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Новости Зарубежные визиты Зеленского
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Зеленский сегодня будет с визитом в Германии и встретится с Мерцом

Зеленский встретится с Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 мая, в Берлине встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам представитель федерального правительства Штефан Корнелиус.

"Федеральный канцлер Мерц будет принимать президента Украины Зеленского с воинскими почестями в Ведомстве федерального канцлера 28 мая 2025 года в 12:00 (берлинского времени)", - сообщил спикер.

По его словам, визит будет сосредоточен на поддержке Украины Германией и усилиях по достижению прекращения огня. После встречи состоится обед, во время которого продолжится обсуждение.

Совместная пресс-конференция канцлера Мерца и президента Зеленского запланирована на 13:30. После этого оба встретятся с представителями немецких компаний.

Во второй половине дня президент Зеленский встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером для переговоров во дворце Бельвю.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Штайнмайер Франк-Вальтер (519) Фридрих Мерц (130)


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Топ комментарии
+3
Анонс німецького фільму для дорослих: 🏛️В связи с тем, что президент Зеленский вознамерился в среду посетить пределы германские дабы встретиться с канцлером Фридрихом Мерцем, хотим подсказать ведомствам мистера Сибиги и госпожи Заривной, к какого рода вопросам стоит приготовиться их наивлиятельнейшему боссу.

🤗А готовиться к сложным вопросам нужно. Немцы достаточно четко дали понять, что они вполне осознают с кем имеют дело и вполне в состоянии действовать адекватно. Видимо не зря с канцлером Мерцем и рядом немецких топ-политиков успел встретиться Петр Порошенко.

😢Зная о приезде украинского президента, немцы уже сейчас заявили о передаче Украине ракет для комплексов «Patriot» и зенитно-ракетных комплексов «Iris-T». Зеленский теперь совершенно не может подать эту передачу как свое личное достижение, мол «я нарешал». Учитывая болезненное самолюбие Зеленского, со стороны немцев это была достаточно гадкая подножка.

😉Кроме того, немцы явно вознамерились играть в «доброго и злого полицейского». В роли доброго уже сейчас выступает сам канцлер Мерц, который заявляет о снятии ограничений с переданного Украине оружия и намекает на передачу нового. Роль злого полицейского сейчас на себя взвалил вице-канцлер Клингбайль. Который говорит, что Германия относительно дальности немецкого оружия ничего не меняла. Очевидно, к руке канцлера Мерца Зеленского допустят по результатам предварительных переговоров с герром Клингбайлем. Или не допустят. Или Мерц в разговоре с Зеленским обойдется исключительно протокольными фразами - все зависит от ответов, которые Зеленский даст на скользкие вопросы.

📺О каких вопросах речь? Во-первых, Зеленскому придется объяснить немцам как сочетаются два понятия «свобода слова» и «единый телемарафон»? Особенно немцев будет интересовать возможны ли одновременно понятие «демократия» без понятия «свобода слова» и как со «свободой слова» сочетаются фактическая монополия на телевидении с одной стороны и блокирование телеканалов близких к оппозиции - с другой?

🤷🏻‍♂️Тут мы осознаем, что Зеленский будет упирать на то что Украина воюет, что современная война, это еще и влияние на умы, а тут Россия крайне эффективна, о чем свидетельствует в том числе немецкий опыт множественных противостояний с Москвой. Вполне возможно, что Зеленского услышат.

😮Однако тут подъедет второй вопрос - что такое «превентивные санкции», которые вводят против лидера оппозиции? Речь, естественно, о Петре Порошенко. И тут спичрайтерам Зеленского важно помнить, что «Европейская Солидарность» Порошенко, это партия-член Европейской Народной партии, в которую входят ряд нынешних топ-политиков Германии, включая самого канцлера Фридриха Мерца. Более того. В команде канцлера Мерца Петр Порошенко - дорогой гость еще со времен президентства Порошенко, а знакомство их тянется намного дольше.

🤦🏼Кроме того. Именно у немцев понятие «превентивные санкции» вызывает весьма определенные ассоциации - подобное было в их истории, при чем недавно. Всего лишь в ХХ веке.

🤔Владимиру Зеленскому, а точнее Андрею Ермаку, который организовывает все визиты своего всенародно избранного протеже, нужно тщательно подготовиться к разговору на эти темы. Мерц - не Меркель и не Шольц. Тут разговор будет на совсем других тонах. А помощь Германии Украине нужна ка никогда. Речь идет, в том числе, о дальнейших политических перспективах Зеленского.
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28.05.2025 09:13
+3
не його одного. там ціле шобло катається за рахунок народу, включаючи лєнку-скумбрію. В кіношного московита жеглова-висоцького була манька обігація, а тут лєнка-8ми гривенна скумбрія
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28.05.2025 10:38
+1
І що він їм скаже ?
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28.05.2025 08:38
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І що він їм скаже ?
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28.05.2025 08:38 Ответить
Yes, yes, because.
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28.05.2025 08:54 Ответить
Подайтє на пєремогу - як завжди .
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28.05.2025 11:49 Ответить
А він їм скаже , що Україна то є зараз країна, як дівка з німецьких порнофільмів , а він то є Потужний та Незламний СУТИНЕР, якому знов потрібні гроші для продовження зйомок нових серій порно-серіалу "Сутинер ЗЕнароду".
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28.05.2025 13:01 Ответить
Анонс німецького фільму для дорослих: 🏛️В связи с тем, что президент Зеленский вознамерился в среду посетить пределы германские дабы встретиться с канцлером Фридрихом Мерцем, хотим подсказать ведомствам мистера Сибиги и госпожи Заривной, к какого рода вопросам стоит приготовиться их наивлиятельнейшему боссу.

