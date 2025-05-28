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Новини Закордонні візити Зеленського
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Зеленський сьогодні буде з візитом у Німеччині та зустрінеться з Мерцом

Зеленський зустрінеться з Мерцем

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 травня, у Берліні зустрінеться із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив журналістам речник федерального уряду Штефан Корнеліус.

"Федеральний канцлер Мерц прийматиме президента України Зеленського з військовими почестями у Відомстві федерального канцлера 28 травня 2025 року о 12:00 (берлінського часу)", - поінформував речник.

За його словами, візит буде зосереджений на підтримці України Німеччиною та зусиллях щодо досягнення припинення вогню. Після зустрічі відбудеться обід, під час якого продовжиться обговорення.

Спільна пресконференція канцлера Мерца та президента Зеленського запланована на 13:30. Після цього обидва зустрінуться з представниками німецьких компаній.

У другій половині дня президент Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром для переговорів у палаці Бельвю.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Штайнмаєр Франк-Вальтер (344) Мерц Фрідріх (136)


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Топ коментарі
+3
Анонс німецького фільму для дорослих: 🏛️В связи с тем, что президент Зеленский вознамерился в среду посетить пределы германские дабы встретиться с канцлером Фридрихом Мерцем, хотим подсказать ведомствам мистера Сибиги и госпожи Заривной, к какого рода вопросам стоит приготовиться их наивлиятельнейшему боссу.

🤗А готовиться к сложным вопросам нужно. Немцы достаточно четко дали понять, что они вполне осознают с кем имеют дело и вполне в состоянии действовать адекватно. Видимо не зря с канцлером Мерцем и рядом немецких топ-политиков успел встретиться Петр Порошенко.

😢Зная о приезде украинского президента, немцы уже сейчас заявили о передаче Украине ракет для комплексов «Patriot» и зенитно-ракетных комплексов «Iris-T». Зеленский теперь совершенно не может подать эту передачу как свое личное достижение, мол «я нарешал». Учитывая болезненное самолюбие Зеленского, со стороны немцев это была достаточно гадкая подножка.

😉Кроме того, немцы явно вознамерились играть в «доброго и злого полицейского». В роли доброго уже сейчас выступает сам канцлер Мерц, который заявляет о снятии ограничений с переданного Украине оружия и намекает на передачу нового. Роль злого полицейского сейчас на себя взвалил вице-канцлер Клингбайль. Который говорит, что Германия относительно дальности немецкого оружия ничего не меняла. Очевидно, к руке канцлера Мерца Зеленского допустят по результатам предварительных переговоров с герром Клингбайлем. Или не допустят. Или Мерц в разговоре с Зеленским обойдется исключительно протокольными фразами - все зависит от ответов, которые Зеленский даст на скользкие вопросы.

📺О каких вопросах речь? Во-первых, Зеленскому придется объяснить немцам как сочетаются два понятия «свобода слова» и «единый телемарафон»? Особенно немцев будет интересовать возможны ли одновременно понятие «демократия» без понятия «свобода слова» и как со «свободой слова» сочетаются фактическая монополия на телевидении с одной стороны и блокирование телеканалов близких к оппозиции - с другой?

🤷🏻‍♂️Тут мы осознаем, что Зеленский будет упирать на то что Украина воюет, что современная война, это еще и влияние на умы, а тут Россия крайне эффективна, о чем свидетельствует в том числе немецкий опыт множественных противостояний с Москвой. Вполне возможно, что Зеленского услышат.

😮Однако тут подъедет второй вопрос - что такое «превентивные санкции», которые вводят против лидера оппозиции? Речь, естественно, о Петре Порошенко. И тут спичрайтерам Зеленского важно помнить, что «Европейская Солидарность» Порошенко, это партия-член Европейской Народной партии, в которую входят ряд нынешних топ-политиков Германии, включая самого канцлера Фридриха Мерца. Более того. В команде канцлера Мерца Петр Порошенко - дорогой гость еще со времен президентства Порошенко, а знакомство их тянется намного дольше.

🤦🏼Кроме того. Именно у немцев понятие «превентивные санкции» вызывает весьма определенные ассоциации - подобное было в их истории, при чем недавно. Всего лишь в ХХ веке.

🤔Владимиру Зеленскому, а точнее Андрею Ермаку, который организовывает все визиты своего всенародно избранного протеже, нужно тщательно подготовиться к разговору на эти темы. Мерц - не Меркель и не Шольц. Тут разговор будет на совсем других тонах. А помощь Германии Украине нужна ка никогда. Речь идет, в том числе, о дальнейших политических перспективах Зеленского.
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28.05.2025 09:13
+3
не його одного. там ціле шобло катається за рахунок народу, включаючи лєнку-скумбрію. В кіношного московита жеглова-висоцького була манька обігація, а тут лєнка-8ми гривенна скумбрія
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28.05.2025 10:38
+1
І що він їм скаже ?
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28.05.2025 08:38
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І що він їм скаже ?
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28.05.2025 08:38 Відповісти
Yes, yes, because.
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28.05.2025 08:54 Відповісти
Подайтє на пєремогу - як завжди .
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28.05.2025 11:49 Відповісти
А він їм скаже , що Україна то є зараз країна, як дівка з німецьких порнофільмів , а він то є Потужний та Незламний СУТИНЕР, якому знов потрібні гроші для продовження зйомок нових серій порно-серіалу "Сутинер ЗЕнароду".
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28.05.2025 13:01 Відповісти
Анонс німецького фільму для дорослих: 🏛️В связи с тем, что президент Зеленский вознамерился в среду посетить пределы германские дабы встретиться с канцлером Фридрихом Мерцем, хотим подсказать ведомствам мистера Сибиги и госпожи Заривной, к какого рода вопросам стоит приготовиться их наивлиятельнейшему боссу.

