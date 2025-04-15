Більшість із обіцяних 7 систем Patriot вже надійшли або будуть передані Україні невдовзі, - Рютте
Україна найближчим часом отримає нові комплекси Patriot, які обіцяли передати країни-члени Альянсу на саміті НАТО у Вашингтоні в червні 2024 року. Йдеться про сім одиниць.
Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив в інтерв'ю "Ми - Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Рютте, Альянс намагається максимально сприяти поставкам систем ППО в Україну, але багато комунікації з цього питання відбувається у двосторонньому форматі між Україною та окремими країнами.
"Давайте перш за все визнаємо, що Україна потребує більше протиповітряної оборони. Тому кожна система протиповітряної оборони, яку ми можемо поставити в Україну, це добре, тому що вона рятує життя", - наголосив генсек НАТО.
Рютте нагадав про недавній російський ракетний удар по Сумах, внаслідок якого загинуло понад 30 людей, що вкотре підкреслює критичну важливість систем ППО для України.
Щодо нових систем Patriot, які Україна готова купити, він зауважив, що такі питання обговорюються на зустрічах у форматі "Рамштайн", де збираються країни-члени НАТО та партнери Альянсу, серед яких Швейцарія, Боснія, Аргентина та Грузія.
"Ведуться двосторонні переговори між Україною й окремими країнами, наприклад, про постачання більшої кількості систем протиповітряної оборони в Україну. І тоді ми намагаємося бути якомога стриманішими, щоб бути залученими", - пояснив Рютте.
Водночас Рютте повідомив, що із семи комплексів Patriot, які були обіцяні Україні на саміті НАТО у Вашингтоні, більшість вже доставлені або будуть доставлені найближчим часом.
"Наприклад, саміт НАТО у Вашингтоні, де зобов'язалися поставити Україні комплекси Patriot. Це зайняло небагато часу. На щастя, більшість із них уже доставлені або будуть доставлені найближчим часом", - додав генсек.
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Однак витрати на експортні продажі зазвичай зростають і становлять від $2 млрд до $2,5 млрд на систему. Ця вища вартість враховує додаткову підтримку, запасні частини, навчання та інтеграційні витрати, які виникають під час доставки системи іноземному партнеру, такому як Україна.
І питання кількості критичне для України, тому що зараз офіційно Lockheed Martin за підсумками 2024 року повідомив про те, що він вийшов на 600 ракет MSE на рік.
MSE - це та ракета, яка призначена саме для перехоплення балістики. 600 ракет MSE на рік - це все, що виробляється для Patriot у світі.
За штатним використанням, на одну балістичну ціль мають йти дві ракети MSE.
Зараз виробництво ліцензійних ракет до «Петріотів» є у одній країні.
Ракети MSE за ліцензію навіть не виробляються, вони збираються - збираються в Японії на потужностях Mitsubishi Heavy Industries у кількості 30 одиниць на рік. З американських компонентів.
GEM-T до «Петріотів» будуть виробляти у Європі, у Німеччині (Taurus Systems GmbH), на підприємстві COMLOG (спільне підприємство американської Raytheon та європейської MBDA), яке до цього займалося їх обслуговуванням. За графіком у 2026-27 році має початиcя виробництво. Raytheon має на меті збільшити виробництво з 240 до 420 перехоплювачів на рік до 2027 року.