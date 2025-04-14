Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова заплатити $15 млрд за десять систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS, інформує Цензор.НЕТ.

"Я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали, або не продали, ми готові на будь-який формат. Питання не в грошах", - сказав він.

Президент зазначив, що деякі європейські партнери готові допомогти профінансувати купівлю. Водночас США пояснюють відсутність передачі систем тим, що наразі немає такої можливості.

"Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?" - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 мільярдів, – Зеленський

Зеленський також поділився, що озвучив декілька варіантів забезпечення Patriot у розмові з президентом США Дональдом Трампом.

"Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво, є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує півтора мільярда доларів, ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", - підкреслив він.

Серед альтернатив президент назвав передачу ліцензій на виробництво систем Patriot та ракет до них, а також оренду систем або передачу вже наявних у країнах, де наразі немає бойових дій.

"Ми були готові отримати їх навіть в оренду. Форматів, як це забезпечити багато. Потрібне бажання", - резюмував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - учасникам "Рамштайну": 10 систем Patriot для України є у вільного світу