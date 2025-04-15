Рютте та Зеленський відвідали Одесу: Підтримка НАТО непохитна
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що разом із президентом Володимиром Зеленським відвідав Одесу.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відвідав Одесу разом з Володимиром Зеленським. Український народ так багато пережив - не в останню чергу російську атаку на Суми на Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна.
Ми і надалі допомагатимемо Україні, щоб вона могла захистити себе сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", - зазначив він.
Топ коментарі
+2 Алекс Скела
показати весь коментар15.04.2025 17:17
+1 Zuravel Zuravel
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+1 Vv Tt
показати весь коментар15.04.2025 17:02
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А те, що Європа (Євросоюз) торгують з рашкою - то це завдяки Орбану+Фіцо та їм подібним.
Але це не біда
...а потім відвідали равіолей з фуа-гра та трюфелем у курячому бульоні.