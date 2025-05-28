Зеленский сегодня будет с визитом в Германии и встретится с Мерцом

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 мая, в Берлине встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам представитель федерального правительства Штефан Корнелиус.

"Федеральный канцлер Мерц будет принимать президента Украины Зеленского с воинскими почестями в Ведомстве федерального канцлера 28 мая 2025 года в 12:00 (берлинского времени)", - сообщил спикер.

По его словам, визит будет сосредоточен на поддержке Украины Германией и усилиях по достижению прекращения огня. После встречи состоится обед, во время которого продолжится обсуждение.

Совместная пресс-конференция канцлера Мерца и президента Зеленского запланирована на 13:30. После этого оба встретятся с представителями немецких компаний.

Во второй половине дня президент Зеленский встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером для переговоров во дворце Бельвю.

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