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Новини Фото Зустріч Зеленського з Рютте
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Зеленський і Рютте відвідали військовий шпиталь в Одесі, де відновлюються поранені захисники. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідали один із медичних закладів Одеси, де відновлюються після поранень українські захисники й захисниці.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Лідери поспілкувалися з воїнами та медиками про умови лікування. Захисники України отримують тут усю необхідну допомогу після поранень, яких вони зазнали, виконуючи бойові завдання на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі, а також у Курській області.

Глава держави подякував їм за службу й захист України, побажав якнайшвидшого одужання та відзначив орденами "За мужність" ІІ й ІІІ ступенів.

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Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі

Президент також висловив вдячність бойовим медикам і вручив їм ордени Богдана Хмельницького й княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаль "За військову службу Україні".

Крім щоденної роботи в закладі, вони рятували життя українських воїнів під артилерійськими та ракетними обстрілами на Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині: надавали допомогу, евакуювали, проводили операції.

"Ви для нас – дуже важливі люди. Дякуємо за збереження всіх життів. Бережіть, будь ласка, себе. За кожну вашу хвилину, за кожну операцію, за весь ваш час із початку війни Україна вдячна вам", – наголосив Зеленський.

Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі

Мужність українських лікарів та їхній внесок у порятунок життів захисників і захисниць також відзначив Марк Рютте.

"Ви присвячуєте цьому свій час, свої дні, тижні, роки. І ми це бачимо. Це надзвичайно важливо. І саме в цьому полягає різниця між Україною та Росією. Це різниця між диктатурою й демократією", – наголосив Генсек НАТО.

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Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі
Зеленський і Рютте відвідали поранених воїнів в Одесі

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Одеса (5451) Одеська область (3208) поранення (2801) військовослужбовці (4743) Рютте Марк (394) Одеський район (141)


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Топ коментарі
+4
Поэтому сегодня в Одессе не было ни одной воздушной тревоги.
Зато как Боневтик втечёт, сразу начнутся. https://map.ukrainealarm.com/
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15.04.2025 18:13
+3
відновлюються поранені захисники

пане Бутусов, візьміть нарешті на роботу редактора
бо це відновлюються просто знущання над одужуючими пораненими Воїнами
відновлюється тільки хвіст у ящерки

.
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15.04.2025 18:17
+3
після прильоту по Сумам і К.Р. вже не здивуюсь якщо прилетить по шпиталю. з орків станеться
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15.04.2025 18:29
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Поэтому сегодня в Одессе не было ни одной воздушной тревоги.
Зато как Боневтик втечёт, сразу начнутся. https://map.ukrainealarm.com/
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15.04.2025 18:13 Відповісти
Більш того, і прилетить саме в той госпіталь, де воно піартлось! 🤬
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15.04.2025 19:06 Відповісти
Янелох уже не в Одессе. А в Одессе уже тревога: https://map.ukrainealarm.com/
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15.04.2025 21:30 Відповісти
відновлюються поранені захисники

пане Бутусов, візьміть нарешті на роботу редактора
бо це відновлюються просто знущання над одужуючими пораненими Воїнами
відновлюється тільки хвіст у ящерки

.
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15.04.2025 18:17 Відповісти
Як навмисно палить режимний обьект...
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15.04.2025 18:17 Відповісти
а то он такой прям секретный секретный
https://www.google.com/maps/place/411+военный+клинический+госпиталь/@46.434371,30.7089708,9708m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1z0LLQvtC10L3QvdGL0Lkg0LPQvtGB0L_QuNGC0LDQu9GMINC-0LTQtdGB0YHQsA!3m6!1s0x40c6317cac065ca7:0xd238d783cfea974e!8m2!3d46.4649222!4d30.750693!15sCi7QstC-0LXQvdC90YvQuSDQs9C-0**************************************************************************************************************************************************************************************************!16s%2Fg%2F11xh3xmhn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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15.04.2025 18:20 Відповісти
після прильоту по Сумам і К.Р. вже не здивуюсь якщо прилетить по шпиталю. з орків станеться
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15.04.2025 18:29 Відповісти
Хорошо, шо после ночного дозора бодрствовал, не пользовался общественным транспортом.
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15.04.2025 18:27 Відповісти
1-е фото... Как-то брезгливо оттопыривает первый и большой палец (в рукостисканнi)
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15.04.2025 18:29 Відповісти
На нари мудака мохнатого!
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15.04.2025 20:32 Відповісти
 
 