Зеленський і Рютте відвідали військовий шпиталь в Одесі, де відновлюються поранені захисники. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідали один із медичних закладів Одеси, де відновлюються після поранень українські захисники й захисниці.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Лідери поспілкувалися з воїнами та медиками про умови лікування. Захисники України отримують тут усю необхідну допомогу після поранень, яких вони зазнали, виконуючи бойові завдання на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі, а також у Курській області.
Глава держави подякував їм за службу й захист України, побажав якнайшвидшого одужання та відзначив орденами "За мужність" ІІ й ІІІ ступенів.
Президент також висловив вдячність бойовим медикам і вручив їм ордени Богдана Хмельницького й княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаль "За військову службу Україні".
Крім щоденної роботи в закладі, вони рятували життя українських воїнів під артилерійськими та ракетними обстрілами на Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині: надавали допомогу, евакуювали, проводили операції.
"Ви для нас – дуже важливі люди. Дякуємо за збереження всіх життів. Бережіть, будь ласка, себе. За кожну вашу хвилину, за кожну операцію, за весь ваш час із початку війни Україна вдячна вам", – наголосив Зеленський.
Мужність українських лікарів та їхній внесок у порятунок життів захисників і захисниць також відзначив Марк Рютте.
"Ви присвячуєте цьому свій час, свої дні, тижні, роки. І ми це бачимо. Це надзвичайно важливо. І саме в цьому полягає різниця між Україною та Росією. Це різниця між диктатурою й демократією", – наголосив Генсек НАТО.
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Зато как Боневтик втечёт, сразу начнутся. https://map.ukrainealarm.com/
пане Бутусов, візьміть нарешті на роботу редактора
бо це відновлюються просто знущання над одужуючими пораненими Воїнами
відновлюється тільки хвіст у ящерки
.
https://www.google.com/maps/place/411+военный+клинический+госпиталь/@46.434371,30.7089708,9708m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1z0LLQvtC10L3QvdGL0Lkg0LPQvtGB0L_QuNGC0LDQu9GMINC-0LTQtdGB0YHQsA!3m6!1s0x40c6317cac065ca7:0xd238d783cfea974e!8m2!3d46.4649222!4d30.750693!15sCi7QstC-0LXQvdC90YvQuSDQs9C-0**************************************************************************************************************************************************************************************************!16s%2Fg%2F11xh3xmhn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D