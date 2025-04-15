Ми готові на будь-які кроки, щоб посилити ППО України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова об'єднуватися із партнерами, щоб знайти кошти на системи протиповітряної оборони.

Про це глава держави заявив під час брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми говорили про безпеку України та всієї нашої Європи, Євроатлантики. Також про відносини з усіма нашими партнерами в Європі, США. ...

Зараз у новому статусі Марка (генсека НАТО. - Ред.) ми можемо зробити дуже багато. Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах ППО, і в ракетах. Ми сьогодні про це ми багато говорили. Кожен бачить, як важливо зберігати тиск на Росію за цю війну. Заради того, щоб дотиснути Росію до готовності реально просуватись у дипломатії", - наголосив він.

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За словами Зеленського, всі у Європі мають значно більше разом виробляти зброї, створювати більше спільних оборонних виробництв.

"Ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППО з партнерами в Європі, в Америці будуть реалізовані. Сьогодні говорили. Ми готові разом об'єднуватися для того, щоб знайти гроші та купити ці системи. На будь-які кроки ми готові, щоб посилити ППО для України", - додав глава держави.

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