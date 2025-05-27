Німеччина поки не передаватиме ракети Taurus Україні, - Bild
В уряді Німеччини досі не ухвалили рішення про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, що нівелює заяву федерального канцлера Фрідріха Мерца.
Про це пише Bild із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що заява Мерца напередодні про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю викликала цілу низку припущень, що вона напряму означає рішення передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.
Дехто припускав, що це рішення може бути оголошене під час візиту Володимира Зеленського до Берліна в середу, 28 травня.
Проте журналісти Bild дізналися з джерел в уряді Німеччини, що рішення про постачання Taurus досі не ухвалили, що прибирає вагу із заяви Мерца.
"Скасування обмежень на дальність має сенс лише в тому випадку, якщо Німеччина тепер постачатиме зброю та боєприпаси з більшою дальністю", - додав військовий експерт видання Ніко Ланге.
Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.
Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.
Будь ласка, зачекайте...
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мі надаємо дозвіл стріляти ракетами яких вам не дали ))
я все думав а де ж підйо....а
Була в нього сива семіряжка,
На голові повстяна шапочка,
На спині маленька латочка.
Гарна моя казочка?
Ти кажеш гарна
І я кажу гарна.
І починай спочать-спочейку.
Жив-був дід Сашка,
Була в нього сива семіряжка,
На голові повстяна шапочка,
На спині маленька латочка.
Гарна моя казочка?
Ти кажеш гарна
І я кажу гарна.
І починай спочать-спочейку...
...
...
Ну дадуть 10-20 штук? Це сильно виправить ситуацію?
Інша справа, що якщо вже не має клепки робити свої, то можна було ж замовити SCALP у MBDA? Не думаю, що французи були б проти. Але........ зачекаємо поки будуть наші. Трохи ще залишилось. Просто вірте, чекайте і дивіться телемарафон.
Ядерна зброя могла б ще допомогти. Можливо.
Але коли знищувати ворога та підприємства комплексно, на 1000км, 500км, 300км, 100км - то це значно полегшує роботу тим, хто безпосередньо на передовій лінії оборони.
...За словами керівника BND, раннє завершення війни в Україні дозволило б росіянам "використати свою енергію ... саме проти Європи". Джерело: https://censor.net/ua/n3540031
Мерц сказав, що подальші поставки зброї будуть "в тиші" і з цим погодилась більшість наших союзників.
Це тільки я не сприйняв інформацію про "передачу таурусів" за правду, а розцінив її як інфошум чи якусь політичну гру? Чи це я лох, а "100 000 лемінгів не можуть помилятись"? 🤔
бийте ракетами
яких у вас немає
а коли з'являться то заборонемо