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Новини ЗРК Patriot для Румунії
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Держдеп США схвалив продаж Румунії системи ППО Patriot

patriot

Державний департамент США погодив рішення про можливий продаж уряду Румунії системи протиповітряної оборони Patriot та необхідного обладнання загальною вартістю 280 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Йдеться про радар AN/MPQ-65, дві пускові установки M903, командний пункт і енергетичну установку.

Основними підрядниками стануть американські оборонні компанії RTX Corporation і Lockheed Martin.

Зазначається, що цей продаж поліпшить спроможність Румунії протистояти поточним і майбутнім загрозам, дозволяючи країні розмістити надійні сили для стримування супротивників і підтримувати участь в операціях НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд, - Зеленський

Автор: 

Держдепартамент США (1632) Румунія (1162) США (22950) Patriot (311)


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Сподуваюсь, що це стратегічне переміщення систем до кордонів України для подальшого транспортування до нас. В цілому досить логічно, вони купили, а ми перекупили і, навіть, можливо, вже стоїть у нас під Одесою)
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01.05.2025 00:08 Відповісти
Ключеве слово "продаж" союзнику. Але коли Штаті дарують безкоштовно віслюку на халяву то вони "партнери", не союзникі!!! Не плутайте!
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01.05.2025 00:09 Відповісти
 
 