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Новости ПВО Украины помощь Украине от США
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К лету Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, ее передадут из Израиля, - NYT

Еще один Patriot получит Украина

Украина получит модернизированную систему противовоздушной обороны Patriot, которая ранее базировалась в Израиле.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Американские чиновники на условиях анонимности не прокомментировали, поддерживает ли президент Дональд Трамп передачу этих систем или решение было принято еще при администрации предшественника Трампа – Джо Байдена.

"Президент Трамп четко заявил: он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились", - заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джеймс Хьюитт, отказавшись предоставить NYT какие-либо детали.

По данным издания, в настоящее время на вооружении украинской армии 8 систем Patriot. Две из них сейчас модернизируются, сообщил один из американских чиновников.

С учетом системы от Израиля и еще одной из Германии или Греции Украина будет иметь всего 10 систем Patriot.

Как отметило NYT, европейские страны владеют около 40 зенитно-ракетными комплексами, а в Германии и Греции около 15 систем Patriot.

Читайте также: Трамп сказал мне, что будет работать над вопросом продажи Patriot Украине, - Зеленский

Ранее Владимир Зеленский в интервью CBS News заявлял, что Украина готова приобрести у США 10 систем ПВО Patriot за 15 миллиардов долларов.

Президент также рассказал, что просил у администрации Трампа лицензии на производство систем Patriot и ракет к ним.

Также ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Украина в ближайшее время получит новые комплексы Patriot, их обещали передать страны-члены Альянса на саммите НАТО в Вашингтоне в июне 2024 года. Речь идет о семи единицах.

Также читайте: Зеленский - участникам "Рамштайна": 10 систем Patriot для Украины есть у свободного мира

Автор: 

Израиль (1927) ПВО (2771) Patriot (278)


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Топ комментарии
+8
Нічого Ізраїль не передасть Україні як не передавав вже три рокі поспіль. Але зробити зарісовочку в СМІ для само піару деколи полезно от того і таку муйню нічим не обгрунтовану і пишуть потім лише получать відказ і якісь відмаски або в випадку Ізраїлю "У нАс ХоРошИе ОтНоШенІя С Х*уЙлОм" так що я би так на перед не радів...
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04.05.2025 16:59
+6
Слава Ізраілю !

.
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04.05.2025 16:49
+6
Передаст. Может даже и не одну.
Израиль переходит на более современную систему ПВО, поэтому и снимает с вооружения Пэтриот.
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04.05.2025 17:03
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Правила форума Совет форумчан
Розмаїття смаків - ×уйло тепер посмокче ще й обрізаного.
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04.05.2025 16:47 Ответить
Слава Ізраілю !

.
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04.05.2025 16:49 Ответить
За шо?
Можу поспорити що швидш Лукашенко нам поставить С-300 чим Ізраїль петріоти...
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04.05.2025 17:31 Ответить
А до чого тут Ізраїль. Ці Петріоти американські і те, що вони 30 років простояли в Ізраїлі, ізраїльськими їх не робить.
Питання до США.
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04.05.2025 17:49 Ответить
Будьте уважні. Я відповідав на коментар екзальтованого дописувача, який помітив тут славу для Ізраїлю...
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04.05.2025 17:53 Ответить
На тобі, небоже, що мені негоже. З аеропорту, де хусіти прорвали 'залізний купол"?
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04.05.2025 16:51 Ответить
людка ка зна чого є ва?

