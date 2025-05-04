К лету Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, ее передадут из Израиля, - NYT
Украина получит модернизированную систему противовоздушной обороны Patriot, которая ранее базировалась в Израиле.
Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
Американские чиновники на условиях анонимности не прокомментировали, поддерживает ли президент Дональд Трамп передачу этих систем или решение было принято еще при администрации предшественника Трампа – Джо Байдена.
"Президент Трамп четко заявил: он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились", - заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джеймс Хьюитт, отказавшись предоставить NYT какие-либо детали.
По данным издания, в настоящее время на вооружении украинской армии 8 систем Patriot. Две из них сейчас модернизируются, сообщил один из американских чиновников.
С учетом системы от Израиля и еще одной из Германии или Греции Украина будет иметь всего 10 систем Patriot.
Как отметило NYT, европейские страны владеют около 40 зенитно-ракетными комплексами, а в Германии и Греции около 15 систем Patriot.
Ранее Владимир Зеленский в интервью CBS News заявлял, что Украина готова приобрести у США 10 систем ПВО Patriot за 15 миллиардов долларов.
Президент также рассказал, что просил у администрации Трампа лицензии на производство систем Patriot и ракет к ним.
Также ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Украина в ближайшее время получит новые комплексы Patriot, их обещали передать страны-члены Альянса на саммите НАТО в Вашингтоне в июне 2024 года. Речь идет о семи единицах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Можу поспорити що швидш Лукашенко нам поставить С-300 чим Ізраїль петріоти...
Питання до США.
щоб ти знало жодна система ппо не дає 100% гарантію збиття.
На 20 запущених балістичних ракет це перша, що прорвалася. Тобто 95% успішних перехоплень, 5% неуспішних.
але й ці 5% багато. Мабуть, щось вирішуватимуть, чи з Єменом, звідки ці ракети запускають, чи з Іраном, які ракети робить та переправляє до Ємену.
тут, багато народної мудрості.
тут, розкажуть покажуть як треба робити, будь що!
в тому числі і ппо!
Израиль переходит на более современную систему ПВО, поэтому и снимает с вооружения Пэтриот.
Были переговоры. Было принято положительное решение.
Дело оставалось за решением некоторых технических вопросов.
Це нам можуть дати зброю,спершу знімуть з неї все цінне. Але не Ізраїлю.
Читаємо у статті NYT:
"A Patriot air-defense system that was based in Israel will be sent to Ukraine after it is refurbished, four current and former U.S. officials said in recent days, and Western allies are discussing the logistics of Germany or Greece giving another one."
https://www.nytimes.com/2025/05/04/world/europe/ukraine-russia-war-patriot-systems.html
Не дивлячись на те, що по ним теж прилітає.
Не плутайте рік надходження і рік останньої модернізації її.
Впевнений, що у них, остання версія модернізації стоїть. Не гірше чим у нас це точно.
Максимум напевно, це її перефарбувати можно для нашої місцевості.
Система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю в 1991 році. Ізраїль мав на озброєнні щонайменше вісім батарей Patriot - у 138 і 139 батальйонах протиповітряної оборони ВПС Ізраїлю. Однак деякі джерела стверджують, що Ізраїль, можливо, отримав від 10 до 12 батарей.
Протягом наступного десятиліття система, призначена для збиття літаків, перехопила лише близько 10 цілей, включаючи сирійські винищувачі, які порушили ізраїльський повітряний простір у 2014 і 2018 роках.
«Яхалом» знищив ще сім безпілотників і сирійський винищувач-бомбардувальник Су-22 в липні 2018 року, але не влучив по сирійськім безпілотникам щонайменше двічі. Потім, з серпня 2020 року по січень 2022 року, Ізраїль поступово виводив 139-й батальйон з експлуатації, оскільки на озброєння надійшли нові батареї ППО David's Sling (спільна розробка компаній Rafael і Raytheon).
З початком війни в Газі з ХАМАС у жовтні 2023 року «Яхалом» перехопив ще дев'ять безпілотників і ракет, деякі з яких були знищені в повітряному просторі Йорданії та Лівану. Але зрештою, у квітні 2024 року ЦАХАЛ вивів з експлуатації і батареї, що залишилися у складі 138-го батальйону.
Батарея Пращі коштує 317 мільйонів доларів. Ракета PAC 3 MSE для петріота коштує 3 мільйони доларів. У Пращі ракета коштує втричі/вчетверо менша. Ло того ж, Праща Давида має радіус дії 300 км (петріот 160), у Пращі вертикальний запуск ракети (дозволяє прибрати мертву зону над місцем запуску), у Пращі радар мобільніший.
Схоже, це перший випадок, коли ізраїльський міжнародний аеропорт став успішною мішенню для цього угруповання.
"Американські та ізраїльські системи оборони не змогли перехопити ракету, націлену на аеропорт Бен-Гуріон", - заявив речник групи Ях'я Сарі, додавши, що аеропорт був об'єктом "гіперзвукової балістичної ракети".
Цей інцидент є серйозним порушенням безпеки на одному з найбільш захищених об'єктів країни і, ймовірно, поставить під сумнів здатність Ізраїлю перехоплювати подібні атаки, незважаючи на його розхвалену систему протиракетної оборони.
