Украина может получить дополнительные системы Patriot. Среди поставщиков - США и Греция, - Reuters

Союзники Украины ведут переговоры о передаче Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным собеседника агентства, в качестве потенциальных поставщиков рассматриваются США и Греция.

Страны стремятся достичь договоренности до саммита НАТО, который состоится в конце июня.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев готов приобрести 10 американских систем, которые критически важны для защиты от российских ракет, в частности баллистических.

По оценкам аналитиков Ukrainian Defence Express, по состоянию на апрель Украина имела по меньшей мере семь работающих комплексов Patriot.

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По словам Зеленского, он обсуждал вопрос ПВО с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. Этот разговор украинский лидер назвал "лучшей встречей", которую они имели.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что к лету Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, ее передадут из Израиля.