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Новини Гарантії безпеки для України Коаліція охочих
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Присутність "Коаліції охочих" в Україні є елементом безпекових гарантій, - Зеленський

Зеленський про роль Туреччини в гарантіях безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що участь західних партнерів у межах "Коаліції охочих" є частиною системи гарантій безпеки для України.

Про це він повідомив під час брифінгу в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами президента, йдеться про присутність західного контингенту в повітряному, морському та наземному просторах України. Перемовини вже відбулись у Парижі, Лондоні, Брюсселі, а також заплановані зустрічі в Туреччині.

"Ми говоримо про присутність контингенту в морі. Обговорюючи зараз питання саме присутності цих військових в Чорному морі. І вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що така співпраця має важливе значення передусім для прибережних міст, зокрема Одеси та Миколаєва, які потребують додаткового захисту через постійні загрози з боку РФ.

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15.04.2025 17:36 Відповісти
Знрву "гарантії" вмплили
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15.04.2025 17:40 Відповісти
охочі не дуже то і хотять
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15.04.2025 17:43 Відповісти
У Зеленьського вроджений хист займатися чимось, аби не займатися тим що потрібно.
Замісьсць організації умов для массового виробництва озброєнь і розробки еффективних процедур мобілізації, ІМІТУВАВ державну діяльність - скфльорив по світу підписанням папірців із гучними назвами- " безпековими УГОДАМИ" із усіма країнами світу. То П'ЯТЬ( чи скільтки там) ПАТУЖНІХ КРОКІВ ДО ПЄРЄМОГІ. ( де подівалися ті кроки).
Зараз пустобрьох про " кааліції патужніх"
Хоча зрозуміло, що ніяких іноземних військ не буде без припинення війни. А це станеться невідомо коли..
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15.04.2025 17:45 Відповісти
Коалиция озабоченых.
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15.04.2025 17:51 Відповісти
 
 