Решение о снятии ограничений для Украины на дальнобойные удары было принято несколько месяцев назад, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия для Украины от ФРГ, Великобритании, Франции и США. Впоследствии он уточнил, что решение было принято еще несколько месяцев назад.

Об этом пишет Zeit, передает Цензор.НЕТ.

"Я вчера в Берлине описал кое-что, что происходит уже несколько месяцев", - сказал он.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

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