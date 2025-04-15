Підтримка НАТО для України є безперечною. Від початку року надано 20 млрд євро, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Північноатлантичний альянс продовжує надавати політичну та інші види допомоги Україні.
Про це він заявив на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським під час візиту до Одеси 15 квітня, інформує Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що за останні декілька місяців були питання до підтримки НАТО, але дозвольте мені сказати, що наша підтримка безперечна", - сказав він.
За словами Рютте, НАТО продовжує надавати політичну та інші типи допомоги Україні.
За перші три місяці 2025 року партнери з НАТО надали Україні понад 20 млрд євро допомоги.
"Наша відданість конкретна та видима", - наголосив генсек.
Рютте заявив, що ціллю альянсу є "суверенна та сильна Україна, яка зможе захищатися сьогодні й протистояти будь-якій майбутній агресії".
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а в 22 році вас жаба душила дати танки та бмп.
коли ще не було стільки дронів вони б дуже б допомогли і хлопців би багато живих було...
2. снаряд у 2022 коштує в 2-3 дешевше, ніж снаряд у 2025 році .
Тому щось я не впевнений, що пітримка прям безперечна...скоріше крапельно-лімітована. Але дякуємо хоч за це, заокеанський партнер і того вже не дасть
Правда ракети дальністю у 6 км. і постачатись будуть до 2030-го року, але ж які гарні цифри!
Логічно для тих, кому всі щось повинні.
1) Британія виділяє 1.6 млрд фунтів , і це до всієї іншої допомоги , що вона надавала раніше
Мага-чорт - кепкує натякаючи , що мало
2) Я ткнув МАГА-чорта рилом у факт , що ФША взагалі нічого не виділило за його хозяїна трампа
Мага-чорт - істерить і каже , що вони нікому нічого не винні.
Ти , заплутався - попроси нову анти-європейську методичку у маска
Внаслідок удару, також зафіксовано вторинну детонацію ***********. Результати удару уточнюються.