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04.05.2025 16:58 Ответить
типові зебілята.
щоб ти знало жодна система ппо не дає 100% гарантію збиття.
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04.05.2025 17:25 Ответить
Не було, немає і ніколи не буде систем ПРО зі 100% гарантією перехоплення. Йдеться лише про ту чи іншу успішність.
На 20 запущених балістичних ракет це перша, що прорвалася. Тобто 95% успішних перехоплень, 5% неуспішних.
але й ці 5% багато. Мабуть, щось вирішуватимуть, чи з Єменом, звідки ці ракети запускають, чи з Іраном, які ракети робить та переправляє до Ємену.
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04.05.2025 17:45 Ответить
афігєть! тобто ізраїлю найменш потрібна, ніж будь яким європейським сирунам?
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04.05.2025 16:52 Ответить
Ця система простояла в Ізраїлі багато років, вона належить Штатам. Бо, мабуть, у нас з Ізлаїлем різні війни і різні типи ракет ворогом використовуються. Європейські "серуни" всю зиму мовчки постачали нам електрренергію і тому у нас не було блекаутів (ну і плюс зима тепла). А взагалі сили ППО несуть службу навіть в мирний час навіть в країнах, де не п'є війни, бо ніхто не знає, де і коли почнеться наступна війна. Зато розумні не серуни українці так готувалися до війни на відміну від "скрунів", що аж в Києві перелякані військові в перший день великої війни роздавали автоматичну зброю кому завгодно - навіть "сольовим бошкам". Добре, що європейські притомні політики не читають форум "Цензор" нет
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04.05.2025 18:06 Ответить
дуже погано, що ніхто не читає цензор.
тут, багато народної мудрості.
тут, розкажуть покажуть як треба робити, будь що!
в тому числі і ппо!
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04.05.2025 18:46 Ответить
Нічого Ізраїль не передасть Україні як не передавав вже три рокі поспіль. Але зробити зарісовочку в СМІ для само піару деколи полезно от того і таку муйню нічим не обгрунтовану і пишуть потім лише получать відказ і якісь відмаски або в випадку Ізраїлю "У нАс ХоРошИе ОтНоШенІя С Х*уЙлОм" так що я би так на перед не радів...
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04.05.2025 16:59 Ответить
Передаст. Может даже и не одну.
Израиль переходит на более современную систему ПВО, поэтому и снимает с вооружения Пэтриот.
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04.05.2025 17:03 Ответить
Те що вони знімають петріоти з чергування, не означає що вони їх нам передадуть.
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04.05.2025 17:17 Ответить
Означает.
Были переговоры. Было принято положительное решение.
Дело оставалось за решением некоторых технических вопросов.
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04.05.2025 18:17 Ответить
То было при бидоне.
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04.05.2025 18:48 Ответить
Так. Ізраїль уже передав 90 ракет-перехоплювачів у січні-лютому. Що стосується батареї "Петріот", то їх необхідно модернізувати, ось першу готують.
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04.05.2025 17:18 Ответить
Ви самі себе чуєте? Модернізувати пертіот. Ви хочете сказати, що Ізраїль використовував не модернізовані петріоти? Ізраїль?
Це нам можуть дати зброю,спершу знімуть з неї все цінне. Але не Ізраїлю.
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04.05.2025 17:23 Ответить
Буквально нижче є коментар, в якому зазначено, що " Система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю в 1991 році".

Читаємо у статті NYT:

"A Patriot air-defense system that was based in Israel will be sent to Ukraine after it is refurbished, four current and former U.S. officials said in recent days, and Western allies are discussing the logistics of Germany or Greece giving another one."

