США бесплатно не будут передавать Украине Patriot, но могут их продать, - WP

Украина сейчас остро нуждается в новых системах противовоздушной обороны Patriot, впрочем администрация Дональда Трампа не спешит предоставить новые поставки.

Об этом пишет The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметили в издании, несмотря на то, что Россия бомбит Украину беспилотниками и крылатыми ракетами, наибольшую опасность представляют баллистические ракеты. Сейчас им можно противостоять только ракетами Patriot.

В СМИ отметили, что нехватка ракет к Patriot дала о себе знать во время выходных на День памяти в США - 25 и 26 мая. Тогда Украина не смогла перехватить ни одной из девяти баллистических ракет, выпущенных Россией. Две из них были нацелены на Киев.

The Washington Post пишет, что по словам украинских чиновников, администрация Трампа может продать дополнительные системы Patriot, но не предоставлять их как часть помощи.

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"Они мыслят как бизнесмены. Если я вам что-то дам - вы должны что-то дать взамен. Нам придется к этому адаптироваться", - заявил один из высокопоставленных представителей.

Несмотря на это, даже с возможностью покупки остается проблема - ограниченный объем производства. Западные дипломаты сообщают, что компания Raytheon до сих пор расширяет производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос после 2022 года. При этом США стремятся сохранить часть запасов на случай конфликта с Ираном или другим противником.

Также поиски еще одной системы Patriot для Украины продолжаются в Европе, но прорыва нет. Ведь каждая страна понимает, что передача такого комплекса - это не только политическое решение, но и риск для собственной обороноспособности.

"Им следует сравнить преимущества поддержки Украины и ослабления собственных сил. Мы тесно сотрудничаем с американцами. Мы очень благодарны им за эту систему, но этого еще очень мало, действительно очень мало", - сказал чиновник.

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Вопрос противовоздушной обороны станет ключевым во время предстоящего визита министра обороны США Пита Гегсета в штаб-квартиру НАТО в начале июня. Тогда может быть объявлено о новых обязательствах по системам Patriot для Украины, но, вероятно, не от США напрямую.

Украинские чиновники считают, что администрация Трампа будет стараться избегать громких заявлений о передаче систем Patriot, поскольку опасается разгневать Путина и сорвать возможные мирные переговоры.

Ранее в Воздушных силах заявляли, что РФ модернизировала баллистические ракеты. Это усложнило работу для систем ПВО Patriot.