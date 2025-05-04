К лету Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, ее передадут из Израиля, - NYT

Украина получит модернизированную систему противовоздушной обороны Patriot, которая ранее базировалась в Израиле.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Американские чиновники на условиях анонимности не прокомментировали, поддерживает ли президент Дональд Трамп передачу этих систем или решение было принято еще при администрации предшественника Трампа – Джо Байдена.

"Президент Трамп четко заявил: он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились", - заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джеймс Хьюитт, отказавшись предоставить NYT какие-либо детали.

По данным издания, в настоящее время на вооружении украинской армии 8 систем Patriot. Две из них сейчас модернизируются, сообщил один из американских чиновников.

С учетом системы от Израиля и еще одной из Германии или Греции Украина будет иметь всего 10 систем Patriot.

Как отметило NYT, европейские страны владеют около 40 зенитно-ракетными комплексами, а в Германии и Греции около 15 систем Patriot.

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Ранее Владимир Зеленский в интервью CBS News заявлял, что Украина готова приобрести у США 10 систем ПВО Patriot за 15 миллиардов долларов.

Президент также рассказал, что просил у администрации Трампа лицензии на производство систем Patriot и ракет к ним.

Также ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Украина в ближайшее время получит новые комплексы Patriot, их обещали передать страны-члены Альянса на саммите НАТО в Вашингтоне в июне 2024 года. Речь идет о семи единицах.

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