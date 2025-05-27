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Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ
7 267 50

Решение о снятии ограничений для Украины на дальнобойные удары было принято несколько месяцев назад, - Мерц

Дальнобойные удары по РФ. Мерц объяснил заявление

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия для Украины от ФРГ, Великобритании, Франции и США. Впоследствии он уточнил, что решение было принято еще несколько месяцев назад.

Об этом пишет Zeit, передает Цензор.НЕТ.

"Я вчера в Берлине описал кое-что, что происходит уже несколько месяцев", - сказал он.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Читайте: Мерц считает, что нужно оказывать давление на Венгрию и Словакию: Мы не можем зависеть от такого незначительного меньшинства

Автор: 

оружие (10242) Фридрих Мерц (130)


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Топ комментарии
+17
Правда? А що потім?
Україну не було повідомлено? Чи д*єрмаки не хотіли бити по раші ракетами, бо раша не згодна?
Думаю - друге.
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27.05.2025 12:16
+12
Дозвіл даємо а ракети ні...
- Куме заходьте покуштуємо сала з горілкої
-Так у Вас злий собака...
-Так отож...
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27.05.2025 12:26
+10
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27.05.2025 12:28
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Правда? А що потім?
Україну не було повідомлено? Чи д*єрмаки не хотіли бити по раші ракетами, бо раша не згодна?
Думаю - друге.
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27.05.2025 12:16 Ответить
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27.05.2025 12:28 Ответить
доречі дієві особи схожі з персоналіями
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27.05.2025 12:38 Ответить
ага, мужчіна, що дає дозвіл такий же кучерявий, як і пан Мерц
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27.05.2025 12:39 Ответить
На Шольца схожий.
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27.05.2025 13:10 Ответить
А що, в нас концепція ЗСУ бити по ворогу тільки ракетами Великої Британії, Франції, США і Нічеччини, а своїми нє??? Так в нас ще до 2019 року були свої ракети "Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільха", які зробив ще "барига", той що тільки те і робив, що наживався на війні, то куди вони поділися? А що за 6 років такий правильний і найчесніший мальчік на Планеті Боневтік, який зовсім не наживається на війні і його команда не мародерила мільярди на снарядах, на формифікаціях, навіть на яйцях для ЗСУ не створив жодної своєї ракети? Можливо він береже життя кацапів, а 73%??? Можливо він до цього часу вважає, що ви хохли, а вони люди?
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27.05.2025 12:43 Ответить
Чи не підкажете, де можна дізнатися, скільки ракет ("Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільха") знаходилося на озброєнні ЗСУ на початок квітня 2019 року?
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27.05.2025 13:43 Ответить
Спробуй в ГШ ЗСУ
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27.05.2025 13:49 Ответить
Дякую за пораду! Якщо Вам не важко, дайте, будь ласка, номер телефону ГШ ЗСУ або адресу електронної пошти.
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27.05.2025 13:55 Ответить
Гугль, тупий зєлєбобік!
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27.05.2025 16:50 Ответить
Краще поцікавтеся, скільки їх зроблено у 2025 році і не забудьте повідомити скільки нових ракетних комплексів було створено після 2019 року з їх назвами.
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27.05.2025 17:04 Ответить
Моє питання стосувалося цієї фрази користувача Поділля16:

"Так в нас ще до 2019 року були свої ракети "Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільха", які зробив ще "барига", той що тільки те і робив, що наживався на війні, то куди вони поділися?" (с.)

