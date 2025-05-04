До літа Україна отримає ще одну систему ППО Patriot, її передадуть з Ізраїлю, - NYT
Україна отримає модернізовану систему протиповітряної оборони Patriot, яка раніше базувалася в Ізраїлі. Також західні союзники обговорюють можливу передачу ще однієї установки з Німеччини або Греції.
Про це пише видання The New York Times з посиланням на чотирьох чинних і колишніх американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.
Американські посадовці на умовах анонімності не прокоментували, чи підтримує президент Дональд Трамп передачу цих систем, або чи було рішення ухвалене ще за адміністрації попередника Трампа - Джо Байдена.
"Президент Трамп чітко заявив: він хоче, щоб війна в Україні закінчилася, а вбивства припинилися", - заявив речник Ради нацбезпеки Білого дому Джеймс Г'юїтт, відмовившись надати NYT будь-які деталі.
За даними видання, наразі на озброєнні української армії 8 систем Patriot. Дві з них зараз модернізуються, повідомив один з американських посадовців.
З урахуванням системи від Ізраїлю та ще однієї з Німеччини або Греції, Україна матиме загалом 10 систем Patriot.
Як зауважило NYT, європейські країни володіють близько 40 зенітно-ракетними комплексами, а у Німеччини та Греції разом близько 15 систем Patriot.
Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News заявляв, що Україна готова придбати в США 10 систем ППО Patriot за 15 мільярдів доларів.
Президент також розповів, що просив в адміністрації Трампа ліцензії на виробництво систем Patriot і ракет до них.
Також раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що Україна найближчим часом отримає нові комплекси Patriot, які обіцяли передати країни-члени Альянсу на саміті НАТО у Вашингтоні в червні 2024 року. Йдеться про сім одиниць.
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Израиль переходит на более современную систему ПВО, поэтому и снимает с вооружения Пэтриот.
Система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю в 1991 році. Ізраїль мав на озброєнні щонайменше вісім батарей Patriot - у 138 і 139 батальйонах протиповітряної оборони ВПС Ізраїлю. Однак деякі джерела стверджують, що Ізраїль, можливо, отримав від 10 до 12 батарей.
Протягом наступного десятиліття система, призначена для збиття літаків, перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили ізраїльський повітряний простір у 2014 і 2018 роках.
«Яхалом» знищив ще сім безпілотників і сирійський винищувач-бомбардувальник Су-22 в липні 2018 року, але не влучив по сирійськім безпілотникам щонайменше двічі. Потім, з серпня 2020 року по січень 2022 року, Ізраїль поступово виводив 139-й батальйон з експлуатації, оскільки на озброєння надійшли нові батареї ППО David's Sling (спільна розробка компаній Rafael і Raytheon).
З початком війни в Газі з ХАМАС у жовтні 2023 року «Яхалом» перехопив ще дев'ять безпілотників і ракет, деякі з яких були знищені в повітряному просторі Йорданії та Лівану. Але зрештою, у квітні 2024 року ЦАХАЛ вивів з експлуатації і батареї, що залишилися у складі 138-го батальйону.
Батарея Пращі коштує 317 мільйонів доларів. Ракета PAC 3 MSE для петріота коштує 3 мільйони доларів. У Пращі ракета коштує втричі/вчетверо менша. Ло того ж, Праща Давида має радіус дії 300 км (петріот 160), у Пращі вертикальний запуск ракети (дозволяє прибрати мертву зону над місцем запуску), у Пращі радар мобільніший.
"Учора був дуже поганий день для диктатора і військового злочинця Володимира Путіна", - сказав сенатор Роджер Уікер, республіканець із Канзасу і голова сенатського Комітету зі збройних сил, в інтерв'ю журналу TIME. "Тепер двері відкриті для додаткової допомоги. Це змінює правила гри".
Що стосується Ізраїлю, то вони вже передавали ракети до «Петріот» у січні-лютому: "Військові США цього тижня передали близько 90 ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі, щоб доставити їх в Україну."