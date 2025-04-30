Госдеп США одобрил продажу Румынии системы ПВО Patriot
Государственный департамент США согласовал решение о возможной продаже правительству Румынии системы противовоздушной обороны Patriot и необходимого оборудования общей стоимостью 280 млн долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Речь идет о радаре AN/MPQ-65, двух пусковых установках M903, командном пункте и энергетической установке.
Основными подрядчиками станут американские оборонные компании RTX Corporation и Lockheed Martin.
Отмечается, что эта продажа улучшит способность Румынии противостоять текущим и будущим угрозам, позволяя стране разместить надежные силы для сдерживания противников и поддерживать участие в операциях НАТО.
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ser krv
показать весь комментарий01.05.2025 00:08 Ответить Мне нравится 0
duten pula #601676
показать весь комментарий01.05.2025 00:09 Ответить Мне нравится 0
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