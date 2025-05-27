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Новини Постачання Taurus
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Німеччина поки не передаватиме ракети Taurus Україні, - Bild

Ракети Taurus: Bild дізнався чи Німеччина передасть таки Україні

В уряді Німеччини досі не ухвалили рішення про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, що нівелює заяву федерального канцлера Фрідріха Мерца.

Про це пише Bild із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що заява Мерца напередодні про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю викликала цілу низку припущень, що вона напряму означає рішення передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Дехто припускав, що це рішення може бути оголошене під час візиту Володимира Зеленського до Берліна в середу, 28 травня.

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Проте журналісти Bild дізналися з джерел в уряді Німеччини, що рішення про постачання Taurus досі не ухвалили, що прибирає вагу із заяви Мерца.

"Скасування обмежень на дальність має сенс лише в тому випадку, якщо Німеччина тепер постачатиме зброю та боєприпаси з більшою дальністю", - додав військовий експерт видання Ніко Ланге.

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Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.

Автор: 

Німеччина (7441) Taurus Таурус (47) Мерц Фрідріх (131)


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Топ коментарі
+29


мі надаємо дозвіл стріляти ракетами яких вам не дали ))

я все думав а де ж підйо....а
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27.05.2025 21:23
+9
Фсьо ...?
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27.05.2025 21:26
+6
Хіба на цьому настав кінець світу, що Німеччина не дала нам свої ракети? Ви що не вірите своєму президенту, який пообіцяв зробити більше 3000 балістичних ракет? Хоч раз було таке, щоб президент збрехав і не виконав свої обіцянки? Німці мали дати 100-150 ракет, а ми зробимо до кінця року тільки три тисячі балістичних, а ще будемо робити і крилаті і бородаті.
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27.05.2025 22:18
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мі надаємо дозвіл стріляти ракетами яких вам не дали ))

я все думав а де ж підйо....а
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27.05.2025 21:23 Відповісти
На самом деле - никто ничего не знает. У Bild репутация так себе и они через раз пишут откровенную муйню.
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27.05.2025 21:32 Відповісти
Хіба на цьому настав кінець світу, що Німеччина не дала нам свої ракети? Ви що не вірите своєму президенту, який пообіцяв зробити більше 3000 балістичних ракет? Хоч раз було таке, щоб президент збрехав і не виконав свої обіцянки? Німці мали дати 100-150 ракет, а ми зробимо до кінця року тільки три тисячі балістичних, а ще будемо робити і крилаті і бородаті.
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27.05.2025 22:18 Відповісти
ні ..не вірю ))) ..я за цю Гниду навіть не голосував )
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27.05.2025 22:21 Відповісти
Хіба Вам не видно з вікна мільярдний ліс, який проходить через кожне місто чи село? Чи можливо Ви не побачили щасливих пенсіонерів з новими безкоштовними смартфонами і довільних заробітною платою 4 штуки баксів і зелений рай? А які низькі ціни в магазинах і мільйон дронів кожного для від влади на фронт?
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27.05.2025 23:11 Відповісти
Почалось....Скоріше продовжується.
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27.05.2025 21:24 Відповісти
після такої куйні,варто чекати чергової порції рашистської смерті...на Україну...
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27.05.2025 21:25 Відповісти
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27.05.2025 21:25 Відповісти
Жив-був дід Сашка,
Була в нього сива семіряжка,
На голові повстяна шапочка,
На спині маленька латочка.
Гарна моя казочка?
Ти кажеш гарна
І я кажу гарна.
І починай спочать-спочейку.
Жив-був дід Сашка,
Була в нього сива семіряжка,
На голові повстяна шапочка,
На спині маленька латочка.
Гарна моя казочка?
Ти кажеш гарна
І я кажу гарна.
І починай спочать-спочейку...
...
...
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27.05.2025 21:34 Відповісти
Фсьо ...?
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27.05.2025 21:26 Відповісти
От "коалиции бажаючих" никто ничего другого и не ожидал!
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27.05.2025 21:28 Відповісти
А коали вони такі - сьогодні бажають , а завтра - ні ...
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27.05.2025 21:32 Відповісти
Наша пісня гарна, нова, то ж почнім співати знову. 😂 Якесь Мерцающєє сознаніє.
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27.05.2025 21:28 Відповісти
Німеччина поки не передаватиме ракети Taurus Зеленському.
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27.05.2025 21:32 Відповісти
Мерц ясно сказав що ніякі рішення та постачання оголошуватися не будуть. А Bild має щось писати - то їх справа...
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27.05.2025 21:34 Відповісти
Та нема там чого давати. НЕ-МА-Є. Було 600, залишилось десь пару сотень в робочому стані. І це єдина хоч трохи дальнобійна ракета в Німеччині.
Ну дадуть 10-20 штук? Це сильно виправить ситуацію?
Інша справа, що якщо вже не має клепки робити свої, то можна було ж замовити SCALP у MBDA? Не думаю, що французи були б проти. Але........ зачекаємо поки будуть наші. Трохи ще залишилось. Просто вірте, чекайте і дивіться телемарафон.
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27.05.2025 21:36 Відповісти
Війна нк може закінчитися завдяки якомусь виду озброєння, якщо це звісно не ядерні ракети. Згадаймо скільки ракет росіяни вже накидали на українців і Україна не здалася. Так само навряд чи здадуться росіяни хоч скільки їх звичайними ракетами не обстрілюй.

