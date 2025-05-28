РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7558 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа
8 248 104

Трамп: Через две недели поймем, обманывает ли Путин нас. Если да – будем реагировать по-другому

Дональд Трамп о Путине и войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не может сказать, действительно ли диктатор РФ Владимир Путин хочет завершить войну против Украины.

Об этом американский лидер сказал во время во время общения с журналистами, цитирует его Clash Report, информирует Цензор.НЕТ.

"Через две недели скажу, обманывает ли нас Путин. Если так – мы будем реагировать немного по-другому. Путин играет с огнем", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф "делает феноменальную работу и сейчас очень решительно ведет переговоры" с российской стороной.

Трамп также рассказал, почему он не вводил санкции против России.

Кроме того, Трамп сказал, что "очень разочарован тем, что происходит эти несколько ночей, когда людей убивают посреди того, что вы бы назвали переговорами".

Глава Белого дома добавил, что готов присоединиться к встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее президент США заявлял, что российский диктатор Владимир Путин "играет с огнем".

Читайте также: Мы готовы к встрече с Трампом и Путиным, к любому формату, - Зеленский

Автор: 

путин владимир (31510) Трамп Дональд (5589) война в Украине (4523)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Позавчора ще був 100 відсотково впевнений що ***** недоговороспроможний вбивця. Сьогодні вже не впевнений. Завтра знову Балодья класний парєнь. І так по колу. А все для того щоб не впроваджувати вже анонсовані чергові ,,пекельні,, санкції.
показать весь комментарий
28.05.2025 19:59
+24
ЙОМУ ТРЕБА ПСИХІАТР. Виродок і імбіцил
показать весь комментарий
28.05.2025 20:03
+19
У Конгресі США закликали перевірити психічне здоров'я Трампа на відповідність президентській посаді, - ЗМІ
: https://antikor.com.ua/articles/770657-v_kongresse_ssha_prizvali_proveritj_psihicheskoe_zdorovje_trampa_na_sootvetstvie_prezidentskoj_dolhnosti_-_smi
показать весь комментарий
28.05.2025 20:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
З фільму -
"- в сотий раз запитую - це твоє останнє слово ?" (с)
показать весь комментарий
28.05.2025 22:51 Ответить
"Витремось, і скажемо, що це взагалі не наша справа!"
показать весь комментарий
28.05.2025 22:59 Ответить
Через 2 недели проверим, если путин нас дурит, дадим ему еще месяц, а если через месяц будет дурить, дадим 3 месяца, а если через 3...
показать весь комментарий
28.05.2025 23:07 Ответить
Тугодум.
показать весь комментарий
29.05.2025 01:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 