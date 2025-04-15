Присутність "Коаліції охочих" в Україні є елементом безпекових гарантій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що участь західних партнерів у межах "Коаліції охочих" є частиною системи гарантій безпеки для України.

Про це він повідомив під час брифінгу в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами президента, йдеться про присутність західного контингенту в повітряному, морському та наземному просторах України. Перемовини вже відбулись у Парижі, Лондоні, Брюсселі, а також заплановані зустрічі в Туреччині.

"Ми говоримо про присутність контингенту в морі. Обговорюючи зараз питання саме присутності цих військових в Чорному морі. І вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що така співпраця має важливе значення передусім для прибережних міст, зокрема Одеси та Миколаєва, які потребують додаткового захисту через постійні загрози з боку РФ.

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