальників систем - Греція та США, пише https://www.reuters.com/world/allies-seek-deal-more-patriots-kyiv-before-nato-summit-source-says-2025-05-05/ Reuters з посиланням на джерела.