Амір Бар Шалом, військовий оглядач Армійського радіо Ізраїлю, сказав, що ракета продемонструвала надзвичайну точність і здатність проникати крізь ізраїльську систему протиповітряної оборони.
"Вони були дуже точними, а бути дуже точним, якщо ви запускаєте ракети з відстані 2000 кілометрів, - це вражає, - сказав Бар Шалом в інтерв'ю CNN. "І ви повинні сприймати цю загрозу серйозно. Ми повинні перевірити, чи це наша помилка, чи ми маємо справу з новим видом загрози".
За словами Бар Шалома, Іран розробляє ракети великої дальності, здатні маневрувати, щоб ухилитися від ППО, хоча залишається незрозумілим, чи була передана така передова технологія хуситам. Він додав, що військові проаналізують всі аспекти невдалих спроб перехоплення, в тому числі, коли датчики зафіксували вхідний снаряд, які системи його ідентифікували, і наскільки близько перехоплювачі підійшли до ракети.
"Існує дуже багато параметрів, які можуть мати відношення до результату, які необхідно проаналізувати", - сказав він.
Хусити стверджують, що їхні гіперзвукові ракети мають технологію стелс, дальність польоту 2150 кілометрів (1335 миль), високу маневреність і можуть розвивати швидкість до 16 Махів.
Відколи у жовтні 2023 року розпочалася війна Ізраїлю з ХАМАС у Газі, країна потрапила під обстріл ракет і снарядів з боку Хезболли в Лівані та хуситів у Ємені, які стверджують, що завдають ударів по Ізраїлю на знак солідарності з палестинцями. Майже всі снаряди були перехоплені ізраїльською протиповітряною обороною.
Але в грудні ракета хуситів після невдалого перехоплення впала на комерційну столицю Ізраїлю Тель-Авів, в результаті чого більше десятка людей отримали поранення. Хусити заявили, що випустили гіперзвукову балістичну ракету з маркуванням "Палестина-2" по ізраїльській військовій цілі в районі Яффи.
https://edition.cnn.com/2025/05/04/middleeast/flights-halted-at-israel-airport-yemen-strike-intl
"Учора був дуже поганий день для диктатора і військового злочинця Володимира Путіна", - сказав сенатор Роджер Уікер, республіканець із Канзасу і голова сенатського Комітету зі збройних сил, в інтерв'ю журналу TIME. "Тепер двері відкриті для додаткової допомоги. Це змінює правила гри".
Що стосується Ізраїлю, то вони вже передавали ракети до «Петріот» у січні-лютому: "Військові США цього тижня передали близько 90 ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі, щоб доставити їх в Україну."
Випущена хуситами ракета вразила аеропорт у Тель-Авіві.
За даними ізраїльської рятувальної служби "Маген Давид Адом", унаслідок ракетного удару дістали поранень вісім осіб, повідомляє інформагенція dpa. Тим часом інформагенція AFP повідомила про те, що звуки ракетної тривоги були чути як поблизу летовища, так і в Єрусалимі.
Попри те, що єменські хусити ще з листопада 2023 року регулярно завдавали ударів по Ізраїлю, раніше ізраїльські системи ППО і ПРО, що вважаються одними з найкращих у світі щодо можливостей протидії балістичним загрозам, здебільшого успішно перехоплювали усі ракети й дрони, що летіли з Ємену.
Останнім часом ракетний арсенал хуситів активно модернізується й поповнюється за допомогою Ірану, тож нерідко заявлені хуситами як буцімто їхні власні ракетні системи виявляються, по суті, модифікаціями іранських ракет. Через цей та низку інших факторів навіть військові США достеменно не знають, якими ракетними арсеналами володіють хусити.
Цього разу в Армії оборони Іраїлю (ЦАХАЛ) визнали, що спроби перехопити випущену з Ємену ракету були, однак всі вони виявилися невдалими.
У поширеній хуситами заяві сказано, що обстріл аеропорту імені Бен-Гуріона було вчинено "гіперзвуковою ракетою", хоч і немає уточнення, якою саме. Незалежних підтверджень щодо того, що це був справді саме такий тип ракети, поки не надходило, зазначає dpa.
І питання кількості критичне для України, тому що зараз офіційно Lockheed Martin за підсумками 2024 року повідомив про те, що він вийшов на 600 ракет MSE на рік.
MSE - це та ракета, яка призначена саме для перехоплення балістики. 600 ракет MSE на рік - це все, що виробляється для Patriot у світі.
За штатним використанням, на одну балістичну ціль мають йти дві ракети MSE.
Зараз виробництво ліцензійних ракет до «Петріотів» є у одній країні.
Ракети MSE за ліцензію навіть не виробляються, вони збираються - збираються в Японії на потужностях Mitsubishi Heavy Industries у кількості 30 одиниць на рік. З американських компонентів.
GEM-T до «Петріотів» будуть виробляти у Європі, у Німеччині (Taurus Systems GmbH), на підприємстві COMLOG (спільне підприємство американської Raytheon та європейської MBDA), яке до цього займалося їх обслуговуванням. За графіком у 2026-27 році має початиcя виробництво. Raytheon має на меті збільшити виробництво з 240 до 420 перехоплювачів на рік до 2027 року.