Греция опровергла передачу Украине системы Patriot, - Reuters

Сейчас Греция не планирует передавать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Об этом в комментарии агентству Reuters заявил представитель греческого правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне Reuters писало, что союзники Украины ведут переговоры о передаче Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

По данным собеседника агентства, в качестве потенциальных поставщиков рассматриваются США и Греция.

Однако впоследствии Афины опровергли свою причастность к будущим поставкам.

"О поставках Украине систем Patriot из Греции речь не идет", - заявил представитель греческого правительства.

Отмечается, что вопрос обороны для Греции имеет особое значение из-за напряженных отношений с Турцией.

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