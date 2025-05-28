Зеленський сьогодні буде з візитом у Німеччині та зустрінеться з Мерцом
Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 травня, у Берліні зустрінеться із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив журналістам речник федерального уряду Штефан Корнеліус.
"Федеральний канцлер Мерц прийматиме президента України Зеленського з військовими почестями у Відомстві федерального канцлера 28 травня 2025 року о 12:00 (берлінського часу)", - поінформував речник.
За його словами, візит буде зосереджений на підтримці України Німеччиною та зусиллях щодо досягнення припинення вогню. Після зустрічі відбудеться обід, під час якого продовжиться обговорення.
Спільна пресконференція канцлера Мерца та президента Зеленського запланована на 13:30. Після цього обидва зустрінуться з представниками німецьких компаній.
У другій половині дня президент Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром для переговорів у палаці Бельвю.
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🤗А готовиться к сложным вопросам нужно. Немцы достаточно четко дали понять, что они вполне осознают с кем имеют дело и вполне в состоянии действовать адекватно. Видимо не зря с канцлером Мерцем и рядом немецких топ-политиков успел встретиться Петр Порошенко.
😢Зная о приезде украинского президента, немцы уже сейчас заявили о передаче Украине ракет для комплексов «Patriot» и зенитно-ракетных комплексов «Iris-T». Зеленский теперь совершенно не может подать эту передачу как свое личное достижение, мол «я нарешал». Учитывая болезненное самолюбие Зеленского, со стороны немцев это была достаточно гадкая подножка.
😉Кроме того, немцы явно вознамерились играть в «доброго и злого полицейского». В роли доброго уже сейчас выступает сам канцлер Мерц, который заявляет о снятии ограничений с переданного Украине оружия и намекает на передачу нового. Роль злого полицейского сейчас на себя взвалил вице-канцлер Клингбайль. Который говорит, что Германия относительно дальности немецкого оружия ничего не меняла. Очевидно, к руке канцлера Мерца Зеленского допустят по результатам предварительных переговоров с герром Клингбайлем. Или не допустят. Или Мерц в разговоре с Зеленским обойдется исключительно протокольными фразами - все зависит от ответов, которые Зеленский даст на скользкие вопросы.
📺О каких вопросах речь? Во-первых, Зеленскому придется объяснить немцам как сочетаются два понятия «свобода слова» и «единый телемарафон»? Особенно немцев будет интересовать возможны ли одновременно понятие «демократия» без понятия «свобода слова» и как со «свободой слова» сочетаются фактическая монополия на телевидении с одной стороны и блокирование телеканалов близких к оппозиции - с другой?
🤷🏻♂️Тут мы осознаем, что Зеленский будет упирать на то что Украина воюет, что современная война, это еще и влияние на умы, а тут Россия крайне эффективна, о чем свидетельствует в том числе немецкий опыт множественных противостояний с Москвой. Вполне возможно, что Зеленского услышат.
😮Однако тут подъедет второй вопрос - что такое «превентивные санкции», которые вводят против лидера оппозиции? Речь, естественно, о Петре Порошенко. И тут спичрайтерам Зеленского важно помнить, что «Европейская Солидарность» Порошенко, это партия-член Европейской Народной партии, в которую входят ряд нынешних топ-политиков Германии, включая самого канцлера Фридриха Мерца. Более того. В команде канцлера Мерца Петр Порошенко - дорогой гость еще со времен президентства Порошенко, а знакомство их тянется намного дольше.
🤦🏼Кроме того. Именно у немцев понятие «превентивные санкции» вызывает весьма определенные ассоциации - подобное было в их истории, при чем недавно. Всего лишь в ХХ веке.
🤔Владимиру Зеленскому, а точнее Андрею Ермаку, который организовывает все визиты своего всенародно избранного протеже, нужно тщательно подготовиться к разговору на эти темы. Мерц - не Меркель и не Шольц. Тут разговор будет на совсем других тонах. А помощь Германии Украине нужна ка никогда. Речь идет, в том числе, о дальнейших политических перспективах Зеленского.