США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет-перехватчиков Patriot из Германии, - NYT

Соединенные Штаты одобрили передачу Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для Patriot из Германии.

Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на чиновника Конгресса, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты одобрили передачу из Германии Украине 125 артиллерийских ракет большой дальности и 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot", - сказал неназванный чиновник Конгресса.

Как объяснило издание, это оружие производится в США, а также если оно уже принадлежит другой стране, передать его можно только с разрешения американского правительства.

Ранее издание New York Times писало, что Украина получит модернизированную систему противовоздушной обороны Patriot, ранее базировавшуюся в Израиле. Также западные союзники обсуждают возможную передачу еще одной установки из Германии или Греции.

Однако впоследствии Греция опровергла передачу Украине системы ПВО.

Читайте также: Трамп сказал мне, что будет работать над вопросом продажи Patriot Украине, - Зеленский

Про яке майбутнє ти кажеш? Яке майбутнє у беззбройної України?
Тобі краще щоб ці беззбройні покоління були знищені кацапами?
Про яку ціну може йти мова?
Є зброя для України є життя для поколінь.
Немає зброї - смерть поколінь.
10.05.2025 22:27
Як би до українців це дійшло 21.04.2019.
10.05.2025 22:29
це гарна новина як не крути...
10.05.2025 22:14
Ну вот а вы плакали
10.05.2025 22:02
За це заплатили майбутнім УСІХ поколінь назавжди. Навіть не впевнений що воно треба за таку ціну
10.05.2025 22:14
Цікаво у скільки мільярдів срамп оцінить дозвіл на передачу?
10.05.2025 22:18
Про яке майбутнє ти кажеш? Яке майбутнє у беззбройної України?
Тобі краще щоб ці беззбройні покоління були знищені кацапами?
Про яку ціну може йти мова?
Є зброя для України є життя для поколінь.
Немає зброї - смерть поколінь.
10.05.2025 22:27
Україна здатна і має виробляти власну зброю.
Це фактична гра у піддавки. Коли власне виробництво саботується, а за чужу зброю розплачуємося власною країною та власним майбутнєм, якого, за такого сценарію, боюся, може вже просто не бути.
11.05.2025 07:39
Так ти сам, про що маєш на увазі? Про капітуляцію московитам, чи про боротьбу Українців??
Бо якийсь та мильний, як обмилок!
11.05.2025 00:03
Якщо ви про надра, то надра Трампу до дупи більш ніж вам проблема с зубами якогось таксиста в Еквадорі. Йому потрібна перемога,яка-ніяка, щоб похизуватися перед нами. Саме тому склад договора був переписан мабуть двадцять разів.
До речі, в яку ціну ви маєте усі надра Крима, наприклад? Або Марса? Під вашою дачею в шість соток, якщо рахувати до центру Землі, є металів на суму в сотні трільонів, якщо не квадріліонів баксів. Якщо я не буду копати саме там, за скільки б ви віддали мені права на ці метали?
11.05.2025 00:10
Зміниться влада в сша і ці бумажки підуть в унітаз,зараз головне побільше русо нечисті закобзонити!Покоління можуть і не народитись, якщо так примітивно мислити!
11.05.2025 00:47
Яка падлюка насрала тобі в голову?
11.05.2025 08:38
Чем это Вы таким заплатили?
11.05.2025 10:14
І радіти рано!
10.05.2025 22:15
А ти що трампіст, " а ви плакали "???? Від цього довбойоба не знаєш чого очікувати, в нього сім п'ятниць на тиждень!!!
10.05.2025 22:23
Ну в принципе нет, но однозначно не байдинист/камалист. Насчёт пятниц согласен, но это новое у него. Никто такого не ожидал. В конце выборов я говорил что для Украины будет или лучше или так же само. Все к этому и идёт.
11.05.2025 00:16
Дякую за чесну відповідь!!!
11.05.2025 14:49
Ще б такого, що до Кап'яру долітало.
Але ж то партія войни, робила, Порошенко, Турчинов, ніззя....
10.05.2025 22:13
це гарна новина як не крути...
10.05.2025 22:14
Не минуло й 100 днів))
До ідіота трампа починає доходити ху іс ху*
10.05.2025 22:14
Як би до українців це дійшло 21.04.2019.
10.05.2025 22:29
Якби Трамп був при владі такого би не сталося!!!))
10.05.2025 22:38
У 2019 коли в Україні «партія війни» поставили у серію Грім 2, Вільху, Непун , Богдану, запустила виробництво 155 мм снарядів, різні типи автоматчної зброї та броньованої техніки, ***** вже почало відгукуватись щодо початку переговорів по введенню на лінію захопленої россією 7% території України миротворців і початку переговорів про припнення ойових дій.
Але у 2019 Бєня привів до влади партію міра, всі програми по виробництву озброєння перестали фінансуватися, а грошл пішли на дороги по котрим у 2022 році кацапи за два три дні дійшли до Києва, Херсона, Маріуполя...
10.05.2025 23:01
Та канєчно бачили.
До 2019 року. Закриті кордони, кацапські Іскандери , Кінжали, Калібри, Шахеди зносили квартали Харкова, Маріуполя, Києва, Бучі, Чернігова, Кривого Рога ,Черкас. Доллар по 100500 гривень, картопля по 100 гривень чевертушка, сотні тисяч українців були безхатьками...
І після 2019 року
Доллар 24 гривні, зарплата вчителя 4000 $, безвіз, літом Італія, Турція Єгипет...
Лєпота.
10.05.2025 23:35
Ой! Класс! Вітаю всих, чудова новина
10.05.2025 22:16
Маю надію, 125 Атакамсів!!! І що інтересно, Передачу чи все ж такі продажу????
10.05.2025 22:20
"Передачу чи все ж такі продажу"

