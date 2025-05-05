Греція заперечила передачу Україні системи Patriot, - Reuters

Наразі Греція не планує передавати Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Про це у коментарі агентству Reuters заявив представник грецького уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні Reuters писало, що союзники України ведуть переговори про передачу Києву додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

За даними співрозмовника агентства, у якості потенційних постачальників розглядаються США та Греція.

Однак згодом Афіни простували свою причетність до майбутніх поставок.

"Про постачання Україні систем Patriot з Греції не йдеться", - заявив представник грецького уряду.

Зазначається, що питання оборони для Греції має особливе значення через напружені відносини із Туреччиною.

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