Умєров обговорив із керівництвом Raytheon критичну потребу України в додаткових системах ППО. ФОТО
Міністр оборони України Рустем Умєров провів результативну зустріч із делегацією компанії Raytheon - одного з провідних світових виробників озброєнь, зокрема систем Patriot.
Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Мав змістовну розмову з віцепрезидентом компанії з питань систем наземної та протиповітряної оборони Джо Деантоном. Головною темою було - посилення захисту українського неба. Обговорили критичну потребу України в додаткових системах та ракетах. Це питання національного пріоритету - захист наших людей, критичної інфраструктури, міст та сіл", - йдеться у повідомленні.
За його словами, Україна готова інвестувати в цей напрямок, адже йдеться про життя наших громадян і стійкість держави.
"Розширення співпраці між США та Україною в оборонно-промисловій сфері - один із наших стратегічних курсів. Поглиблення взаємодії з Raytheon - стратегічна складова такої співпраці. Українські оборонні компанії відкриті до кооперації з американськими виробниками, аби процес обслуговування та підтримки озброєння став швидшим і якіснішим.
Щиро вдячний пану Джо Деантону та всій команді Raytheon за фахову розмову, предметні пропозиції та реальну роботу в Україні. Робимо все, аби Україна була захищеною, сильною і безпечною", - резюмує Умєров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хочу знову порушити питання необхідності встановлення антидронових сіток уздовж автомобільних доріг.
Ураження нашої техніки на Добропільській дорозі - прямий наслідок байдужості та безвідповідальності з боку влади.
Попри неодноразові заклики облаштувати захисні коридори на Краматорському напрямку, жодних реальних дій так і не вжито. І, що найгірше, - відповідальності за цю бездіяльність ніхто не несе.
Відчуваєте цей «високий» рівень мілітаризації держави після трьох років повномасштабної війни?
ви про що ?
.
А у той час, Єрмака комусь вдалося всунути у європейський костюм.
Що це мало означати?