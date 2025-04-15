Присутність "Коаліції охочих" в Україні є елементом безпекових гарантій, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що участь західних партнерів у межах "Коаліції охочих" є частиною системи гарантій безпеки для України.
Про це він повідомив під час брифінгу в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами президента, йдеться про присутність західного контингенту в повітряному, морському та наземному просторах України. Перемовини вже відбулись у Парижі, Лондоні, Брюсселі, а також заплановані зустрічі в Туреччині.
"Ми говоримо про присутність контингенту в морі. Обговорюючи зараз питання саме присутності цих військових в Чорному морі. І вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря", - зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що така співпраця має важливе значення передусім для прибережних міст, зокрема Одеси та Миколаєва, які потребують додаткового захисту через постійні загрози з боку РФ.
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Замісьсць організації умов для массового виробництва озброєнь і розробки еффективних процедур мобілізації, ІМІТУВАВ державну діяльність - скфльорив по світу підписанням папірців із гучними назвами- " безпековими УГОДАМИ" із усіма країнами світу. То П'ЯТЬ( чи скільтки там) ПАТУЖНІХ КРОКІВ ДО ПЄРЄМОГІ. ( де подівалися ті кроки).
Зараз пустобрьох про " кааліції патужніх"
Хоча зрозуміло, що ніяких іноземних військ не буде без припинення війни. А це станеться невідомо коли..