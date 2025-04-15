Рютте та Зеленський відвідали Одесу: Підтримка НАТО непохитна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що разом із президентом Володимиром Зеленським відвідав Одесу.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відвідав Одесу разом з Володимиром Зеленським. Український народ так багато пережив - не в останню чергу російську атаку на Суми на Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна.

Ми і надалі допомагатимемо Україні, щоб вона могла захистити себе сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", - зазначив він.

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