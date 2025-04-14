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Новини Patriot для України
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Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова заплатити $15 млрд за десять систем протиповітряної оборони Patriot. 

Про це він сказав в інтерв’ю CBS, інформує Цензор.НЕТ.

"Я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали, або не продали, ми готові на будь-який формат. Питання не в грошах", - сказав він.

Президент зазначив, що деякі європейські партнери готові допомогти профінансувати купівлю. Водночас США пояснюють відсутність передачі систем тим, що наразі немає такої можливості.

"Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?" - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 мільярдів, – Зеленський

Зеленський також поділився, що озвучив декілька варіантів забезпечення Patriot у розмові з президентом США Дональдом Трампом.

"Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво, є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує півтора мільярда доларів, ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", - підкреслив він.

Серед альтернатив президент назвав передачу ліцензій на виробництво систем Patriot та ракет до них, а також оренду систем або передачу вже наявних у країнах, де наразі немає бойових дій.

"Ми були готові отримати їх навіть в оренду. Форматів, як це забезпечити багато. Потрібне бажання", - резюмував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - учасникам "Рамштайну": 10 систем Patriot для України є у вільного світу

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) США (22778) Patriot (309)


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Топ коментарі
+31
Це не Україна готова купити, а ЄС готовий оплатити.

ЗЄ готовий хибащо до дирибану. А тут йому нічого не світить.
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14.04.2025 11:25
+25
Серед альтернатив президент назвав передачу ліцензій на виробництво систем Patriot та ракет до них

Этот идиот хотя бы понимает, насколько это дорогое и сложное производство? Или он живет в своем мире, где ножкой топнул и все готово?
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14.04.2025 11:32
+22
Ізраїлю продають як "основному союзнику США".від чого "зелені зрадники " відмовилися перед війною ,не проголосувавши звернення до конгресу США.для отримання статусу осНовного союзника США,поза НАТО"
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14.04.2025 11:27
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Трамп шо каже?
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14.04.2025 11:24 Відповісти
Це не Україна готова купити, а ЄС готовий оплатити.

