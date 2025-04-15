Рютте: Ми усі підтримуємо прагнення Трампа до миру

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Одеси заявив про підтримку прагнень президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні, попри складність переговорів із Києвом і Москвою.

Про це він сказав під час спільного звернення до преси з президентом Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці переговори нелегкі - не в останню чергу після цього жахливого кровопролиття (в Сумах) - але ми усі підтримуємо прагнення президента Трампа до миру", - сказав Рютте.

Він наголосив, що США ведуть важливі переговори як з Україною, так і з Росією. За словами генсека НАТО, інші члени Альянсу, зокрема Франція і Велика Британія, також готові взяти на себе більше відповідальності за підтримку миру, коли настане відповідний момент.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що присутність західних партнерів у межах "Коаліції охочих" - на суші, в повітрі й на морі - є частиною майбутніх гарантій безпеки для України.

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