🤗А готовиться к сложным вопросам нужно. Немцы достаточно четко дали понять, что они вполне осознают с кем имеют дело и вполне в состоянии действовать адекватно. Видимо не зря с канцлером Мерцем и рядом немецких топ-политиков успел встретиться Петр Порошенко.

😢Зная о приезде украинского президента, немцы уже сейчас заявили о передаче Украине ракет для комплексов «Patriot» и зенитно-ракетных комплексов «Iris-T». Зеленский теперь совершенно не может подать эту передачу как свое личное достижение, мол «я нарешал». Учитывая болезненное самолюбие Зеленского, со стороны немцев это была достаточно гадкая подножка.

😉Кроме того, немцы явно вознамерились играть в «доброго и злого полицейского». В роли доброго уже сейчас выступает сам канцлер Мерц, который заявляет о снятии ограничений с переданного Украине оружия и намекает на передачу нового. Роль злого полицейского сейчас на себя взвалил вице-канцлер Клингбайль. Который говорит, что Германия относительно дальности немецкого оружия ничего не меняла. Очевидно, к руке канцлера Мерца Зеленского допустят по результатам предварительных переговоров с герром Клингбайлем. Или не допустят. Или Мерц в разговоре с Зеленским обойдется исключительно протокольными фразами - все зависит от ответов, которые Зеленский даст на скользкие вопросы.

📺О каких вопросах речь? Во-первых, Зеленскому придется объяснить немцам как сочетаются два понятия «свобода слова» и «единый телемарафон»? Особенно немцев будет интересовать возможны ли одновременно понятие «демократия» без понятия «свобода слова» и как со «свободой слова» сочетаются фактическая монополия на телевидении с одной стороны и блокирование телеканалов близких к оппозиции - с другой?

🤷🏻‍♂️Тут мы осознаем, что Зеленский будет упирать на то что Украина воюет, что современная война, это еще и влияние на умы, а тут Россия крайне эффективна, о чем свидетельствует в том числе немецкий опыт множественных противостояний с Москвой. Вполне возможно, что Зеленского услышат.

😮Однако тут подъедет второй вопрос - что такое «превентивные санкции», которые вводят против лидера оппозиции? Речь, естественно, о Петре Порошенко. И тут спичрайтерам Зеленского важно помнить, что «Европейская Солидарность» Порошенко, это партия-член Европейской Народной партии, в которую входят ряд нынешних топ-политиков Германии, включая самого канцлера Фридриха Мерца. Более того. В команде канцлера Мерца Петр Порошенко - дорогой гость еще со времен президентства Порошенко, а знакомство их тянется намного дольше.

🤦🏼Кроме того. Именно у немцев понятие «превентивные санкции» вызывает весьма определенные ассоциации - подобное было в их истории, при чем недавно. Всего лишь в ХХ веке.

🤔Владимиру Зеленскому, а точнее Андрею Ермаку, который организовывает все визиты своего всенародно избранного протеже, нужно тщательно подготовиться к разговору на эти темы. Мерц - не Меркель и не Шольц. Тут разговор будет на совсем других тонах. А помощь Германии Украине нужна ка никогда. Речь идет, в том числе, о дальнейших политических перспективах Зеленского.
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28.05.2025 09:13 Ответить
Может врачу показать его?
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28.05.2025 09:28 Ответить
пізно
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28.05.2025 10:35 Ответить
Катають це одоробло ...взад-вперед.
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28.05.2025 09:28 Ответить
не його одного. там ціле шобло катається за рахунок народу, включаючи лєнку-скумбрію. В кіношного московита жеглова-висоцького була манька обігація, а тут лєнка-8ми гривенна скумбрія
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28.05.2025 10:38 Ответить
А скільки на це дійство грошей з бюджету йде...
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28.05.2025 10:46 Ответить
Більше ніж на лінію Дронів. А це : Бригада мадяра - додаткове фінансування - 6 мільярдів грн, дронові полки К-2, Фенікс, Рарог, Ахілес по додаткових 4 мільярди кожному. Жаль піхотні бригади не мають додаткового фінансування, вони не входять в розпіарену лінію дронів.
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28.05.2025 11:03 Ответить
Отож. Там стільки витрачено коштів на всіляку муйню..
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28.05.2025 11:16 Ответить
Тут вже не смішно насправді..хоч би це одоробло тут нічого не пересрало, як завжди.. Вова , німців не цікавить , скільки ти на турніку можеш і скільки раз журналісти лизнули твій #н₴с на прес-конференції.. Тут може бути зразу і без попередніх ласк...
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28.05.2025 09:45 Ответить
Боже, яке щастя!
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28.05.2025 10:05 Ответить
Два тижні тому Мерц був в Києві і навіть похлопав криворізького шута по плечах. Як це допомогло?
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28.05.2025 10:15 Ответить
чекати неприємностей для України...
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28.05.2025 10:24 Ответить
Надо закрыть госграницу как выедет. И не пускать обратно. Украинцы сами как-нибудь разберутся.
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28.05.2025 11:19 Ответить
 
 