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Новини Допомога Україні
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Підтримка НАТО для України є безперечною. Від початку року надано 20 млрд євро, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Північноатлантичний альянс продовжує надавати політичну та інші види допомоги Україні.

Про це він заявив на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським під час візиту до Одеси 15 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що за останні декілька місяців були питання до підтримки НАТО, але дозвольте мені сказати, що наша підтримка безперечна", - сказав він.

За словами Рютте, НАТО продовжує надавати політичну та інші типи допомоги Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Рютте відвідали військовий шпиталь в Одесі, де відновлюються поранені захисники. ФОТОрепортаж

За перші три місяці 2025 року партнери з НАТО надали Україні понад 20 млрд євро допомоги.

"Наша відданість конкретна та видима", - наголосив генсек.

Рютте заявив, що ціллю альянсу є "суверенна та сильна Україна, яка зможе захищатися сьогодні й протистояти будь-якій майбутній агресії".

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Автор: 

НАТО (6441) допомога і підтримка (1160) Рютте Марк (394)


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Топ коментарі
+5
бо Україна починає програвати війну і вам сцикотно.
а в 22 році вас жаба душила дати танки та бмп.
коли ще не було стільки дронів вони б дуже б допомогли і хлопців би багато живих було...
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15.04.2025 18:52
+3
1. надано = виділено гроші на конкракти, які виконуватимуться до 2029 року .
2. снаряд у 2022 коштує в 2-3 дешевше, ніж снаряд у 2025 році .

Тому щось я не впевнений, що пітримка прям безперечна...скоріше крапельно-лімітована. Але дякуємо хоч за це, заокеанський партнер і того вже не дасть
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15.04.2025 18:56
+2
Нагадай скільки Зе-шапіто виділило....тільки відмінусуй марадерство , великий зомбофон і неякісні міни та снаряди
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15.04.2025 19:06
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бо Україна починає програвати війну і вам сцикотно.
а в 22 році вас жаба душила дати танки та бмп.
коли ще не було стільки дронів вони б дуже б допомогли і хлопців би багато живих було...
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15.04.2025 18:52 Відповісти
И не только бы живых было бы тогда, а именно добровольцев! А это совсем иное. Это были победители по призванию своему. Их мы потеряли скорее уже почти всех.
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15.04.2025 19:31 Відповісти
1. надано = виділено гроші на конкракти, які виконуватимуться до 2029 року .
2. снаряд у 2022 коштує в 2-3 дешевше, ніж снаряд у 2025 році .

Тому щось я не впевнений, що пітримка прям безперечна...скоріше крапельно-лімітована. Але дякуємо хоч за це, заокеанський партнер і того вже не дасть
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15.04.2025 18:56 Відповісти
Там Британія виділила аж 1.6 млрд. фунтів на 5000 ракет до ППО!

Правда ракети дальністю у 6 км. і постачатись будуть до 2030-го року, але ж які гарні цифри!
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15.04.2025 19:04 Відповісти
Це рівно на 1.6 млрд фунтів більше ніж виділило ФША , я вже не кажу про Зе-шапіто
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15.04.2025 19:07 Відповісти
Логічно.

Логічно для тих, кому всі щось повинні.
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15.04.2025 19:16 Відповісти
Бачиш як у тебе насрано в мізки
1) Британія виділяє 1.6 млрд фунтів , і це до всієї іншої допомоги , що вона надавала раніше
Мага-чорт - кепкує натякаючи , що мало
2) Я ткнув МАГА-чорта рилом у факт , що ФША взагалі нічого не виділило за його хозяїна трампа
Мага-чорт - істерить і каже , що вони нікому нічого не винні.
Ти , заплутався - попроси нову анти-європейську методичку у маска
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15.04.2025 19:44 Відповісти
Ви нагадуєте на 34-річного чоловіка, котрий 34 роки жив за батьківський кошт, розраховував, що так буде і далі, а тут раптом батьки попросили влаштуватись на роботу і заробляти на своє життя самому.
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15.04.2025 20:21 Відповісти
Нагадай скільки Зе-шапіто виділило....тільки відмінусуй марадерство , великий зомбофон і неякісні міни та снаряди
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15.04.2025 19:06 Відповісти
❗️Завдано удару по російських виродках, які у Вербну неділю атакували балістикою Суми - Сили оборони України уразили ППД 448-ї ракетної бригади армії рф на Курщині, пише Генштаб

Внаслідок удару, також зафіксовано вторинну детонацію ***********. Результати удару уточнюються.
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15.04.2025 19:14 Відповісти
Це добре.А вдарити раніше що заважало?Це не звільняє від відподальності держслужбовців,що причетні до трагедіі
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15.04.2025 19:23 Відповісти
Дякуємо.
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15.04.2025 19:26 Відповісти
А чого це рютте прискакав до України, буде блеяти, щоб ми захищали Європу, бо європейці хочуть спокійно каву і пивасик попивати
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15.04.2025 19:54 Відповісти
Він прискакав, щоб проінформувати нас, що підтримка існує. І гроші виділені. А то потім щеля скаже, що нічого не бачив. Тільки кармани вже набиті так, що все вивалюється.
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15.04.2025 21:00 Відповісти
 
 