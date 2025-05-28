Зеленський сьогодні буде з візитом у Німеччині та зустрінеться з Мерцом

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 травня, у Берліні зустрінеться із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив журналістам речник федерального уряду Штефан Корнеліус.

"Федеральний канцлер Мерц прийматиме президента України Зеленського з військовими почестями у Відомстві федерального канцлера 28 травня 2025 року о 12:00 (берлінського часу)", - поінформував речник.

За його словами, візит буде зосереджений на підтримці України Німеччиною та зусиллях щодо досягнення припинення вогню. Після зустрічі відбудеться обід, під час якого продовжиться обговорення.

Спільна пресконференція канцлера Мерца та президента Зеленського запланована на 13:30. Після цього обидва зустрінуться з представниками німецьких компаній.

У другій половині дня президент Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром для переговорів у палаці Бельвю.

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