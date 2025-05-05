Греция опровергла передачу Украине системы Patriot, - Reuters
Сейчас Греция не планирует передавать Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Об этом в комментарии агентству Reuters заявил представитель греческого правительства, сообщает Цензор.НЕТ.
Накануне Reuters писало, что союзники Украины ведут переговоры о передаче Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.
По данным собеседника агентства, в качестве потенциальных поставщиков рассматриваются США и Греция.
Однако впоследствии Афины опровергли свою причастность к будущим поставкам.
"О поставках Украине систем Patriot из Греции речь не идет", - заявил представитель греческого правительства.
Отмечается, что вопрос обороны для Греции имеет особое значение из-за напряженных отношений с Турцией.
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Партнери України ведуть перемовини щодо постачання https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-nezabarom-otrimaje-do-dvokh-novikh-sistem-ppo-patriot-nyt.html додаткових систем ППО Patriot для ЗСУ, угоди хочуть досягти до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня. Серед потенційних постачальників систем - Греція та США, пише https://www.reuters.com/world/allies-seek-deal-more-patriots-kyiv-before-nato-summit-source-says-2025-05-05/ Reuters з посиланням на джерела.