"з Німеччини"
Эти ракеты принадлежат германии, от сша надо было только согласие на передачу. читайте не только заголовок
10.05.2025 22:26
Я саме за такий формат -- що казали , мовляв "усе призупиненно" , а по факту усе йшло , й йшло ... Мене завжди обурювало при Байдені , що по п"ять разів об"являли що й як передано ЗСУ . Для беспеки це дуже й дуже хибна практика .
Байден встановив обмежання на продаж нафти від ерефії , але це виявилосься комедним . Зара ... якимось чином ціна на барель обвалилася без будь яких обмежень ... а трампон заявив , що США є єдиним переможчем у Другій Світовій ... Стебання з когось це така гра в яку можно грати удвох ... І мені дуже сподобається коли ***** називають товаришєм . а потім його мокають в його ж лайно ... тобто потовариськи ... Економічна потужність США перевисшує московитську в 15 разів . Й через те легко собі уявити , що (з)робить Трампон , коли остоточно виявить , що його водило якейсь ***** за нос . Требо зрозуміти йще одну відмінність трампона від Байдена . Байден був оточенний сотнями радників й саме вони його запевняли , що мовляв не требо надавати ЗСУ стільки зброї, що б ми перемогли ... бо це ініціює центробіжні процеси у імперії й це мовляв йще поганійший сценарій за програш України . трампон нікого не слухає довше за пів години . В його бракує абстрактного мислення и аналітичного розуму , що програвати в умі різні сценаріо ... Через образу на того , хто його виставив посміховиськом , його не зупинить перспектива розвалу імпенії ... Він абсолютно непрогнозованний кидатися у різні емоційні полюси .
10.05.2025 22:22
Так в США вже йому не раз казали, що путін пошив його у дурні, можливо тому і відбулася та зустріч у Ватикані..
10.05.2025 22:39
Я ж про те й писав, що deep state experts він не довіряє . Це усе для його - люди Байдена ... Воно навіть рота підняв на Рейгана згадавший , що Рональд щось там не так зробив . Про Буша мл. я вже мовчу . Це з не випадково, що Вікі Чейні його ненавидить . Як й усі старі республіканці ... Бо ніякий трамп не респусліканец -- щось на кшалт Роса Перо ...
11.05.2025 02:14
Це не СШа зброя а Німмечини - їхній бюджет нам оплатив. При Трампі ми жодної копійки безкоштовної допомоги не отримали
10.05.2025 23:18
Я не є трампістом й саме тому його призвище написав з малої літери -- це не помилка , це навмисно . Він як для мене - тупа самозакоханна потвора . Абсолютно безпринципна сволота , для якої західні цінності й двох пені не коштуют . Але лис Байден в перші місяці війни те ж не був дуже добрий до українців . Згадайте, що він запропонував обранному лідеру України (я теж точно НЕ ЗЕ-симпатик) . Але він йому запропонував кинути українців й залишити країну на призволящще . А впевненний , що якщо ЗЕхвойда його послухався би , то було б йще гірше ... бо Стефанчук він йще гірший , та йще товстий й тобто не має навіть енергії й таланту переконання !!!
11.05.2025 02:09
Справедливости ради, Трамп не говорил, что США - единственный победитель. Он сказал, что они внесли рещающий вклад. Ну то таке, вклад действительно был гигантский.
10.05.2025 23:40