ЗЄ готовий хибащо до дирибану. А тут йому нічого не світить.
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14.04.2025 11:25 Відповісти
Вам бы к психиатру...
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14.04.2025 15:38 Відповісти
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14.04.2025 11:25 Відповісти
От цікаво, де ж ти ті гроші знайдеш? Невже по кишеням "слуг"?
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14.04.2025 11:25 Відповісти
В кишенях єс.Війна в Україні то проблема єс а не оп
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14.04.2025 11:30 Відповісти
Гетьманцев ще підніме податки для кріпаків. Продав на ОЛХ якесь барахло з балкону - заплати 18% плюс військовий збір
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14.04.2025 11:49 Відповісти
Якщо вважаєш себе вільним - не плати , ти ж не кріпак ! Але і не плач коли на твою голову чи голови твоєї рідні прилетить , ти ж не кріпак , це тільки кріпаки плачуть ((
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14.04.2025 22:17 Відповісти
до чого цей висер?
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14.04.2025 23:21 Відповісти
сереш ти , тобі ж ППО і нах не потрібне , єдине що тебе цікавить - лахміття на балконі , молися щоб той балкон цілим залишився .
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15.04.2025 00:08 Відповісти
Золоті зуби охлоса, як у серіалі.
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14.04.2025 11:53 Відповісти
Під час https://forbes.ua/news/peregovori-z-putinim-vtrati-nato-ta-vibori-golovne-z-intervyu-zelenskogo-britanskomu-zhurnalistu-morganu-05022025-26881 інтерв'ю із британським журналістом Пірсом Морганом президент Зеленський заявив, що «у перший рік повномасштабної війни громадяни України вивезли з України $35 млрд…-------------цікаво, які це громадяни? Вова ж їх знає.
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14.04.2025 12:56 Відповісти
виїхало 7 мільйонів , виходить по 5 тисяч на людину ( заробіток європейського трудяги за місяць-два ) . Чи думаєте що всі з голими дупами до Європи їхали ? ((
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14.04.2025 22:20 Відповісти
або 10 чоловік по 3.5 млд
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15.04.2025 07:19 Відповісти
Ті десять що мільярдами до статистики не включені , дані про них зелені депутати засекретили , бо їх трішки більше десяти , як і грошей більше 35 (( .
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15.04.2025 09:41 Відповісти
?:"%;?((!?;)_(%(")(?№(:%:?"%:!?%!:%?;№:%*%:**928789055 ГНИДА !
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14.04.2025 11:26 Відповісти
тіко є маленький нюанс
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14.04.2025 11:27 Відповісти
Ізраїлю продають як "основному союзнику США".від чого "зелені зрадники " відмовилися перед війною ,не проголосувавши звернення до конгресу США.для отримання статусу осНовного союзника США,поза НАТО"
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14.04.2025 11:27 Відповісти
Ленд-Ліз 41 - 45 США теж поставляли срср як "основному союзнику"? Чи просто була особиста зацікавленість розгромити фашистів? Якої зараз у США нема абсолютно.
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14.04.2025 12:47 Відповісти
коли був "ленд-ліз" для совка, тоді статусу "основного союзника США поза НАТО .не було і в помині.Не просячи "ленд-ліз" "зелені" тим самим дали зрозуміти США,що вони не зацікавлені в розгромі рашиста.(особиста зацікавленість ???)
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14.04.2025 13:00 Відповісти
перестань гундосити "байден зарубав".Зелений не просив.Для отримання "ленд-лізу" потрібно було звернення української влади до США і двохстороннє погодження умов надання "ленд-лізу")
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14.04.2025 14:34 Відповісти
Так не просили та тепер трумп триста мільярдів вимагає , а був би ленд-ліз , то вимагав би трильйон .
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14.04.2025 22:22 Відповісти
при "ленд-лізі" вже потрібно платити згідно наданої війскової допомоги,її вартості та термінів закінчення її відшкодування,що розтягувалось би на кілька десятиріч...
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14.04.2025 22:27 Відповісти
Повторюся - з нас вимагають триста за те що передали як безкоштовну допомогу . Де впевненість що за ленд-ліз не почали б вимагати те саме ?
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14.04.2025 22:33 Відповісти
ще раз- "ленд ліз" потрібно купити . "ленд-ліз" даром не дають .тільки за гроші
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14.04.2025 22:37 Відповісти
Ще раз - я не проти суті ленд-лізу , я просто не впевнений у дотриманні США його умов при дурні трумпу , коли він вимагає оплати за те що надано безкоштовно та іще і утридорога .
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14.04.2025 22:43 Відповісти
В США.по відношенні до України і її народу- суть лицемірно, брехлива, незалежно від того, які партії при владі і хто през.
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14.04.2025 23:18 Відповісти
згідний
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15.04.2025 00:05 Відповісти
Саме так і є, США багато років фінансували розброєння України не надавши натомість ніяких гарантій безпеки, а будапештський меморандум увійшов в історію як афера століття під прикриттям благіх намірів що привело українців до пекла . Американським президентам нема віри ,вони
Іуди особливо Клінтон!
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15.04.2025 00:54 Відповісти
Шальц,тре 15 ярдів на купівлю в Трампа зброї.+ маржа єрмака то давай 20ярдів.
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14.04.2025 11:29 Відповісти
А касапські реактори як ?
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14.04.2025 11:31 Відповісти
- Вы знаете, Бендер "мудрий нарід", как я ловлю гуся покупаю 10 систем Patriot ? Я убиваю покупаю как тореадор, - одним ударом! Это опера, когда я иду на гуся по 10 систем Patriot ! «Кармен»!
- Пилите, Шура Андрюша! Пилите!
- Остап Ибрагимович Бори́сович Єрма́к, когда мы будем делить наши деньги?
- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского валодю зілєнскага. Паниковский валодя зілєнскій вас всех продаст, купит и снова продаст.
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14.04.2025 19:33 Відповісти
Давай відмовимося від усіх автомобілів та іншої техніки та зброї , що має кацапське походження , в тім числі навіть автоматів , ми ж горді , кацапським не користуємося ((
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14.04.2025 22:25 Відповісти
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14.04.2025 11:31 Відповісти
Серед альтернатив президент назвав передачу ліцензій на виробництво систем Patriot та ракет до них

