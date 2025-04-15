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Новини Зустріч Зеленського з Рютте
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Рютте та Зеленський відвідали Одесу: Підтримка НАТО непохитна

Рютте та Зеленський відвідали Одесу 15 квітня 2025 року

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що разом із президентом Володимиром Зеленським відвідав Одесу.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відвідав Одесу разом з Володимиром Зеленським. Український народ так багато пережив - не в останню чергу російську атаку на Суми на Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна.

Ми і надалі допомагатимемо Україні, щоб вона могла захистити себе сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", - зазначив він.

Читайте: Росія може застосувати ядерну зброю проти супутників у космосі, - Рютте

Рютте та Зеленський відвідали Одесу 15 квітня 2025 року

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Одеса (5451) Одеська область (3208) Рютте Марк (394) Одеський район (141)


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Топ коментарі
+2
Підтримка НАТО непохитна
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15.04.2025 17:17
+1
Непохитно пздити языкм и давать Украине на 20 миллиарндов,а у рашки покупать на 80.
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15.04.2025 17:02
+1
чого не Суми?
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15.04.2025 17:02
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Непохитно пздити языкм и давать Украине на 20 миллиарндов,а у рашки покупать на 80.
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15.04.2025 17:02 Відповісти
якраз Рютте цього не робить.
А те, що Європа (Євросоюз) торгують з рашкою - то це завдяки Орбану+Фіцо та їм подібним.
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15.04.2025 17:05 Відповісти
Французы, например, торгуют только пыль стоит.
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15.04.2025 18:07 Відповісти
чого не Суми?
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15.04.2025 17:02 Відповісти
А якшо прилетить і Зєлю вбʼє? Хто буде керувати країною?
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15.04.2025 17:04 Відповісти
Ой вей! це буде катастрофа..
Але це не біда
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15.04.2025 17:18 Відповісти
"А якшо замість нього буде якийсь дебіл?" (С)

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15.04.2025 17:20 Відповісти
заборонити Скотоферму Оруэла - дуже стефанчук на сніжка схож!
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15.04.2025 17:48 Відповісти
Завхоз і так керує, суфлер зачитує що йому підсунуть
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15.04.2025 17:51 Відповісти
Підтримка непохітна но нажаль НАТО вже нема. Вивіска покі ще є а НАТО вже нема.
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15.04.2025 17:03 Відповісти
Зачекайте. Зараз є НАТО Шрьодінгєра. Воно і є і нема одночасно. Але зафіксувати його стан можна лише перевіркою. І для кацапів може статии несподіванкою, якшо вони влізуть, а НАТО таки є.
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15.04.2025 17:06 Відповісти
Може, згодом буде ЄВРОНАТО?
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15.04.2025 17:06 Відповісти
Рютте та Зеленський відвідали Одесу
...а потім відвідали равіолей з фуа-гра та трюфелем у курячому бульоні.
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15.04.2025 17:07 Відповісти
те що ви перерахували - буденність для західноєвропейця. Національна українська кухня буде цікавішою для Марка
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15.04.2025 17:11 Відповісти
А як він 10 років назад говорив: оно вам нато?🤮
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15.04.2025 17:12 Відповісти
Вітаю плідну співпрацю Марка Рютте та Європейської Солідарності, а також підтримку демократичних сил України!
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15.04.2025 17:16 Відповісти
Підтримка НАТО непохитна
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15.04.2025 17:17 Відповісти
це правильно
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16.04.2025 02:50 Відповісти
 
 