Як ви рахуєте цю потужність, цікавить мене? Наприклад, третина GDP це медични послуги, де подивитися в дупу через мікроскопа коштує десять чи двадцять тисяч доларів, п'яти хвилинний візіт до дохтура триста-четирестп доларів, і таке інше.
Ви серйозно порівнюєте це з виробництвом металів, нафтопродуктів, зерна на таку же сумму?
11.05.2025 00:55
Я рахую по тому , скільки ноухау належить той чи іншій країні . Це не важливо , які пролетарії що виробляют ... Бо собівартість вироблення чіпа від Інтеля складає - 17 центів за штуку , а собівартість розробки 50 баксів за штуку . Тобто - неважливо в який країні робочі мавпи сбирають на конвеїрі ці чипи , натискаючи на різні кнопки ... Важливо - де й ким відбувається розробка . А вкрай дорога медицина це лише ознака того, що подавна більшість спроможня її покривати .
Бо натискати на кнопки , навіть якщо це не конвеєр по виробництву чипів , а "гарячий цех" у металунгії ... це може робить кожний других . А ось розробляти чіпи , програмувати драйвери до контролерів цих чипів може один на 100 тисяч . Або проєктувати конвеєри , роботи , преси для штапування металі, або верстати ЧПУ ...
А що навчитися на інтерна в США - це 10 років карпити над підручниками , поки який там роботяга "заробляв" важкою працєю свій геморой , свій "цейроз печінки" ... або "наркотичну залежність" , або язву , або лудоманію ... Спитайте себе , а скілки універів в США підпадають у першу сотню світового рейтингу -- він дуже об"єктивний й оцінюється науковим внеском випускників й викладачів ... кожний третій в той сотні ... Яка доля літаків з США у світовому ринку ? 45-50% ? Яка доля автівок ? Ви кажете про зерно ? Але який внесок США в ******** технологіях землеробства ?! Хто у світі більше всюго виробляє зерна ? Хто більше всього нафти та газу ?! В кого найпотужнійша у світі петрохімія . Хто розробляє основну долю хімічної індустрії . Ви зара пишете пости чи на компі , чи на таблетці , чи на мобілі -- усе це працює на ноухау що на 90% належить США . Сьогодні жоден економічно успішний комп , таблєтка, мобіла чи навіть якийсь процессор не був розробленний ніде , крім у США . Усі відомі у розповсюдженні операційні системи були зробленні у США . Усі мови програмування й - це усе ноухау янки ... А дорогуща медицина для непрацюючих мешканців - це теж наслідок , а не причина ...
11.05.2025 01:53
Десь я згоден з вами. Про медицину це інша справа з причинами. А як там в Ізраїлі з медициною, скільки держава витрачає на громадян?
11.05.2025 06:28
З якої стелі ви взяли ці цифри про мед.послуги?
Кожен в ЄС має мед.страховку, яка практично усе покриває, навіть також і для тих, хто на соціалі. Працюючи платять кожного місяця внески 180-350 Євро, студенти десь 80 Євро... приватна мед.страховка дорожче буде...
В США воно інакше працює, але нихто не залишиться без мед.допомоги на вулиці, є благод.фонди, які оплачують допомогу неімущим, навіть тим, які не на соціалі...
А вот коли, іноземці без медстраховки звертаються по планову допомогу в ЄС, чи штатах, то і отримують захмарні рахунки.
11.05.2025 07:30
Я кажу що третина американської економіки це медични послуги один другому. Можливо ще третина це юрідични послуги, не дивився.
