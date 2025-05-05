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Новости Модернизация украинской ПВО
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Украина может получить дополнительные системы Patriot. Среди поставщиков - США и Греция, - Reuters

петріот

Союзники Украины ведут переговоры о передаче Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным собеседника агентства, в качестве потенциальных поставщиков рассматриваются США и Греция.

Страны стремятся достичь договоренности до саммита НАТО, который состоится в конце июня.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев готов приобрести 10 американских систем, которые критически важны для защиты от российских ракет, в частности баллистических.

По оценкам аналитиков Ukrainian Defence Express, по состоянию на апрель Украина имела по меньшей мере семь работающих комплексов Patriot.

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По словам Зеленского, он обсуждал вопрос ПВО с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. Этот разговор украинский лидер назвал "лучшей встречей", которую они имели.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что к лету Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, ее передадут из Израиля.

Автор: 

Греция (724) ПВО (2774) США (26844) Patriot (278)


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може а може і ні
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05.05.2025 15:16 Ответить
якщо чесно, вже задовбали ці довбані припущення..., може щось станеться, а може й ні, може отримаємо, а може й ні..., ну який сенс в цій новині? рашку це все одно не відлякає..., а давати населенню марні надії, що колись може в далекому майбутньому ми зможемо перехоплювати не 3 з 10 ракет, а цілих 4, теж навіть політичний рейтинг нікому не добавить...
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05.05.2025 15:50 Ответить
 
 