https://www.nytimes.com/2025/05/04/world/europe/ukraine-russia-war-patriot-systems.html
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04.05.2025 17:31 Ответить
Ну ви як дитина. Тобто на озброєні Ізраїлю була система яка надійшла ще у 1991 році. І з 1991 року, не разу не модернізовалася?
Не дивлячись на те, що по ним теж прилітає.
Не плутайте рік надходження і рік останньої модернізації її.
Впевнений, що у них, остання версія модернізації стоїть. Не гірше чим у нас це точно.
Максимум напевно, це її перефарбувати можно для нашої місцевості.
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04.05.2025 18:08 Ответить
Модернизаций бывает несколько. Сейчас речь идет о последней.
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04.05.2025 18:16 Ответить
В першу чергу - це 8 батарей ЗРК Patriot PAC-2 GEM-T (за іншими джерелами лише 4), без вказівки по кількості пускових. Є вказівка, що ці ЗРК пройшли місцеву модернізацію під назвою "Яхалот", але її деталі не розкриваються.
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04.05.2025 18:56 Ответить
Все пропало. Все кинули. Все... ... ...
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04.05.2025 17:31 Ответить
Ні. США забирає свої застарілі або неробочі системи. Давно була інфа (ще за Байдена) що дві системи забрають на модернізацію з Ізраїлю для подальшої передачі ЗСУ. Очевидно поки підготували одну з тих двох.
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04.05.2025 18:48 Ответить
звісно що не передасть Україні, вони їх повернуть США, а ті передадуть нам.
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04.05.2025 17:27 Ответить
Це як варіант. Тим паче таке вже було.
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04.05.2025 18:11 Ответить
Ізраїль на даний момент також може похвалитись наявністю можливо одних із найпотужніших у світі систем протиракетної оборони David Sling ("Праща Давида"), яка була прийнята на озброєння лише в 2017 році, одна до якого коштує 1 мільйон доларів, і котрий може вражати аеродинамічні цілі на дистанції орієнтовно 300 кілометрів. Також - систем протиракетної оборони Arrow 2 та Arrow 3, остання з яких може збивати повітряні цілі на дальності до 1500 кілометрів та навіть у верхніх шарах атмосфери.
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04.05.2025 18:51 Ответить
Після того, як «Патріот», відомий в Ізраїлі як "Яхалом" (діамант), був назавжди знятий з озброєння, його персонал був перекваліфікований для роботи з «Залізним куполом», а батареї і перехоплювачі, що залишилися, були відправлені на зберігання.

Система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю в 1991 році. Ізраїль мав на озброєнні щонайменше вісім батарей Patriot - у 138 і 139 батальйонах протиповітряної оборони ВПС Ізраїлю. Однак деякі джерела стверджують, що Ізраїль, можливо, отримав від 10 до 12 батарей.

Протягом наступного десятиліття система, призначена для збиття літаків, перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили ізраїльський повітряний простір у 2014 і 2018 роках.

«Яхалом» знищив ще сім безпілотників і сирійський винищувач-бомбардувальник Су-22 в липні 2018 року, але не влучив по сирійськім безпілотникам щонайменше двічі. Потім, з серпня 2020 року по січень 2022 року, Ізраїль поступово виводив 139-й батальйон з експлуатації, оскільки на озброєння надійшли нові батареї ППО David's Sling (спільна розробка компаній Rafael і Raytheon).

З початком війни в Газі з ХАМАС у жовтні 2023 року «Яхалом» перехопив ще дев'ять безпілотників і ракет, деякі з яких були знищені в повітряному просторі Йорданії та Лівану. Але зрештою, у квітні 2024 року ЦАХАЛ вивів з експлуатації і батареї, що залишилися у складі 138-го батальйону.
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04.05.2025 17:04 Ответить
Переваги "Пращі Давида" над "Петріот":

Батарея Пращі коштує 317 мільйонів доларів. Ракета PAC 3 MSE для петріота коштує 3 мільйони доларів. У Пращі ракета коштує втричі/вчетверо менша. Ло того ж, Праща Давида має радіус дії 300 км (петріот 160), у Пращі вертикальний запуск ракети (дозволяє прибрати мертву зону над місцем запуску), у Пращі радар мобільніший.
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04.05.2025 17:06 Ответить
У неділю вранці в аеропорту імені Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва приблизно на 30 хвилин було зупинено польоти після того, як ракета впала в районі аеропорту, після того, як ізраїльські військові заявили, що було "кілька спроб" перехоплення. "Результати перехоплення перебувають на стадії аналізу", - заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Підтримуване Іраном повстанське угрупування Хуті в Ємені взяло на себе відповідальність за атаку, заявивши, що вона була здійснена "на знак протесту проти злочину геноциду", вчиненого Ізраїлем проти населення Гази.

Схоже, це перший випадок, коли ізраїльський міжнародний аеропорт став успішною мішенню для цього угруповання.

"Американські та ізраїльські системи оборони не змогли перехопити ракету, націлену на аеропорт Бен-Гуріон", - заявив речник групи Ях'я Сарі, додавши, що аеропорт був об'єктом "гіперзвукової балістичної ракети".

Цей інцидент є серйозним порушенням безпеки на одному з найбільш захищених об'єктів країни і, ймовірно, поставить під сумнів здатність Ізраїлю перехоплювати подібні атаки, незважаючи на його розхвалену систему протиракетної оборони.

