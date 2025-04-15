Підтримка НАТО для України є безперечною. Від початку року надано 20 млрд євро, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Північноатлантичний альянс продовжує надавати політичну та інші види допомоги Україні.

Про це він заявив на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським під час візиту до Одеси 15 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що за останні декілька місяців були питання до підтримки НАТО, але дозвольте мені сказати, що наша підтримка безперечна", - сказав він.

За словами Рютте, НАТО продовжує надавати політичну та інші типи допомоги Україні.

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За перші три місяці 2025 року партнери з НАТО надали Україні понад 20 млрд євро допомоги.

"Наша відданість конкретна та видима", - наголосив генсек.

Рютте заявив, що ціллю альянсу є "суверенна та сильна Україна, яка зможе захищатися сьогодні й протистояти будь-якій майбутній агресії".

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