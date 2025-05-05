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Греция опровергла передачу Украине системы Patriot, - Reuters

Греция опровергла, что собирается предоставить Украине Patriot

Сейчас Греция не планирует передавать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Об этом в комментарии агентству Reuters заявил представитель греческого правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне Reuters писало, что союзники Украины ведут переговоры о передаче Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

По данным собеседника агентства, в качестве потенциальных поставщиков рассматриваются США и Греция.

Однако впоследствии Афины опровергли свою причастность к будущим поставкам.

"О поставках Украине систем Patriot из Греции речь не идет", - заявил представитель греческого правительства.

Отмечается, что вопрос обороны для Греции имеет особое значение из-за напряженных отношений с Турцией.

Читайте также: Украина может получить дополнительные системы Patriot. Среди поставщиков - США и Греция, - Reuters

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Хоч трохи підсирнути - вже еуропейському серцю миліше!
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05.05.2025 18:10 Ответить
REUTERS: СОЮЗНИКИ ХОЧУТЬ ДОМОВИТИСЬ ПРО НОВІ PATRIOT ДЛЯ УКРАЇНИ ДО КІНЦЯ Серед потенційних постачальників - США та Греція.

Партнери України ведуть перемовини щодо постачання https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-nezabarom-otrimaje-do-dvokh-novikh-sistem-ppo-patriot-nyt.html додаткових систем ППО Patriot для ЗСУ, угоди хочуть досягти до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня. Серед потенційних постачальників систем - Греція та США, пише https://www.reuters.com/world/allies-seek-deal-more-patriots-kyiv-before-nato-summit-source-says-2025-05-05/ Reuters з посиланням на джерела.
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05.05.2025 18:13 Ответить
У ЗСУ ТЕПЕР Є "ВІСЛЮК". ЩО ЦЕ - робот для використання широких завдань на лінії фронту
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05.05.2025 18:11 Ответить
Греція ні С-300 хотіла дати,а ви тут Патріот
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05.05.2025 18:18 Ответить
 
 