11.05.2025 10:07
Кості для собаки як вдячність за "Вєлікую Пабєду"
10.05.2025 22:31
Это местные власти так развлекаются, потешаясь над своими крепостными
11.05.2025 06:09
видно оружейники ржавому наступили на хвост
10.05.2025 22:33
Німці дали, а дякуєм Трампу, що не заборонив.
10.05.2025 22:38
Не можна передавати петріот без ДОЗВОЛУ США. Тільки ТРАМП порятує Україну !
10.05.2025 22:51
Ні...Тіко великий ЗЕ!
10.05.2025 23:03
да**н
10.05.2025 23:21
125 ракет на 1000км фронту! Потужно *****
10.05.2025 22:38
125 більше чим 0, чи ні? І хто сказав що це остання така передача?
10.05.2025 22:41
треба мати своє, що б до чужого роту не заглядати,є технології для здешевлення потрібно їх виробляти у себе,бо на Заході це дорого і повільно, через бюрократію..
10.05.2025 22:43
Начни петицию на сайте ***********, пусть гордо откажется. ********* (с).
10.05.2025 23:37
Ти всралась, Ларіска)
11.05.2025 00:59
Ви все брешете, це не правдаааааааа, США погані. Що там ще ідіоти вили про США?
10.05.2025 22:40
сша здесь самым малым боком, оплатила и перредает германия
10.05.2025 22:49
Ну так, самим малим боком. Просто дали дозвіл.
10.05.2025 22:51
самим малим боком. США при трампі Україні жодної копійки не дав бесплатно на зброю. Дякуємо німціям і Мерцу. маю надію на Мерца. трампон і путлер лбломляться на Мерце і Україні
10.05.2025 23:23
Мне иногда даже интересно, вот когда такие как вы помоите Штаты и целуете Германию или Канаду или Англию, вы на самом деле не понимаете, что их щедрость в первую очередь исходит из того, что они знают, случись какая нибудь халепа, именно Штаты прикроют их голый зад?
10.05.2025 23:36
ти д__н. Віткофа і трампона іди цілуй у сраку. Байден 100 млрд безкоштовної допомоги нам дав і зібрав нам союзників і давав нам зброю. Трамп ще жодної копійки безкоштовної Україні не дав
10.05.2025 23:55
*******, попробуй еще раз прочитать мой коммент. Только думай головой, а не стракой.
11.05.2025 01:21
Добре , що озвучили кількість - кацапи вам подякують ...
10.05.2025 22:41
Отсчитают сто выстрелов Патриота, а потом, кааак вдарят! Так что ли?
10.05.2025 23:33
Якось так ...
11.05.2025 01:07
Хтось за океаном потихеньку прозріває
10.05.2025 23:06
слава Богу!
10.05.2025 23:06
мабуть трампу щось підлили в віскарь
10.05.2025 23:31
Упс, кто бы мог подумать, что на "нюансы" озвученные Песьковым будет немедленно положен длинный толстый хер?!
10.05.2025 23:32
Выделяют время и должен од-тявкать .
11.05.2025 00:32
файно.
10.05.2025 23:59
Що таке артелерійськи ракети?😮
11.05.2025 00:35
Поки добре, а далі видно буде.
11.05.2025 00:38
Ну цієї кількості не вистачить на довго, якщо українці почнуть хирачити ними по Шахедах, як робили це раніше.
11.05.2025 01:18
Если это первый пакет помощи из многих, который Украина получит до конца года, то можно радоваться
11.05.2025 06:01
Невже Трамп дотумкав, що разом з Україною треба підрізати росію, бо її злигання з Китаєм принесе велике лихо і для Америки? Росія має бути переможена, щоби не дати створенню мегаагресора Китай-Росія.
11.05.2025 07:26
Дякуємо звісно, але не "густо"
11.05.2025 08:30
Ну що, *****, досмикалось рудого кота за вуса?
11.05.2025 12:28
 
 