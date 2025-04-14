Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 мільярдів, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність купити у Сполучених Штатів десять систем ППО Patriot за $15 млрд. При цьому європейські партнери готові допомогти з фінансуванням.
Про це він сказав в інтерв’ю CBS, передає "Європейська правда".
За словами Зеленського, Україна так і не отримала ті додаткові системи Patriot, які були обіцяні на саміті НАТО у Вашингтоні.
"Я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали, або не продали, ми готові на будь-який формат, питання не в грошах", – сказав він.
Президент наголосив, що деякі європейські партнери готові допомогти фінансово у купівлі цих систем.
"Але США кажуть, що сьогодні немає можливості. А в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?", – зазначив Зеленський.
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За його словами, він виклав різні варіанти у розмові з президентом Дональдом Трампом.
"Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво, є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує $1,5 млрд, ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст, там, де скупчення людей. Це $15 млрд. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", – сказав Зеленський.
Другий варіант, за його словами, ліцензії на виробництво систем і відповідних ракет, і він просив про це нинішню і попередню адміністрації США.
Також він згадав про країни на Близькому Сході, в Європі, Азії, де розміщені американські системи Patriot, але немає військових дій. На його думку, такі країни могли б передати системи в Україну.
"Ми були готові отримати їх навіть в оренду...Форматів, як це забезпечити багато. Потрібне бажання", – зазначив він.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що тривають переговори з міжнародними партнерами про надання Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.
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