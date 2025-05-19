РУС
Умеров обсудил с руководством Raytheon критическую потребность Украины в дополнительных системах ПВО. ФОТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел результативную встречу с делегацией компании Raytheon - одного из ведущих мировых производителей вооружений, в частности систем Patriot.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Имел содержательный разговор с вице-президентом компании по вопросам систем наземной и противовоздушной обороны Джо Деантоном. Главной темой было - усиление защиты украинского неба. Обсудили критическую потребность Украины в дополнительных системах и ракетах. Это вопрос национального приоритета - защита наших людей, критической инфраструктуры, городов и сел", - говорится в сообщении.

Умеров и Джо Деантоно

По его словам, Украина готова инвестировать в это направление, ведь речь идет о жизни наших граждан и устойчивости государства.

"Расширение сотрудничества между США и Украиной в оборонно-промышленной сфере - один из наших стратегических курсов. Углубление взаимодействия с Raytheon - стратегическая составляющая такого сотрудничества. Украинские оборонные компании открыты к кооперации с американскими производителями, чтобы процесс обслуживания и поддержки вооружения стал быстрее и качественнее.

Искренне благодарен господину Джо Деантону и всей команде Raytheon за профессиональный разговор, предметные предложения и реальную работу в Украине. Делаем все, чтобы Украина была защищенной, сильной и безопасной", - резюмирует Умеров.

https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Хочу знову порушити питання необхідності встановлення антидронових сіток уздовж автомобільних доріг.

Ураження нашої техніки на Добропільській дорозі - прямий наслідок байдужості та безвідповідальності з боку влади.

Попри неодноразові заклики облаштувати захисні коридори на Краматорському напрямку, жодних реальних дій так і не вжито. І, що найгірше, - відповідальності за цю бездіяльність ніхто не несе.

Відчуваєте цей «високий» рівень мілітаризації держави після трьох років повномасштабної війни?
показать весь комментарий
19.05.2025 11:17 Ответить
які "захисні коридори" ?
ви про що ?

.
показать весь комментарий
19.05.2025 11:50 Ответить
Краще б цей кримськотатарський син курував шашличні...
показать весь комментарий
19.05.2025 11:19 Ответить
Краще купить їх за спіzжені кошти.
показать весь комментарий
19.05.2025 11:47 Ответить
Питаття, Зеленьський і Умеров одночасно змінили заношені піжами захисного кольору на чорні.
А у той час, Єрмака комусь вдалося всунути у європейський костюм.
Що це мало означати?
показать весь комментарий
19.05.2025 13:24 Ответить
 
 