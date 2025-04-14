Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова заплатити $15 млрд за десять систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це він сказав в інтерв’ю CBS, інформує Цензор.НЕТ.
"Я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали, або не продали, ми готові на будь-який формат. Питання не в грошах", - сказав він.
Президент зазначив, що деякі європейські партнери готові допомогти профінансувати купівлю. Водночас США пояснюють відсутність передачі систем тим, що наразі немає такої можливості.
"Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?" - додав він.
Зеленський також поділився, що озвучив декілька варіантів забезпечення Patriot у розмові з президентом США Дональдом Трампом.
"Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво, є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує півтора мільярда доларів, ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", - підкреслив він.
Серед альтернатив президент назвав передачу ліцензій на виробництво систем Patriot та ракет до них, а також оренду систем або передачу вже наявних у країнах, де наразі немає бойових дій.
"Ми були готові отримати їх навіть в оренду. Форматів, як це забезпечити багато. Потрібне бажання", - резюмував Зеленський.
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ЗЄ готовий хибащо до дирибану. А тут йому нічого не світить.
Іуди особливо Клінтон!
Бендер"мудрий нарід", как я ловлю гусяпокупаю 10 систем Patriot ? Я убиваюпокупаю как тореадор, - одним ударом! Это опера, когда я иду на гусяпо 10 систем Patriot ! «Кармен»!
- Пилите,
ШураАндрюша! Пилите!
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Остап ИбрагимовичБори́сович Єрма́к, когда мы будем делить наши деньги?
- Я всех вас переживу. Вы не знаете
Паниковскоговалодю зілєнскага. Паниковскийвалодя зілєнскій вас всех продаст, купит и снова продаст.
Этот идиот хотя бы понимает, насколько это дорогое и сложное производство? Или он живет в своем мире, где ножкой топнул и все готово?
всю західну техніку так Верховна Гнида та руснявий сирок так у якості трофеїв здають болотним істотам .. про що свого часу і хвилювались американці
Заїбав цей ******.
Ну і мінуси своїх високотохнелогічних розробок, що рашисти будуть бити по заводам, а вони спеціалізовані, перенести їх тяжко, вибити легко =(
Вас чекають в ЗСУ. Йдіть робіть
агов, зе!біли, ваш зе!утирок знову почав бикувати на рудого і ко.
ану, розкажіть який зе!чмо молодець, коли нам знову вимкнуть розвідку та закриють хаб в польщі.
Siriously? Які блін партнери? Особливо після перформансу в свята святих старшого "партнера"
щось на кштатл "так у вас є 15 мільярдів, віддайте просто так, якщо б я був президентом ця вйна ніколи б не почалась"
змогли ж вони викрутити з "плану перемоги" лише один пункт про корисні копалини і розцінити його як окрему оферту, без жодного тепер згадування про інші пункти
https://24tv.ua/izrayil-mozhe-peredati-patriot-********-chomu-yde-tse-novini_n2586631
Все? Морозимося? Дурня знов ввімкнули? "Петроти? Які петріоти? Ні, не пам'ятаємо".
Однак витрати на експортні продажі зазвичай зростають і становлять від $2 млрд до $2,5 млрд на систему. Ця вища вартість враховує додаткову підтримку, запасні частини, навчання та інтеграційні витрати, які виникають під час доставки системи іноземному партнеру, такому як Україна.
І питання кількості критичне для України, тому що зараз офіційно Lockheed Martin за підсумками 2024 року повідомив про те, що він вийшов на 600 ракет MSE на рік.
MSE - це та ракета, яка призначена саме для перехоплення балістики. 600 ракет MSE на рік - це все, що виробляється для Patriot у світі.
За штатним використанням, на одну балістичну ціль мають йти дві ракети MSE.
Зараз виробництво ліцензійних ракет до «Петріотів» є у одній країні.
Ракети MSE за ліцензію навіть не виробляються, вони збираються - збираються в Японії на потужностях Mitsubishi Heavy Industries у кількості 30 одиниць на рік. З американських компонентів.
GEM-T до «Петріотів» будуть виробляти у Європі, у Німеччині (Taurus Systems GmbH), на підприємстві COMLOG (спільне підприємство американської Raytheon та європейської MBDA), яке до цього займалося їх обслуговуванням. За графіком у 2026-27 році має початиcя виробництво. Raytheon має на меті збільшити виробництво з 240 до 420 перехоплювачів на рік до 2027 року.
Великий підземний комплекс, вирубаний у скелі який захищений від ракетно-бомбових ударів. Можливо, буде мати кілька рівнів, з'єднаних шахтами або тунелями. На кожному рівні розташовуватимуться різні секції заводу:
Зона прийому та первинної обробки руди: Тут мають бути дробарки, млини та інше обладнання для подрібнення уранової руди. Зона хімічної обробки: Ця секція може містити великі резервуари та реактори для вилучення урану з руди. Зона збагачення: Це, ймовірно, буде найбільш захищена частина заводу. Там ми побачимо центрифуги або інше обладнання, що використовується для збільшення концентрації ізотопу урану-235. Зона зберігання та відвантаження: Тут мають бути контейнери з вже збагаченим ураном, готовим до транспортування. Система вентиляції та життєзабезпечення: Оскільки завод підземний, потрібно буде мати потужні вентиляційні установки, трубопроводи та кабелі для забезпечення працівників повітрям, водою та електроенергією. Система безпеки: зональні контрольно-пропускні пункти, камери спостереження та інші заходи безпеки.