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США бесплатно не будут передавать Украине Patriot, но могут их продать, - WP

патриот для Украины

Украина сейчас остро нуждается в новых системах противовоздушной обороны Patriot, впрочем администрация Дональда Трампа не спешит предоставить новые поставки.

Об этом пишет The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметили в издании, несмотря на то, что Россия бомбит Украину беспилотниками и крылатыми ракетами, наибольшую опасность представляют баллистические ракеты. Сейчас им можно противостоять только ракетами Patriot.

В СМИ отметили, что нехватка ракет к Patriot дала о себе знать во время выходных на День памяти в США - 25 и 26 мая. Тогда Украина не смогла перехватить ни одной из девяти баллистических ракет, выпущенных Россией. Две из них были нацелены на Киев.

The Washington Post пишет, что по словам украинских чиновников, администрация Трампа может продать дополнительные системы Patriot, но не предоставлять их как часть помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров обсудил с руководством Raytheon критическую потребность Украины в дополнительных системах ПВО. ФОТО

"Они мыслят как бизнесмены. Если я вам что-то дам - вы должны что-то дать взамен. Нам придется к этому адаптироваться", - заявил один из высокопоставленных представителей.

Несмотря на это, даже с возможностью покупки остается проблема - ограниченный объем производства. Западные дипломаты сообщают, что компания Raytheon до сих пор расширяет производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос после 2022 года. При этом США стремятся сохранить часть запасов на случай конфликта с Ираном или другим противником.

Также поиски еще одной системы Patriot для Украины продолжаются в Европе, но прорыва нет. Ведь каждая страна понимает, что передача такого комплекса - это не только политическое решение, но и риск для собственной обороноспособности.

"Им следует сравнить преимущества поддержки Украины и ослабления собственных сил. Мы тесно сотрудничаем с американцами. Мы очень благодарны им за эту систему, но этого еще очень мало, действительно очень мало", - сказал чиновник.

Читайте: США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для Patriot из Германии, - NYT

Вопрос противовоздушной обороны станет ключевым во время предстоящего визита министра обороны США Пита Гегсета в штаб-квартиру НАТО в начале июня. Тогда может быть объявлено о новых обязательствах по системам Patriot для Украины, но, вероятно, не от США напрямую.

Украинские чиновники считают, что администрация Трампа будет стараться избегать громких заявлений о передаче систем Patriot, поскольку опасается разгневать Путина и сорвать возможные мирные переговоры.

Ранее в Воздушных силах заявляли, что РФ модернизировала баллистические ракеты. Это усложнило работу для систем ПВО Patriot.

Автор: 

США (27034) Patriot (288)


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Топ комментарии
+14
- Извольте, я готов продать, - сказал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупщик, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.
«Черт возьми, - подумал Чичиков про себя, - этот уж продает прежде, чем я заикнулся!»

(Н. В. Гоголь, "Мертвые души")
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26.05.2025 16:13
+9
Ви намагаєтесь тиснути на совість у торгаша? Ну смішно...
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26.05.2025 16:21
+7
А третій арсенал ЯЗ в Світі, США у нас, для Параші, за гроши купували?
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26.05.2025 16:12
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Правила форума Совет форумчан
надра не коштують нічого?
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26.05.2025 16:12 Ответить
Надра то за гарантії безпеки для Зеленського та Єрмака.
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26.05.2025 16:44 Ответить
дєрьмозеки готові купити собі гарантії безпеки за кошти попередньої фінансової допомоги Україні заходом!
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26.05.2025 16:53 Ответить
да лоханули ВСЕ
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26.05.2025 16:46 Ответить
Трамп тронувся, Трамп, тронувся!
зеля місяць тому просив трампа саме продавати патріоти - ЛЄДтронулся, Панове!
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26.05.2025 16:48 Ответить
А третій арсенал ЯЗ в Світі, США у нас, для Параші, за гроши купували?
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26.05.2025 16:12 Ответить
Ви намагаєтесь тиснути на совість у торгаша? Ну смішно...
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26.05.2025 16:21 Ответить
А мені не смішно. Як і біжінцям та солдат СОУ.
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26.05.2025 16:36 Ответить
Це вам Кучми потрібно було питати 20 років тому.
А зараз "поезд ушел".
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26.05.2025 16:53 Ответить
По кучмі ще ні, а ось макарович собі хатинку у Швейцарії за це наколялував. Нажальвмкинути його падаль з могили не можемо, а лушонка мірзенна у Кобзона на концерті буває між процедурами у Пеклі.
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26.05.2025 17:09 Ответить
Україна добровільно почала передавати тактичну ядерну зброю у 1992 році. Стратегічне озброєння було передано у 1996 році.
У України не було жодних зобов'язань передавати зброю.
Вся зброя була передана добровільно. Причина банальна. Борги за газ, які Кравчіу, Кучма, росіяни і украньські бізьнєсмєни, створили штучно, розікравши на трьох той газ. Неможливість фінансувати пензії, соцвиплати, борги по держзакупівлям...
Відлали ядерку в оплату за все це....
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26.05.2025 18:21 Ответить
Отак сама взяла і от просто доьровільно почала передовати.
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26.05.2025 18:39 Ответить
У тебе IQ вистачає, що б опанувати увесь тескс?. Якщо виникають труднощі, знайди розумного, нехай тобі по одному реченню тлумачити буде..
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26.05.2025 18:41 Ответить
НА Україну за ЯЗ ТИСНУЛИ, на верхівку, в першу чергу США, а за борги віддавали крилаті ракети та стратегічну авіацію та двігуни , т'ьотю.
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26.05.2025 19:24 Ответить
Цю пусту болтовню розносять вже 30 років.
А, ну, розкжи "як саме тиснули США"?
Кравчука обіцяли ліквідувати, чи Кучму, чи може обійяли завоювати Україну?
Чи може, хтось із вас, казкарів може показати якесь зобов'язання України віддати зброю в обмін на щось?
Чи США гроші якісь давали, що Україна злякалась?
Ні, нічого подібного небуло.
Така була позиція і влади і більшості Українців.
-нам енто барахло і даром нє нада, раісія- брацкая страна, она нас защітіт"
, а вот денюжка нам оочень нужна. Пензии скасвем маленкіє, а цені вісокіє".
Цю ситуацію хто тоді мешкав в Україні пам'ятає. Хіба що декотрі " зольдати невідомої країни", які у цей час " служили на безлюдних курільськіх островах
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26.05.2025 19:39 Ответить
- Извольте, я готов продать, - сказал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупщик, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.
«Черт возьми, - подумал Чичиков про себя, - этот уж продает прежде, чем я заикнулся!»

