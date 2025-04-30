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Новости ЗРК Patriot для Румынии
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Госдеп США одобрил продажу Румынии системы ПВО Patriot

patriot

Государственный департамент США согласовал решение о возможной продаже правительству Румынии системы противовоздушной обороны Patriot и необходимого оборудования общей стоимостью 280 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Речь идет о радаре AN/MPQ-65, двух пусковых установках M903, командном пункте и энергетической установке.

Основными подрядчиками станут американские оборонные компании RTX Corporation и Lockheed Martin.

Отмечается, что эта продажа улучшит способность Румынии противостоять текущим и будущим угрозам, позволяя стране разместить надежные силы для сдерживания противников и поддерживать участие в операциях НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд, - Зеленский

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Госдепартамент США (1838) Румыния (1091) США (26763) Patriot (276)


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Сподуваюсь, що це стратегічне переміщення систем до кордонів України для подальшого транспортування до нас. В цілому досить логічно, вони купили, а ми перекупили і, навіть, можливо, вже стоїть у нас під Одесою)
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01.05.2025 00:08 Ответить
Ключеве слово "продаж" союзнику. Але коли Штаті дарують безкоштовно віслюку на халяву то вони "партнери", не союзникі!!! Не плутайте!
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01.05.2025 00:09 Ответить
 
 