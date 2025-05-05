УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11761 відвідувач онлайн
Новини Модернізація української ППО
875 2

Україна може отримати додаткові системи Patriot. Серед постачальників - США та Греція, - Reuters

петріот

Союзники України ведуть переговори про передачу Києву додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За даними співрозмовника агентства, у якості потенційних постачальників розглядаються США та Греція.

Країни прагнуть досягти домовленості до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ готовий придбати 10 американських систем, які критично важливі для захисту від російських ракет, зокрема балістичних.

За оцінками аналітиків Ukrainian Defence Express, станом на квітень Україна мала щонайменше сім працюючих комплексів Patriot.

Також читайте: Держдеп США схвалив продаж Румунії системи ППО Patriot

За словами Зеленського, він обговорював питання ППО з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. Цю розмову український лідер назвав "найкращою зустріччю", яку вони мали.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що до літа Україна отримає ще одну систему ППО Patriot, її передадуть з Ізраїлю.

Автор: 

Греція (600) ППО (3214) США (23043) Patriot (314)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
може а може і ні
показати весь коментар
05.05.2025 15:16 Відповісти
якщо чесно, вже задовбали ці довбані припущення..., може щось станеться, а може й ні, може отримаємо, а може й ні..., ну який сенс в цій новині? рашку це все одно не відлякає..., а давати населенню марні надії, що колись може в далекому майбутньому ми зможемо перехоплювати не 3 з 10 ракет, а цілих 4, теж навіть політичний рейтинг нікому не добавить...
показати весь коментар
05.05.2025 15:50 Відповісти
 
 