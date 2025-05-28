Трамп: Через две недели поймем, обманывает ли Путин нас. Если да – будем реагировать по-другому

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не может сказать, действительно ли диктатор РФ Владимир Путин хочет завершить войну против Украины.

Об этом американский лидер сказал во время во время общения с журналистами, цитирует его Clash Report, информирует Цензор.НЕТ.

"Через две недели скажу, обманывает ли нас Путин. Если так – мы будем реагировать немного по-другому. Путин играет с огнем", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф "делает феноменальную работу и сейчас очень решительно ведет переговоры" с российской стороной.

Трамп также рассказал, почему он не вводил санкции против России.

Кроме того, Трамп сказал, что "очень разочарован тем, что происходит эти несколько ночей, когда людей убивают посреди того, что вы бы назвали переговорами".

Глава Белого дома добавил, что готов присоединиться к встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее президент США заявлял, что российский диктатор Владимир Путин "играет с огнем".

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