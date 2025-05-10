США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет-перехватчиков Patriot из Германии, - NYT
Соединенные Штаты одобрили передачу Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для Patriot из Германии.
Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на чиновника Конгресса, информирует Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты одобрили передачу из Германии Украине 125 артиллерийских ракет большой дальности и 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot", - сказал неназванный чиновник Конгресса.
Как объяснило издание, это оружие производится в США, а также если оно уже принадлежит другой стране, передать его можно только с разрешения американского правительства.
Ранее издание New York Times писало, что Украина получит модернизированную систему противовоздушной обороны Patriot, ранее базировавшуюся в Израиле. Также западные союзники обсуждают возможную передачу еще одной установки из Германии или Греции.
Однако впоследствии Греция опровергла передачу Украине системы ПВО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобі краще щоб ці беззбройні покоління були знищені кацапами?
Про яку ціну може йти мова?
Є зброя для України є життя для поколінь.
Немає зброї - смерть поколінь.
Це фактична гра у піддавки. Коли власне виробництво саботується, а за чужу зброю розплачуємося власною країною та власним майбутнєм, якого, за такого сценарію, боюся, може вже просто не бути.
Бо якийсь та мильний, як обмилок!
До речі, в яку ціну ви маєте усі надра Крима, наприклад? Або Марса? Під вашою дачею в шість соток, якщо рахувати до центру Землі, є металів на суму в сотні трільонів, якщо не квадріліонів баксів. Якщо я не буду копати саме там, за скільки б ви віддали мені права на ці метали?
Але ж то партія войни, робила, Порошенко, Турчинов, ніззя....
До ідіота трампа починає доходити ху іс ху*
Але у 2019 Бєня привів до влади партію міра, всі програми по виробництву озброєння перестали фінансуватися, а грошл пішли на дороги по котрим у 2022 році кацапи за два три дні дійшли до Києва, Херсона, Маріуполя...
До 2019 року. Закриті кордони, кацапські Іскандери , Кінжали, Калібри, Шахеди зносили квартали Харкова, Маріуполя, Києва, Бучі, Чернігова, Кривого Рога ,Черкас. Доллар по 100500 гривень, картопля по 100 гривень чевертушка, сотні тисяч українців були безхатьками...
І після 2019 року
Доллар 24 гривні, зарплата вчителя 4000 $, безвіз, літом Італія, Турція Єгипет...
Лєпота.
"з Німеччини"
Эти ракеты принадлежат германии, от сша надо было только согласие на передачу. читайте не только заголовок
Байден встановив обмежання на продаж нафти від ерефії , але це виявилосься комедним . Зара ... якимось чином ціна на барель обвалилася без будь яких обмежень ... а трампон заявив , що США є єдиним переможчем у Другій Світовій ... Стебання з когось це така гра в яку можно грати удвох ... І мені дуже сподобається коли ***** називають товаришєм . а потім його мокають в його ж лайно ... тобто потовариськи ... Економічна потужність США перевисшує московитську в 15 разів . Й через те легко собі уявити , що (з)робить Трампон , коли остоточно виявить , що його водило якейсь ***** за нос . Требо зрозуміти йще одну відмінність трампона від Байдена . Байден був оточенний сотнями радників й саме вони його запевняли , що мовляв не требо надавати ЗСУ стільки зброї, що б ми перемогли ... бо це ініціює центробіжні процеси у імперії й це мовляв йще поганійший сценарій за програш України . трампон нікого не слухає довше за пів години . В його бракує абстрактного мислення и аналітичного розуму , що програвати в умі різні сценаріо ... Через образу на того , хто його виставив посміховиськом , його не зупинить перспектива розвалу імпенії ... Він абсолютно непрогнозованний кидатися у різні емоційні полюси .
Ви серйозно порівнюєте це з виробництвом металів, нафтопродуктів, зерна на таку же сумму?
Бо натискати на кнопки , навіть якщо це не конвеєр по виробництву чипів , а "гарячий цех" у металунгії ... це може робить кожний других . А ось розробляти чіпи , програмувати драйвери до контролерів цих чипів може один на 100 тисяч . Або проєктувати конвеєри , роботи , преси для штапування металі, або верстати ЧПУ ...
А що навчитися на інтерна в США - це 10 років карпити над підручниками , поки який там роботяга "заробляв" важкою працєю свій геморой , свій "цейроз печінки" ... або "наркотичну залежність" , або язву , або лудоманію ... Спитайте себе , а скілки універів в США підпадають у першу сотню світового рейтингу -- він дуже об"єктивний й оцінюється науковим внеском випускників й викладачів ... кожний третій в той сотні ... Яка доля літаків з США у світовому ринку ? 45-50% ? Яка доля автівок ? Ви кажете про зерно ? Але який внесок США в ******** технологіях землеробства ?! Хто у світі більше всюго виробляє зерна ? Хто більше всього нафти та газу ?! В кого найпотужнійша у світі петрохімія . Хто розробляє основну долю хімічної індустрії . Ви зара пишете пости чи на компі , чи на таблетці , чи на мобілі -- усе це працює на ноухау що на 90% належить США . Сьогодні жоден економічно успішний комп , таблєтка, мобіла чи навіть якийсь процессор не був розробленний ніде , крім у США . Усі відомі у розповсюдженні операційні системи були зробленні у США . Усі мови програмування й - це усе ноухау янки ... А дорогуща медицина для непрацюючих мешканців - це теж наслідок , а не причина ...
Кожен в ЄС має мед.страховку, яка практично усе покриває, навіть також і для тих, хто на соціалі. Працюючи платять кожного місяця внески 180-350 Євро, студенти десь 80 Євро... приватна мед.страховка дорожче буде...
В США воно інакше працює, але нихто не залишиться без мед.допомоги на вулиці, є благод.фонди, які оплачують допомогу неімущим, навіть тим, які не на соціалі...
А вот коли, іноземці без медстраховки звертаються по планову допомогу в ЄС, чи штатах, то і отримують захмарні рахунки.