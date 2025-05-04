До літа Україна отримає ще одну систему ППО Patriot, її передадуть з Ізраїлю, - NYT

Україна отримає модернізовану систему протиповітряної оборони Patriot, яка раніше базувалася в Ізраїлі. Також західні союзники обговорюють можливу передачу ще однієї установки з Німеччини або Греції.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на чотирьох чинних і колишніх американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Американські посадовці на умовах анонімності не прокоментували, чи підтримує президент Дональд Трамп передачу цих систем, або чи було рішення ухвалене ще за адміністрації попередника Трампа - Джо Байдена.

"Президент Трамп чітко заявив: він хоче, щоб війна в Україні закінчилася, а вбивства припинилися", - заявив речник Ради нацбезпеки Білого дому Джеймс Г'юїтт, відмовившись надати NYT будь-які деталі.

За даними видання, наразі на озброєнні української армії 8 систем Patriot. Дві з них зараз модернізуються, повідомив один з американських посадовців.

З урахуванням системи від Ізраїлю та ще однієї з Німеччини або Греції, Україна матиме загалом 10 систем Patriot.

Як зауважило NYT, європейські країни володіють близько 40 зенітно-ракетними комплексами, а у Німеччини та Греції разом близько 15 систем Patriot.

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Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News заявляв, що Україна готова придбати в США 10 систем ППО Patriot за 15 мільярдів доларів.

Президент також розповів, що просив в адміністрації Трампа ліцензії на виробництво систем Patriot і ракет до них.

Також раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Україна найближчим часом отримає нові комплекси Patriot, які обіцяли передати країни-члени Альянсу на саміті НАТО у Вашингтоні в червні 2024 року. Йдеться про сім одиниць.

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