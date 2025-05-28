Мы готовы к встрече с Трампом и Путиным, к любому формату, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с лидером США Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы готовы встречаться на уровне лидеров. И американская сторона это знает, и "русская" сторона это знает. Мы готовы к формату Трамп-Путин-я, и мы готовы к формату Трамп-Путин, Трамп-Зеленский и потом втроем".

"Если Путину не комфортна двусторонняя встреча, или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча - мне все равно. Я готов к любому формату", - добавил глава государства.

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Также Зеленский сказал, что для дальнейших переговоров между Украиной, Россией и США рассматривается несколько площадок. Кроме Стамбула, где стороны встречались в прошлый раз, рассматривается как вариант также Швейцария и Ватикан.

Президент считает важным участие в переговорах на определенном этапе и представителей европейской стороны.

"Если какая-то встреча, например, о гарантиях безопасности, я очень хочу, чтобы были европейцы. Это о том, что они будут давать эти гарантии безопасности. Они сегодня единственные, кто уже декларировал, что они готовы поддержать Украину. Например, украинскую армию, финансами и оружием. Армия является неотъемлемой, главной частью гарантий безопасности для Украины. Нужны ли они в том или ином виде на такую встречу? Да. На уровне лидеров? Я не знаю, в каком формате. Поэтому я и говорю, что мы готовы к любым форматам - зависит от адженды и от вопросов", - сказал глава государства.

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