Умєров обговорив із керівництвом Raytheon критичну потребу України в додаткових системах ППО. ФОТО

Міністр оборони України Рустем Умєров провів результативну зустріч із делегацією компанії Raytheon - одного з провідних світових виробників озброєнь, зокрема систем Patriot.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Мав змістовну розмову з віцепрезидентом компанії з питань систем наземної та протиповітряної оборони Джо Деантоном. Головною темою було - посилення захисту українського неба. Обговорили критичну потребу України в додаткових системах та ракетах. Це питання національного пріоритету - захист наших людей, критичної інфраструктури, міст та сіл", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Україна готова інвестувати в цей напрямок, адже йдеться про життя наших громадян і стійкість держави.

"Розширення співпраці між США та Україною в оборонно-промисловій сфері - один із наших стратегічних курсів. Поглиблення взаємодії з Raytheon - стратегічна складова такої співпраці. Українські оборонні компанії відкриті до кооперації з американськими виробниками, аби процес обслуговування та підтримки озброєння став швидшим і якіснішим.

Щиро вдячний пану Джо Деантону та всій команді Raytheon за фахову розмову, предметні пропозиції та реальну роботу в Україні. Робимо все, аби Україна була захищеною, сильною і безпечною", - резюмує Умєров.