Амір Бар Шалом, військовий оглядач Армійського радіо Ізраїлю, сказав, що ракета продемонструвала надзвичайну точність і здатність проникати крізь ізраїльську систему протиповітряної оборони.

"Вони були дуже точними, а бути дуже точним, якщо ви запускаєте ракети з відстані 2000 кілометрів, - це вражає, - сказав Бар Шалом в інтерв'ю CNN. "І ви повинні сприймати цю загрозу серйозно. Ми повинні перевірити, чи це наша помилка, чи ми маємо справу з новим видом загрози".

За словами Бар Шалома, Іран розробляє ракети великої дальності, здатні маневрувати, щоб ухилитися від ППО, хоча залишається незрозумілим, чи була передана така передова технологія хуситам. Він додав, що військові проаналізують всі аспекти невдалих спроб перехоплення, в тому числі, коли датчики зафіксували вхідний снаряд, які системи його ідентифікували, і наскільки близько перехоплювачі підійшли до ракети.

"Існує дуже багато параметрів, які можуть мати відношення до результату, які необхідно проаналізувати", - сказав він.

Хусити стверджують, що їхні гіперзвукові ракети мають технологію стелс, дальність польоту 2150 кілометрів (1335 миль), високу маневреність і можуть розвивати швидкість до 16 Махів.

Відколи у жовтні 2023 року розпочалася війна Ізраїлю з ХАМАС у Газі, країна потрапила під обстріл ракет і снарядів з боку Хезболли в Лівані та хуситів у Ємені, які стверджують, що завдають ударів по Ізраїлю на знак солідарності з палестинцями. Майже всі снаряди були перехоплені ізраїльською протиповітряною обороною.

Але в грудні ракета хуситів після невдалого перехоплення впала на комерційну столицю Ізраїлю Тель-Авів, в результаті чого більше десятка людей отримали поранення. Хусити заявили, що випустили гіперзвукову балістичну ракету з маркуванням "Палестина-2" по ізраїльській військовій цілі в районі Яффи.

https://edition.cnn.com/2025/05/04/middleeast/flights-halted-at-israel-airport-yemen-strike-intl
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04.05.2025 18:20 Ответить
Арешник, аднака.
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04.05.2025 18:44 Ответить
Не кажіть гоп, поки не отримаєте
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04.05.2025 17:05 Ответить
Буквально одразу після підписання Угоди Держдеп дав добро на продаж зброї, і це тільки початок.
"Учора був дуже поганий день для диктатора і військового злочинця Володимира Путіна", - сказав сенатор Роджер Уікер, республіканець із Канзасу і голова сенатського Комітету зі збройних сил, в інтерв'ю журналу TIME. "Тепер двері відкриті для додаткової допомоги. Це змінює правила гри".

Що стосується Ізраїлю, то вони вже передавали ракети до «Петріот» у січні-лютому: "Військові США цього тижня передали близько 90 ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі, щоб доставити їх в Україну."
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04.05.2025 17:14 Ответить
не виключено,що ізральський дружбан куйла Нетаньяху не дозволить передачу ...??
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04.05.2025 17:17 Ответить
Якби ще й рік вказали, то було б добре.
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04.05.2025 17:20 Ответить
За вторинну зброю яка платня? А за наш захист світу, ЄС і стратегічного Криму від рашистів яка?!
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04.05.2025 17:27 Ответить
харчами Людка, не пебирай, кажи - Дякую.
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04.05.2025 17:33 Ответить
Ну судячи з твого поста, захистила ти тільки "стратегічний Крим"..... десь у вологих мріях, судячи з результату
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04.05.2025 17:54 Ответить
DW
Випущена хуситами ракета вразила аеропорт у Тель-Авіві.
За даними ізраїльської рятувальної служби "Маген Давид Адом", унаслідок ракетного удару дістали поранень вісім осіб, повідомляє інформагенція dpa. Тим часом інформагенція AFP повідомила про те, що звуки ракетної тривоги були чути як поблизу летовища, так і в Єрусалимі.

