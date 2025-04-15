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Новини Зустріч Зеленського з Рютте
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Ми готові на будь-які кроки, щоб посилити ППО України, - Зеленський

Україна гостро потребує систем ППО. Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова об'єднуватися із партнерами, щоб знайти кошти на системи протиповітряної оборони.

Про це глава держави заявив під час брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми говорили про безпеку України та всієї нашої Європи, Євроатлантики. Також про відносини з усіма нашими партнерами в Європі, США. ...

Зараз у новому статусі Марка (генсека НАТО. - Ред.) ми можемо зробити дуже багато. Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах ППО, і в ракетах. Ми сьогодні про це ми багато говорили. Кожен бачить, як важливо зберігати тиск на Росію за цю війну. Заради того, щоб дотиснути Росію до готовності реально просуватись у дипломатії", - наголосив він.

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За словами Зеленського, всі у Європі мають значно більше разом виробляти зброї, створювати більше спільних оборонних виробництв.

"Ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППО з партнерами в Європі, в Америці будуть реалізовані. Сьогодні говорили. Ми готові разом об'єднуватися для того, щоб знайти гроші та купити ці системи. На будь-які кроки ми готові, щоб посилити ППО для України", - додав глава держави.

Читайте: Рютте та Зеленський відвідали Одесу: Підтримка НАТО непохитна

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) НАТО (6441) ППО (3184) Рютте Марк (394)


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Топ коментарі
+5
Ми б могли закупити декілька батарей ************* комплексів ППО Кільчень або Корал - але тоді б ми не змогли купити російські атомні реактори .
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15.04.2025 17:29
+5
Єрмака з Татаровим звільни і від Червінського відчепися для початку.
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15.04.2025 17:30
+4
На будьякі? Відсмокчеш в Пороха за Petriot?
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15.04.2025 17:25
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І там обєднання пропонує.З єс зброя та гроші,від зе-відосики в голодне оп
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15.04.2025 17:24 Відповісти
На будьякі? Відсмокчеш в Пороха за Petriot?
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15.04.2025 17:25 Відповісти
знайти кошти на системи протиповітряної оборони

По кишенях пошуруйте!
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15.04.2025 17:27 Відповісти
Ми б могли закупити декілька батарей ************* комплексів ППО Кільчень або Корал - але тоді б ми не змогли купити російські атомні реактори .
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15.04.2025 17:29 Відповісти
Болгары уже послали Зелю с реакторами. Видно пожадничали на откате
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15.04.2025 17:48 Відповісти
Перша підказка, де знайти першу партію грошей - на рахунках легіону Монте-Карло.
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15.04.2025 17:29 Відповісти
Єрмака з Татаровим звільни і від Червінського відчепися для початку.
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15.04.2025 17:30 Відповісти
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15.04.2025 17:31 Відповісти
Посилення ППО це дрібниця, якщо при цьому не знищуватимуться пускові установки і носії крилатих і балістичних ракет разом з персоналом, а краще з заводами де їх виготовляють.
Без цього, рано чи пізно ракетний удар проб'є будь-яку ППО скільки не посилюй.
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15.04.2025 17:34 Відповісти
Потужний киздун ротом... У тебе були для цього усі можливості...
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15.04.2025 17:38 Відповісти
Тому начали всепотужно мародерити на асфальті
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15.04.2025 17:50 Відповісти
Якщо зараз не розважатимуть населення байками про "петріоти", які у кращому випадку будуть поставляти понад півроку (за наяваності коштів на оплату!), то нарід може згадати, що у нас патронів та снарядів своїх майже нема, а міни досі постачають браковані.
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15.04.2025 18:31 Відповісти
А рахунки з офшорів перевести в ппо, слабо?
бочужі бабки витрачати легко.
ійти на все крім власно статку, теж ноу проблем--
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15.04.2025 21:11 Відповісти
зраадааа аааа
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16.04.2025 02:52 Відповісти
 
 