Этот идиот хотя бы понимает, насколько это дорогое и сложное производство? Или он живет в своем мире, где ножкой топнул и все готово?
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14.04.2025 11:32 Відповісти
Ні, не розуміє. Максимум його когнітивних здібностей це вивчити текст на пам'ять для декламації перед камерою.
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14.04.2025 11:35 Відповісти
не вивчить
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14.04.2025 11:38 Відповісти
Читає з екрану суфлера?
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14.04.2025 11:40 Відповісти
так на це й розраховано ..а потім передати технології пуйлу

всю західну техніку так Верховна Гнида та руснявий сирок так у якості трофеїв здають болотним істотам .. про що свого часу і хвилювались американці
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14.04.2025 11:44 Відповісти
Нинішній друг куйла Трапм сам передасть їх набагато швидше. Посередник йому і нахрін не потрібен.
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14.04.2025 12:49 Відповісти
нехай наведе порядок в оборонпромі де звичайні 82 мм міни не вміють толком виготовити при тому що міна це найпростіший з ***********. Держава що з 2014-го веде війну не має патронного заводу і не може виготовляти якісні прості **********
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14.04.2025 11:52 Відповісти
та він і навів "порядок" - виробництво бракованих мін, максимальна корупція та саботаж ..невже ви не розумієте що саме це і є метою Верховної Гниди
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14.04.2025 12:01 Відповісти
Може все простіше і ти просто не розумієш що можуть українці ? Чим "сложноє проізводство" патріота відрізняється від виробництва Нептуна крім того що бейджик американський та написи англійською ? Може ти не в курсі , але всі запчастини до західної техніки , на які нам надали документацію , виробляються в Україні.
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14.04.2025 22:30 Відповісти
Ліцензія це просто паірєц. Треба технологія шоб була. зеля різниці просто не розуміє, або розуміє але прикидується дурачком
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15.04.2025 08:46 Відповісти
А в кого гроші братимеш ?
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14.04.2025 11:34 Відповісти
Він оформить на себе кредит в оплату частинами, у приваті...
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14.04.2025 11:39 Відповісти
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14.04.2025 11:41 Відповісти
Нарід заплатить податки, як продасть на ОЛХ вживані дитячі речі.
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14.04.2025 11:55 Відповісти
А ще собак можна продати... )
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14.04.2025 13:05 Відповісти
Тю так в банках много ж денег у людей. Пох заберет что есть.
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14.04.2025 17:31 Відповісти
дєрьмак, зєля і один мелкий небритий піздюк з бананом, по 5 млрд з власних кишень, нажитого нєпосільним трудом, дають ))
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14.04.2025 11:36 Відповісти
довбню... без ракет то наддорожезні іграшки, які швидко перетворять на брухт. а хто даси (чи продаси) таку кількість ракет? їх і не виробляють, мабуть, стільки....
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14.04.2025 11:36 Відповісти
Давайте вже вибори через дію.
Заїбав цей ******.
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14.04.2025 11:39 Відповісти
Зелені вилупки погодяться на такий варіант лише за упевненості, що зможуть безкарно фальсифікувати результати виборів, на користь хриплого.
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14.04.2025 11:42 Відповісти
Зе, ти досі не зрозумів, що єдиний вихід - це зробити своє. Якби ти виділив у десять разів менші гроші нашим виробникам у 2019-2022 роках, вони б зробили таку ж кількість Кільчень від КБ Південне, ЗРК середньої дальності від КБ Промінь. А модернізація ЗРК С-300 під ракети Patriot взагалі коштує в рази дешевше. По проекту FrankenSAM демократи передали нам документи ще минулого року. Бери і роби. До війни у нас було до 100 комплексів С-300.
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14.04.2025 12:25 Відповісти
Тому що зелені не виділили гроші. Це єдина причина. Сапсан/Грім успішно зробили і передали Саудівській Аравії. І випробували по аеродрому Новофедорівка в Криму.
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14.04.2025 13:11 Відповісти
Зелені не встигли би, хоча звичайно стоїло хоча би почати. "На весь ДКР зі створення вітчизняної зенітно-ракетної системи, за умов відповідного фінансування держави, необхідно приблизно 5 років". Як правило розробники оптімисти, так що ще більше. Так що тут питання до попередників, оскільки розробка навіть не починалася.
Ну і мінуси своїх високотохнелогічних розробок, що рашисти будуть бити по заводам, а вони спеціалізовані, перенести їх тяжко, вибити легко =(
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14.04.2025 20:30 Відповісти
жодна країна в світі не змогла зробити таке "своє", а Україна під обстрілами має зробити своє.
Вас чекають в ЗСУ. Йдіть робіть
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15.04.2025 00:13 Відповісти
Краще на 15 млрд наклепав 10000 балістичних ракет на 500-1000км, та роз'їбав все на рф куди долетить!
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14.04.2025 12:26 Відповісти
Невже готовий на трусах карман розпороти?
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14.04.2025 13:03 Відповісти
ні, готовий новий вiдосiк видати що він д'Артанян був готовий і купити і виробництво налагодити а ви всі під@раси
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15.04.2025 09:18 Відповісти
Наколядував ?
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14.04.2025 14:29 Відповісти
тобі ж зе!дебілу сказали, що спочатку 350 млрд і копалини, а вже потім все інше.
агов, зе!біли, ваш зе!утирок знову почав бикувати на рудого і ко.
ану, розкажіть який зе!чмо молодець, коли нам знову вимкнуть розвідку та закриють хаб в польщі.
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14.04.2025 14:56 Відповісти
Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери Джерело: https://censor.net/ua/n3546651

