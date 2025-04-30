Держдеп США схвалив продаж Румунії системи ППО Patriot
Державний департамент США погодив рішення про можливий продаж уряду Румунії системи протиповітряної оборони Patriot та необхідного обладнання загальною вартістю 280 млн доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Йдеться про радар AN/MPQ-65, дві пускові установки M903, командний пункт і енергетичну установку.
Основними підрядниками стануть американські оборонні компанії RTX Corporation і Lockheed Martin.
Зазначається, що цей продаж поліпшить спроможність Румунії протистояти поточним і майбутнім загрозам, дозволяючи країні розмістити надійні сили для стримування супротивників і підтримувати участь в операціях НАТО.
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ser krv
показати весь коментар01.05.2025 00:08 Відповісти Мені подобається 0
duten pula #601676
показати весь коментар01.05.2025 00:09 Відповісти Мені подобається 0
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