Україна може отримати додаткові системи Patriot. Серед постачальників - США та Греція, - Reuters

Союзники України ведуть переговори про передачу Києву додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За даними співрозмовника агентства, у якості потенційних постачальників розглядаються США та Греція.

Країни прагнуть досягти домовленості до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ готовий придбати 10 американських систем, які критично важливі для захисту від російських ракет, зокрема балістичних.

За оцінками аналітиків Ukrainian Defence Express, станом на квітень Україна мала щонайменше сім працюючих комплексів Patriot.

Також читайте: Держдеп США схвалив продаж Румунії системи ППО Patriot

За словами Зеленського, він обговорював питання ППО з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. Цю розмову український лідер назвав "найкращою зустріччю", яку вони мали.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що до літа Україна отримає ще одну систему ППО Patriot, її передадуть з Ізраїлю.