Siriously? Які блін партнери? Особливо після перформансу в свята святих старшого "партнера"
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14.04.2025 14:59 Відповісти
Тільки ми вже заплатили за них ядерною зброєю та кровʼю українців. Так що чекаємо поставки.
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14.04.2025 15:10 Відповісти
Сказав в інтерв'ю. А чому не сказав це Байдену чи Трампу особисто?
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14.04.2025 15:14 Відповісти
дуже підозрюю що трампоїди перевернуть та зманіпулюють цією заявою
щось на кштатл "так у вас є 15 мільярдів, віддайте просто так, якщо б я був президентом ця вйна ніколи б не почалась"

змогли ж вони викрутити з "плану перемоги" лише один пункт про корисні копалини і розцінити його як окрему оферту, без жодного тепер згадування про інші пункти
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14.04.2025 15:16 Відповісти
всі такі обурені черговим розстрілом українців, але Петріоти не дамо, блд. додік же ж так розстроївся що Суми обстріляли! Лицеміри чортові.
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14.04.2025 15:48 Відповісти
Він вже кілька разів до рудого клоуна звертався. Але той демонстративно не звертає на це уваги або робить розпливчасті заяви. Якби дійсно хотів дати, то вже давно б дав. А так грається у ці дебільні ігри...
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14.04.2025 16:24 Відповісти
До речі, а шо там ісраель? Вони ж ніби хотіли зняти з озброєння декілька батарей петріотів і нам їх передати.

https://24tv.ua/izrayil-mozhe-peredati-patriot-********-chomu-yde-tse-novini_n2586631

Все? Морозимося? Дурня знов ввімкнули? "Петроти? Які петріоти? Ні, не пам'ятаємо".
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14.04.2025 16:29 Відповісти
Здешевлення масованого виробництва ракет типу ПЗРК на 70 відсотків закриє попит ППО.Зараз є всі умови для цього - лазерні гіроскопи,ИК сенсори,двигуни.Роби швидко!Ні,воно буде клянчити та красти...
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14.04.2025 17:25 Відповісти
Готов купить. Купить и ********. Или купить, покрасть и ********. Звучит как лозунг.
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14.04.2025 17:30 Відповісти
І на курськ!
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14.04.2025 17:38 Відповісти
Ha эти деньги можно купить 15000 Брэдли
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14.04.2025 19:30 Відповісти
Ну от шо не зробить все через дупу та офшори - можно було спокійно виготовляти власну систему ППО-ПРО Кільчень з дальністю враження до 300 км. та за одну систему Патріот мати 4-5 систем Кільчень. Шо за їбан....ти обрали ідіотів - вони знайшли одне одного.
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14.04.2025 19:45 Відповісти
Типова ціна за систему Patriot становить близько 1,1 мільярда доларів, що включає приблизно 400 мільйонів доларів за апаратне забезпечення системи (пускові установки, радари та блоки управління) і 690 мільйонів доларів за ракети (такі як перехоплювачі PAC-3 MSE).

