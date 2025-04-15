УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5661 відвідувач онлайн
Новини Заяви про мир
1 032 24

Рютте: Ми усі підтримуємо прагнення Трампа до миру

Марк Рютте на форумі у Давосі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Одеси заявив про підтримку прагнень президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні, попри складність переговорів із Києвом і Москвою.

Про це він сказав під час спільного звернення до преси з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці переговори нелегкі - не в останню чергу після цього жахливого кровопролиття (в Сумах) - але ми усі підтримуємо прагнення президента Трампа до миру", - сказав Рютте.

Він наголосив, що США ведуть важливі переговори як з Україною, так і з Росією. За словами генсека НАТО, інші члени Альянсу, зокрема Франція і Велика Британія, також готові взяти на себе більше відповідальності за підтримку миру, коли настане відповідний момент.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що присутність західних партнерів у межах "Коаліції охочих" - на суші, в повітрі й на морі - є частиною майбутніх гарантій безпеки для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми готові на будь-які кроки, щоб посилити ППО України, - Зеленський

Автор: 

Рютте Марк (394) Трамп Дональд (5610) війна в Україні (3839)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Проблема в тому, що Трамп не за мир. Він такий самий диктатор, як і решта тих глав держав «осі зла». Досить цієї дипломатичної фігні, час називати речі своїми іменами. Або стати розподiленими між США і Росією.
показати весь коментар
15.04.2025 17:48
+2
Rutte's entire job is to explain, over and over, why Donald Trump is always right and cannot possibly be wrong, no matter what he says or does. Rutte will not hesitate to challenge any European leader if they dare to publicly express ***** in the infinite wisdom of Donald Trump's words and actions. Because there is no greater threat to NATO than upsetting Donald Trump.
показати весь коментар
15.04.2025 17:54
+2
Мерзкий флюгер...
показати весь коментар
15.04.2025 18:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чого тільки не підтримаєш, аби бюджети не урізали.
показати весь коментар
15.04.2025 17:44 Відповісти
у пана Марка робота така - аби тепленьке у вуха трампону лилось....

.
показати весь коментар
15.04.2025 18:20 Відповісти
ага ...вже чули..від Віткофа...щоб Україна віддала свої області.
вони там договорились з Трампом,тепер знову будуть тиснути на Україну
показати весь коментар
15.04.2025 17:45 Відповісти
Трамп прагне бабла. и так оочень криво....
показати весь коментар
15.04.2025 17:46 Відповісти
як всякий придурок трамп одержить багато бла-бла...

.
показати весь коментар
15.04.2025 18:21 Відповісти
Латентний гомосексуалізм !
показати весь коментар
15.04.2025 17:46 Відповісти
Проблема в тому, що Трамп не за мир. Він такий самий диктатор, як і решта тих глав держав «осі зла». Досить цієї дипломатичної фігні, час називати речі своїми іменами. Або стати розподiленими між США і Росією.
показати весь коментар
15.04.2025 17:48 Відповісти
Лишилося лише осягти, ті "прагнення".
Пам'ятаю якийсь фільм, де виконували бажання.
Так там один персонаж загадав "мир в усьому світі", бац і людей немає, зате настав МИР
показати весь коментар
15.04.2025 17:49 Відповісти
Як це все гидко. А це Рютте вже забуло про МН-17?
показати весь коментар
15.04.2025 17:53 Відповісти
Rutte's entire job is to explain, over and over, why Donald Trump is always right and cannot possibly be wrong, no matter what he says or does. Rutte will not hesitate to challenge any European leader if they dare to publicly express ***** in the infinite wisdom of Donald Trump's words and actions. Because there is no greater threat to NATO than upsetting Donald Trump.
показати весь коментар
15.04.2025 17:54 Відповісти
У Трампа єдине прагнення - щось заробити на президенстві.
показати весь коментар
15.04.2025 17:55 Відповісти
... от ж нова хитрожопа потвора...
показати весь коментар
15.04.2025 17:57 Відповісти
Трампівський дуполиз!
показати весь коментар
15.04.2025 17:57 Відповісти
вони просто зливають Україну, приносять в жертву ***** заради власного благополуччя. Але ж треба якось "зберегти лице" перед світовим лохторатом, цим і займаються
показати весь коментар
15.04.2025 18:01 Відповісти
Рютте:
- Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них--народ, всі--богоносці.
показати весь коментар
15.04.2025 18:03 Відповісти
молодець, підлизнув. трампу після облому з тарифами дуже потрібні ваші язики в його сраці.
показати весь коментар
15.04.2025 18:04 Відповісти
Які прагнення Трампа до миру ? так саме тому він вивів з ізоляції найбільшого світового злочинця путіна ? для жлоба трампа понад усе гроші і вигода хоч і тут в нього клепки не хватає, бути тричі банкротом і мати 34 кримінальні справи це ще треба вміти ,ну що до його інтелекту тут взагалі нема про що говорити.
показати весь коментар
15.04.2025 18:05 Відповісти
Мерзкий флюгер...
показати весь коментар
15.04.2025 18:52 Відповісти
Нагадало.. Ми і вєсь савєцкій народ паддєржіваєм
показати весь коментар
15.04.2025 19:14 Відповісти
І нашим і вашим.
показати весь коментар
15.04.2025 19:18 Відповісти
И этим НАТО пионеры пугали октябрят, а коммунисты комсомольцев? Путин любит бесполезных клоунов, вроде человечка с париком на голове и пустым балабольством. Это ж про них Трамп говорил, что стоят в очереди поцеловать его в сракотан?
показати весь коментар
15.04.2025 19:19 Відповісти
У Рютте гарне почуття гумору.
показати весь коментар
15.04.2025 19:39 Відповісти
Трум(п)оляку і ******* на гілляку
показати весь коментар
15.04.2025 20:12 Відповісти
Ця особа вже вкотре несе відповідальність за спотворену подачу матеріалу на користь московії.
Профіль

Валерія Єгорова

Посада: редактор

Про мене: укр. новини

mailto:[email protected] Email

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 21.11.2024
показати весь коментар
16.04.2025 02:23 Відповісти
 
 