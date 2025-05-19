Умеров обсудил с руководством Raytheon критическую потребность Украины в дополнительных системах ПВО. ФОТО
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел результативную встречу с делегацией компании Raytheon - одного из ведущих мировых производителей вооружений, в частности систем Patriot.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Имел содержательный разговор с вице-президентом компании по вопросам систем наземной и противовоздушной обороны Джо Деантоном. Главной темой было - усиление защиты украинского неба. Обсудили критическую потребность Украины в дополнительных системах и ракетах. Это вопрос национального приоритета - защита наших людей, критической инфраструктуры, городов и сел", - говорится в сообщении.
По его словам, Украина готова инвестировать в это направление, ведь речь идет о жизни наших граждан и устойчивости государства.
"Расширение сотрудничества между США и Украиной в оборонно-промышленной сфере - один из наших стратегических курсов. Углубление взаимодействия с Raytheon - стратегическая составляющая такого сотрудничества. Украинские оборонные компании открыты к кооперации с американскими производителями, чтобы процесс обслуживания и поддержки вооружения стал быстрее и качественнее.
Искренне благодарен господину Джо Деантону и всей команде Raytheon за профессиональный разговор, предметные предложения и реальную работу в Украине. Делаем все, чтобы Украина была защищенной, сильной и безопасной", - резюмирует Умеров.