Попри те, що єменські хусити ще з листопада 2023 року регулярно завдавали ударів по Ізраїлю, раніше ізраїльські системи ППО і ПРО, що вважаються одними з найкращих у світі щодо можливостей протидії балістичним загрозам, здебільшого успішно перехоплювали усі ракети й дрони, що летіли з Ємену.

Останнім часом ракетний арсенал хуситів активно модернізується й поповнюється за допомогою Ірану, тож нерідко заявлені хуситами як буцімто їхні власні ракетні системи виявляються, по суті, модифікаціями іранських ракет. Через цей та низку інших факторів навіть військові США достеменно не знають, якими ракетними арсеналами володіють хусити.
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04.05.2025 17:31 Ответить
Утім, для збільшення дальності наданих Іраном ракет, хуситам доводиться оснащувати їх значно легшими боєголовками, що нівелює військове значення цих засобів ураження, фактично зводячи їх лише до ролі інструменту психологічного тиску й терору мирного населення.

Цього разу в Армії оборони Іраїлю (ЦАХАЛ) визнали, що спроби перехопити випущену з Ємену ракету були, однак всі вони виявилися невдалими.
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04.05.2025 17:32 Ответить
Pаніше після масивних ракетних іранських атак у квітні й жовтні 2024 року США посилили протиракетні спроможності Ізраїлю, розмістивши на території Ізраїлю системи протиракетної оборони (ПРО) THAAD разом із персоналом для його обслуговування.
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04.05.2025 17:33 Ответить
Зранку неділі, 4 травня, бойова частина балістичної ракети, випущеної з Ємену, упала в районі головного летовища Ізраїлю.

У поширеній хуситами заяві сказано, що обстріл аеропорту імені Бен-Гуріона було вчинено "гіперзвуковою ракетою", хоч і немає уточнення, якою саме. Незалежних підтверджень щодо того, що це був справді саме такий тип ракети, поки не надходило, зазначає dpa.
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04.05.2025 18:13 Ответить
Систем це мається на увазі укомплектованих батарей а не просто пускових установок?
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04.05.2025 17:32 Ответить
Якщо це PAC 3- то слава Ізраїлю,хоча дивно їм теж вони потрібні, якщо PAC 2- вони по балістиці на жаль не працюють, але теж дуже дякуємо.
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04.05.2025 17:36 Ответить
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04.05.2025 17:44 Ответить
ось коли отримаємо тоді будем балакати ,а зараз це пусте
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04.05.2025 17:53 Ответить
Україні потрібно більше ПП систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет - « Патріот » роблять це найкраще.

І питання кількості критичне для України, тому що зараз офіційно Lockheed Martin за підсумками 2024 року повідомив про те, що він вийшов на 600 ракет MSE на рік.

MSE - це та ракета, яка призначена саме для перехоплення балістики. 600 ракет MSE на рік - це все, що виробляється для Patriot у світі.

За штатним використанням, на одну балістичну ціль мають йти дві ракети MSE.

Зараз виробництво ліцензійних ракет до «Петріотів» є у одній країні.

Ракети MSE за ліцензію навіть не виробляються, вони збираються - збираються в Японії на потужностях Mitsubishi Heavy Industries у кількості 30 одиниць на рік. З американських компонентів.
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04.05.2025 18:20 Ответить
GEM-T дозволяє працювати по балістичних цілях, можливо, якось пошкодити їх, але гарантії того, що бойова частина буде знищена, - вже немає. GEM-T, відповідно до звіту американського Raytheon, виробляють 240 на рік.

GEM-T до «Петріотів» будуть виробляти у Європі, у Німеччині (Taurus Systems GmbH), на підприємстві COMLOG (спільне підприємство американської Raytheon та європейської MBDA), яке до цього займалося їх обслуговуванням. За графіком у 2026-27 році має початиcя виробництво. Raytheon має на меті збільшити виробництво з 240 до 420 перехоплювачів на рік до 2027 року.
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04.05.2025 18:21 Ответить
от коли передадуть, та якщо передадуть, бо крученики із пейсами ******* *********, а в результаті - дуля з маком
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04.05.2025 18:38 Ответить
 
 