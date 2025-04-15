Рютте: Ми усі підтримуємо прагнення Трампа до миру
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Одеси заявив про підтримку прагнень президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні, попри складність переговорів із Києвом і Москвою.
Про це він сказав під час спільного звернення до преси з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"Ці переговори нелегкі - не в останню чергу після цього жахливого кровопролиття (в Сумах) - але ми усі підтримуємо прагнення президента Трампа до миру", - сказав Рютте.
Він наголосив, що США ведуть важливі переговори як з Україною, так і з Росією. За словами генсека НАТО, інші члени Альянсу, зокрема Франція і Велика Британія, також готові взяти на себе більше відповідальності за підтримку миру, коли настане відповідний момент.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що присутність західних партнерів у межах "Коаліції охочих" - на суші, в повітрі й на морі - є частиною майбутніх гарантій безпеки для України.
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вони там договорились з Трампом,тепер знову будуть тиснути на Україну
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Пам'ятаю якийсь фільм, де виконували бажання.
Так там один персонаж загадав "мир в усьому світі", бац і людей немає, зате настав МИР
- Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них--народ, всі--богоносці.
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Валерія Єгорова
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