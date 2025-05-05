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Греція заперечила передачу Україні системи Patriot, - Reuters

Греція спростувала, що збирається надати Україні Patriot

Наразі Греція не планує передавати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot. 

Про це у коментарі агентству Reuters заявив представник грецького уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні Reuters писало, що союзники України ведуть переговори про передачу Києву додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

За даними співрозмовника агентства, у якості потенційних постачальників розглядаються США та Греція.

Однак згодом Афіни простували свою причетність до майбутніх поставок.

"Про постачання Україні систем Patriot з Греції не йдеться", - заявив представник грецького уряду.

Зазначається, що питання оборони для Греції має особливе значення через напружені відносини із Туреччиною.

Читайте також: Україна може отримати додаткові системи Patriot. Серед постачальників - США та Греція, - Reuters

Автор: 

Греція (600) ППО (3216) Patriot (314)


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Хоч трохи підсирнути - вже еуропейському серцю миліше!
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05.05.2025 18:10 Відповісти
REUTERS: СОЮЗНИКИ ХОЧУТЬ ДОМОВИТИСЬ ПРО НОВІ PATRIOT ДЛЯ УКРАЇНИ ДО КІНЦЯ Серед потенційних постачальників - США та Греція.

Партнери України ведуть перемовини щодо постачання https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-nezabarom-otrimaje-do-dvokh-novikh-sistem-ppo-patriot-nyt.html додаткових систем ППО Patriot для ЗСУ, угоди хочуть досягти до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня. Серед потенційних постачальників систем - Греція та США, пише https://www.reuters.com/world/allies-seek-deal-more-patriots-kyiv-before-nato-summit-source-says-2025-05-05/ Reuters з посиланням на джерела.
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05.05.2025 18:13 Відповісти
У ЗСУ ТЕПЕР Є "ВІСЛЮК". ЩО ЦЕ - робот для використання широких завдань на лінії фронту
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05.05.2025 18:11 Відповісти
Греція ні С-300 хотіла дати,а ви тут Патріот
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05.05.2025 18:18 Відповісти
 
 