🤗А готовиться к сложным вопросам нужно. Немцы достаточно четко дали понять, что они вполне осознают с кем имеют дело и вполне в состоянии действовать адекватно. Видимо не зря с канцлером Мерцем и рядом немецких топ-политиков успел встретиться Петр Порошенко.

😢Зная о приезде украинского президента, немцы уже сейчас заявили о передаче Украине ракет для комплексов «Patriot» и зенитно-ракетных комплексов «Iris-T». Зеленский теперь совершенно не может подать эту передачу как свое личное достижение, мол «я нарешал». Учитывая болезненное самолюбие Зеленского, со стороны немцев это была достаточно гадкая подножка.

😉Кроме того, немцы явно вознамерились играть в «доброго и злого полицейского». В роли доброго уже сейчас выступает сам канцлер Мерц, который заявляет о снятии ограничений с переданного Украине оружия и намекает на передачу нового. Роль злого полицейского сейчас на себя взвалил вице-канцлер Клингбайль. Который говорит, что Германия относительно дальности немецкого оружия ничего не меняла. Очевидно, к руке канцлера Мерца Зеленского допустят по результатам предварительных переговоров с герром Клингбайлем. Или не допустят. Или Мерц в разговоре с Зеленским обойдется исключительно протокольными фразами - все зависит от ответов, которые Зеленский даст на скользкие вопросы.

📺О каких вопросах речь? Во-первых, Зеленскому придется объяснить немцам как сочетаются два понятия «свобода слова» и «единый телемарафон»? Особенно немцев будет интересовать возможны ли одновременно понятие «демократия» без понятия «свобода слова» и как со «свободой слова» сочетаются фактическая монополия на телевидении с одной стороны и блокирование телеканалов близких к оппозиции - с другой?

🤷🏻‍♂️Тут мы осознаем, что Зеленский будет упирать на то что Украина воюет, что современная война, это еще и влияние на умы, а тут Россия крайне эффективна, о чем свидетельствует в том числе немецкий опыт множественных противостояний с Москвой. Вполне возможно, что Зеленского услышат.

😮Однако тут подъедет второй вопрос - что такое «превентивные санкции», которые вводят против лидера оппозиции? Речь, естественно, о Петре Порошенко. И тут спичрайтерам Зеленского важно помнить, что «Европейская Солидарность» Порошенко, это партия-член Европейской Народной партии, в которую входят ряд нынешних топ-политиков Германии, включая самого канцлера Фридриха Мерца. Более того. В команде канцлера Мерца Петр Порошенко - дорогой гость еще со времен президентства Порошенко, а знакомство их тянется намного дольше.

🤦🏼Кроме того. Именно у немцев понятие «превентивные санкции» вызывает весьма определенные ассоциации - подобное было в их истории, при чем недавно. Всего лишь в ХХ веке.

🤔Владимиру Зеленскому, а точнее Андрею Ермаку, который организовывает все визиты своего всенародно избранного протеже, нужно тщательно подготовиться к разговору на эти темы. Мерц - не Меркель и не Шольц. Тут разговор будет на совсем других тонах. А помощь Германии Украине нужна ка никогда. Речь идет, в том числе, о дальнейших политических перспективах Зеленского.
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28.05.2025 09:13 Відповісти
Может врачу показать его?
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28.05.2025 09:28 Відповісти
пізно
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28.05.2025 10:35 Відповісти
Катають це одоробло ...взад-вперед.
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28.05.2025 09:28 Відповісти
не його одного. там ціле шобло катається за рахунок народу, включаючи лєнку-скумбрію. В кіношного московита жеглова-висоцького була манька обігація, а тут лєнка-8ми гривенна скумбрія
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28.05.2025 10:38 Відповісти
А скільки на це дійство грошей з бюджету йде...
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28.05.2025 10:46 Відповісти
Більше ніж на лінію Дронів. А це : Бригада мадяра - додаткове фінансування - 6 мільярдів грн, дронові полки К-2, Фенікс, Рарог, Ахілес по додаткових 4 мільярди кожному. Жаль піхотні бригади не мають додаткового фінансування, вони не входять в розпіарену лінію дронів.
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28.05.2025 11:03 Відповісти
Отож. Там стільки витрачено коштів на всіляку муйню..
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28.05.2025 11:16 Відповісти
Тут вже не смішно насправді..хоч би це одоробло тут нічого не пересрало, як завжди.. Вова , німців не цікавить , скільки ти на турніку можеш і скільки раз журналісти лизнули твій #н₴с на прес-конференції.. Тут може бути зразу і без попередніх ласк...
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28.05.2025 09:45 Відповісти
Боже, яке щастя!
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28.05.2025 10:05 Відповісти
Два тижні тому Мерц був в Києві і навіть похлопав криворізького шута по плечах. Як це допомогло?
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28.05.2025 10:15 Відповісти
чекати неприємностей для України...
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28.05.2025 10:24 Відповісти
Надо закрыть госграницу как выедет. И не пускать обратно. Украинцы сами как-нибудь разберутся.
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28.05.2025 11:19 Відповісти
 
 