(Н. В. Гоголь, "Мертвые души")
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26.05.2025 16:13 Ответить
Старий анекдот: По Синайській пустелі біжить араб з автоматом, а за ним їде ізраїльський танк. Відчиняється люк, і танкіст питається :"Мухаммад, чому ти не стріляєш? Може у тебе патронів немає? Так я можу тобі продати. "
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26.05.2025 18:44 Ответить
Почем кило?
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26.05.2025 16:14 Ответить
Здача йде повним ходом. Ті ракети дуже дорогі, якщо їх не даватимуть, а буде купляти наприклад европа, то їх стане кратно менше, тому що ну дуже дорого, не накупишся. Буде і Київ відгрібати кожну ніч, як інші міста.
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26.05.2025 16:20 Ответить
Невже і Кончезаспа?
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26.05.2025 16:24 Ответить
В Конч-Заспі прильоти були, але там це нікого не турбує. Як прийшло, так і ушло.
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26.05.2025 16:29 Ответить
Бо цих конченихзасп --поселень т.з. «еліти» клубу «влади в законі» вже дохріна. Можна коджен день жити в нлвому власному домі надитому непосильною працею, звісно.
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26.05.2025 16:47 Ответить
".... адміністрація Трампа... побоюється розгнівати путіна...." Ну як це назвати,як не повний пи₴дець?🤦
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26.05.2025 16:23 Ответить
Якщо коротко :«Трамп боїться путіна.»
Інші слова додали аби трохи згладити істину.
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26.05.2025 16:26 Ответить
В Україні кожен день гинуть люди..В інших країнах немає війни....в США дуже багато в резерві є...А в Україні кожен день гинуть люди.Людяність-це рідкістна річь...Прогрес.наука йде вперед.а людство деградує....
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26.05.2025 16:23 Ответить
Деградують українці! Тому в цих країнах і не гинуть, що тримають запаси ПВО. А ми тільки продавали наліво направо все що могли, а самі ніфіга не робили. Тепер терміново намагаємось десь купити / виклянчити =(
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26.05.2025 17:13 Ответить
Не українці.а влада.В нас не питали.коли віддавали зброю.Українці винні.що зробили вибір у 19 році.Хоча й досі є придурки.що вірять Зе.та нічого не помічають.А на рахунок "гарантів"-хвалитись тим.що ми все забрали а тепер нічого не винні.ми просто вас нає@@ли-це на міжнародному рівні так не можна.Зброє є.а поруч гинуть люди.а нам байдуже...Покидьки...
Ось права собачок.кошек.птахів-це важливо.Це підарів не можна ображати...А діти гинуть-це дрібниці...
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26.05.2025 19:14 Ответить
Бариги кончені.
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26.05.2025 16:27 Ответить
Of all the values, only monetary value is the one capitalism will protect no matter what, as that is both the basis and the purpose. All other values are nice-to-haves, but really optional.
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26.05.2025 16:29 Ответить
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26.05.2025 16:32 Ответить
Патріотів не буде бо треба ще депутатам зарплатню підвищити.
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26.05.2025 16:41 Ответить
Може вже пора відновлювати свій ядерний потенціал, чи ще неначасі?
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26.05.2025 16:52 Ответить
Пока ваньки вооружались европа дрыхла и не хотела вкладываться в свой впк и оборонку. Завозя мусликов и давая им бабло. Вместо слать лксом и вооружаться.
Проснулись дурилки наконец.
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26.05.2025 16:55 Ответить
Там одна ракета коштує "як боінг".
Навіть якщо би Зе-покидьки не крали, нам ніяких грошей на ПРО не вистачило би.
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26.05.2025 16:55 Ответить
Европа играючи найдет бабки на ракеты.
И еще даже на танковую армию останется.
Достаточно отменить пособия и социалки мусликам и неграм которых навезли
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26.05.2025 16:56 Ответить
Лучше бы хохлочурок домой отправили
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26.05.2025 17:48 Ответить
Не треба скиглити,міліарди крадуть зегниди,а зброї не купують,чи за кордоном цього не бачать?
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26.05.2025 17:36 Ответить
 
 