Ну, а які питання ставити - це моя особиста справа.
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27.05.2025 18:30 Ответить
Нажаль він може показати тільки зверхне відношення до країни, постійно ображаючи вище керівництво держави. А ще більше прикро, що тут таких подавляюча більшість. Добре те, що таких не більше 5 відсотків серед українців
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27.05.2025 17:41 Ответить
Ти блаженний? Чи косиш під юродівого?
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27.05.2025 18:11 Ответить
І вже кілька місяців ми потужно обстрілюємо балістикою Москву.... Так, я пам'ятаю, оце от коли того, вдарили, коли той, того, а ні, ніц не згадаю.
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27.05.2025 12:16 Ответить
Ти дитя чи справді не розумієш, чому по московії не бьють ?
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27.05.2025 12:18 Ответить
"Бо немає чим" або "бо ***** нападзьот"?
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27.05.2025 12:29 Ответить
Про баллистику разговора не было. Было про дальнобойное, а это не только баллистика
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27.05.2025 12:22 Ответить
Але людям цікаво саме про балістику, а не про дирчики з трьома кг вибухівки.
"В Україні вперше успішно випробували балістичну ракету - Зеленський" /27 серпня 2024/
Питання - ДЕ?
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27.05.2025 14:16 Ответить
Ты об косяк ударился? Статья про иностранное дальнобойное оружие. Про баллистику ни слова нет, это у тебя уже истерика 😁
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27.05.2025 14:32 Ответить
В оченята довбишся? Прочитай перший коментар цієї гілки і роздуплися.
Хамити будеш жонці своїй, а не на пристойному форумі. Все, вільний
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27.05.2025 15:09 Ответить
Це ти довбися. Причепились до тієї балістики, хоча про неї розмови і не було
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27.05.2025 17:29 Ответить
Зараз про короткий ****** розповість про Довгий Нептун
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27.05.2025 18:51 Ответить
Читал еще утром в телеге.И что?Ждали 27 мая?Или надо было выйти на определенное число убитых детей?
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27.05.2025 12:17 Ответить
Це прямо як в анекдоті, коли мужик зловив золоту рибку і каже, хочу щоб в мене все було.
- В тебе все було, сказала золота рибка
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27.05.2025 12:21 Ответить
Про воблочку еще лучше ... Дедусь не успел моргнуть оком, как от золотой рыбки ему подкатили бочку пива. Он зачерпнул жбан, попробовал... хвать ЗР за хваст и давай ею гамселыты об дiжку, приговаривая, мол, ну, ты воблочка, даайошь.
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27.05.2025 12:25 Ответить
Узкоязична кацапа шамОВ, вчи українську а не те справжні Українці тебе болотна тварюка насильно навчать .
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27.05.2025 20:58 Ответить
И зачем ща об этом трындеть. Во-вторых: рассматривали на покрову , а приняли тока ща... Почто? И в третьих: в других СМИ заявляют, шо Германия не меняла свой подход в ограничениях для УКРАИНЫ... Чесслово, не пойму, кто честнiй?
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27.05.2025 12:22 Ответить
Ну так ещё тогда разрешили и на сейчас разрешение не отменяли 🤔
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27.05.2025 12:24 Ответить
ти не ля ля ,а Тауруси давай
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27.05.2025 12:23 Ответить
А ви поміти цих підкацапських анти-європейськіх ботів
Не дають дозволи бити по рашці - погано
Дають - теж погано

Важка у цих придурів праця
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27.05.2025 12:23 Ответить
Решение есть, а ракет нет.
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27.05.2025 12:24 Ответить
То хто пи₴дить? Фрідріх чи Ларс?
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27.05.2025 12:26 Ответить
Дозвіл даємо а ракети ні...
- Куме заходьте покуштуємо сала з горілкої
-Так у Вас злий собака...
-Так отож...
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27.05.2025 12:26 Ответить
Все вірно . Не знаю чому вчора здійнявся такий ажіотаж навколо цього . Може тому що багато людей просто не слідкують за новинами .
Заборону зняли ще в листопаді минулого року . Відтоді по кацапам прилітали і АТАКМСи і Шторми , і Скальпи .
Зараз не прилітають бо їх вже немає .
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27.05.2025 12:33 Ответить
Може, варто не дозвіл чекати разом з ракетами, а задатись питанням "де довгі Нептуни та паляниці", які за словами найвеличнішого, вироблялись десятками, якщо не сотнями?
Чому летять лише дрони?
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27.05.2025 13:09 Ответить
Навіщо задавати питання , відповіді на які всі й так знають . ? Нептуни не летять бо їх немає , от і все . А те що Зеля там каже , те - вилами по воді писано .
Мені дивно що в Україні ще є люди , які сприймають його балаканину серйозно .
Якби Нептуни вироблялись сотнями , кацапи зараз не вилазили б з бомбосховищ .
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27.05.2025 13:22 Ответить
І що в такому разі, немає то немає?
Панять і прастіть?
І продовжити кидатись камінням в наших єдиних друзів?
Це, звичайно, безпечніше.
Та й ракети з'являться...
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27.05.2025 14:29 Ответить
Зе пообіцяв ***** ніякої балістики не виробляти,ну ось її і немає. А те що там покзували партію, те ще за попередників робили тих, що баригами тут називали..
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27.05.2025 21:07 Ответить
В ОПі все так заплутано...
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27.05.2025 12:33 Ответить
Ще в листопаді, але для рибок гуппі нова сенсація.
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27.05.2025 12:34 Ответить
Обмежень нема, але і відповідної зброї також. Ух і незнамні наші партнери!
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27.05.2025 12:35 Ответить
Незламною людину робить не характер, а міжхребетна грижа.
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27.05.2025 12:37 Ответить
треба мати свої ракети, що не заглядати в рота шольцам мерцам трампам
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27.05.2025 12:42 Ответить
От така от в Німеччині "коаліція", що вони публічно сруться там між собою!
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27.05.2025 12:43 Ответить
,,Ванька есть , Маньки нету...." і навпаки .
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27.05.2025 13:16 Ответить
Зелені сцикуни знову обісрались!!!!
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27.05.2025 14:15 Ответить
маю припущення, що у всьому винні кляті ухилянти
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27.05.2025 15:30 Ответить
Ну ладно захід давно дав дозвіл а ракет не дав. Але де ота знаменита "Паляниця" за мільйон доларів/штука за гроші українських платників податків?
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27.05.2025 15:41 Ответить
 
 