Решение о снятии ограничений для Украины на дальнобойные удары было принято несколько месяцев назад, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия для Украины от ФРГ, Великобритании, Франции и США. Впоследствии он уточнил, что решение было принято еще несколько месяцев назад.
Об этом пишет Zeit, передает Цензор.НЕТ.
"Я вчера в Берлине описал кое-что, что происходит уже несколько месяцев", - сказал он.
Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.
Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.
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+17 MsSkifia #566162
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+12 евгений коноваленко #556652
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+10 Підлога Маккартні
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Україну не було повідомлено? Чи д*єрмаки не хотіли бити по раші ракетами, бо раша не згодна?
Думаю - друге.
"Так в нас ще до 2019 року були свої ракети "Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільха", які зробив ще "барига", той що тільки те і робив, що наживався на війні, то куди вони поділися?" (с.)
Ну, а які питання ставити - це моя особиста справа.
"В Україні вперше успішно випробували балістичну ракету - Зеленський" /27 серпня 2024/
Питання - ДЕ?
Хамити будеш жонці своїй, а не на пристойному форумі. Все, вільний
- В тебе все було, сказала золота рибка
Не дають дозволи бити по рашці - погано
Дають - теж погано
Важка у цих придурів праця
- Куме заходьте покуштуємо сала з горілкої
-Так у Вас злий собака...
-Так отож...
Заборону зняли ще в листопаді минулого року . Відтоді по кацапам прилітали і АТАКМСи і Шторми , і Скальпи .
Зараз не прилітають бо їх вже немає .
Чому летять лише дрони?
Мені дивно що в Україні ще є люди , які сприймають його балаканину серйозно .
Якби Нептуни вироблялись сотнями , кацапи зараз не вилазили б з бомбосховищ .
Панять і прастіть?
І продовжити кидатись камінням в наших єдиних друзів?
Це, звичайно, безпечніше.
Та й ракети з'являться...