Однак витрати на експортні продажі зазвичай зростають і становлять від $2 млрд до $2,5 млрд на систему. Ця вища вартість враховує додаткову підтримку, запасні частини, навчання та інтеграційні витрати, які виникають під час доставки системи іноземному партнеру, такому як Україна.
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14.04.2025 20:22 Відповісти
Трамп під час спілкування зі ЗМІ в ході зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле у понеділок, 14 квітня, ухилився від прямої відповіді на запитання щодо пропозиції України придбати 10 додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot, яку раніше озвучив Зеленський.
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14.04.2025 23:19 Відповісти
нічого він не дасть. Навіть ракети до тих, що вже тут
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15.04.2025 00:15 Відповісти
Україні потрібно більше ПП систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет - « Патріот » роблять це найкраще.

І питання кількості критичне для України, тому що зараз офіційно Lockheed Martin за підсумками 2024 року повідомив про те, що він вийшов на 600 ракет MSE на рік.

MSE - це та ракета, яка призначена саме для перехоплення балістики. 600 ракет MSE на рік - це все, що виробляється для Patriot у світі.

За штатним використанням, на одну балістичну ціль мають йти дві ракети MSE.

Зараз виробництво ліцензійних ракет до «Петріотів» є у одній країні.

Ракети MSE за ліцензію навіть не виробляються, вони збираються - збираються в Японії на потужностях Mitsubishi Heavy Industries у кількості 30 одиниць на рік. З американських компонентів.
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15.04.2025 08:08 Відповісти
GEM-T дозволяє працювати по балістичних цілях, можливо, якось пошкодити їх, але гарантії того, що бойова частина буде знищена, - вже немає. GEM-T, відповідно до звіту американського Raytheon, виробляють 240 на рік.

GEM-T до «Петріотів» будуть виробляти у Європі, у Німеччині (Taurus Systems GmbH), на підприємстві COMLOG (спільне підприємство американської Raytheon та європейської MBDA), яке до цього займалося їх обслуговуванням. За графіком у 2026-27 році має початиcя виробництво. Raytheon має на меті збільшити виробництво з 240 до 420 перехоплювачів на рік до 2027 року.
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15.04.2025 08:09 Відповісти
Ішак не може забезпечити армію самими простими мінами, а тут розійшовся на мільярди доларів, і головне чужих мільярдів.
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14.04.2025 20:51 Відповісти
Я не поклонник господина Зеленского, но если действительно будут куплены Пэтриоты, то это спасет много жизней. И военных и гражданских.
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14.04.2025 21:03 Відповісти
Треба до виробника звертатися...
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14.04.2025 23:34 Відповісти
Для влади яка має яйці ! Можно розпочати ось з цього :
Великий підземний комплекс, вирубаний у скелі який захищений від ракетно-бомбових ударів. Можливо, буде мати кілька рівнів, з'єднаних шахтами або тунелями. На кожному рівні розташовуватимуться різні секції заводу:

Зона прийому та первинної обробки руди: Тут мають бути дробарки, млини та інше обладнання для подрібнення уранової руди. Зона хімічної обробки: Ця секція може містити великі резервуари та реактори для вилучення урану з руди. Зона збагачення: Це, ймовірно, буде найбільш захищена частина заводу. Там ми побачимо центрифуги або інше обладнання, що використовується для збільшення концентрації ізотопу урану-235. Зона зберігання та відвантаження: Тут мають бути контейнери з вже збагаченим ураном, готовим до транспортування. Система вентиляції та життєзабезпечення: Оскільки завод підземний, потрібно буде мати потужні вентиляційні установки, трубопроводи та кабелі для забезпечення працівників повітрям, водою та електроенергією. Система безпеки: зональні контрольно-пропускні пункти, камери спостереження та інші заходи безпеки.
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15.04.2025 01:39 Відповісти
Этот обсос хоть знает сколько по времени занимает изготовление комплекса...
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15.04.2025 08:03 Відповісти
 
 