Ядерна зброя могла б ще допомогти. Можливо.
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27.05.2025 21:41 Відповісти
Це краща відмовка, щоб не надавати зброю на протязі трьох років, так говорили про танки, літаки тепер ракети. Видавали поштучно, даючи кацапам можливість пристосуватись до нових видів озброєння.
Але коли знищувати ворога та підприємства комплексно, на 1000км, 500км, 300км, 100км - то це значно полегшує роботу тим, хто безпосередньо на передовій лінії оборони.
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27.05.2025 21:58 Відповісти
В березні було сказано відкрито -
...За словами керівника BND, раннє завершення війни в Україні дозволило б росіянам "використати свою енергію ... саме проти Європи". Джерело: https://censor.net/ua/n3540031
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27.05.2025 21:37 Відповісти
Думаю, що все побачимо у найближчому майбутньому. Схоже на те, що Німеччина освоює гру в "нас там нєт". Я можу помилятися звісно. Але деякі кроки німецької влади свідчать на користь моєї гіпотези.
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27.05.2025 21:39 Відповісти
Дай бог нашому теляти...
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27.05.2025 22:07 Відповісти
Неужели Европейские лидеры не понимают что своим пустозвонным балабольством они еще больше убеждают путина что Европа слаба?? ИНОГДА ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ
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27.05.2025 21:39 Відповісти
Репке той ще єксперт..то влучно саже...то шо попало..Не кипипишуйе..
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27.05.2025 21:39 Відповісти
І не треба нічого давати! Зе робив заяви що 25 року у нас будуть тисячи власних ракет... Головне завдання було українцям поселити надію в голови,а потім жорстко обламати, бо він зрадник і про все домовлено в Омані.
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27.05.2025 21:40 Відповісти
Одні журналісти зробили заяву про 100 таурусів, інші це спростували. І обидві сторони посилаються на "джерела причетні до..."
Мерц сказав, що подальші поставки зброї будуть "в тиші" і з цим погодилась більшість наших союзників.
Це тільки я не сприйняв інформацію про "передачу таурусів" за правду, а розцінив її як інфошум чи якусь політичну гру? Чи це я лох, а "100 000 лемінгів не можуть помилятись"? 🤔
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27.05.2025 21:43 Відповісти
Намедни москали ******** научный эстонский буй в Балтийском море. И вы думаете Эстония или ЕС выдал хоть ноту протеста? Черта с два. Просто утерлись да и все. А москали без понтов просто взяли и ******** БУЙ!
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27.05.2025 21:46 Відповісти
утром погрози пуйла, ввечері відміна всіх сміливих заяв ЄС
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27.05.2025 21:48 Відповісти
Ну добре що хоч обмеження зняли. Можете стріляти з пальця куди хочете.
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27.05.2025 21:48 Відповісти
Мені цікаво, звідки журалюги знають про ракети якщо влада Німеччини засекретила передачу зброї Україні?
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27.05.2025 21:52 Відповісти
А-ХА! ОЦЕ НАДУЛИ! ОБМЕЖЕННЯ НА ДАЛЬНІСТЬ ЗНЯЛИ А РАКЕТИ НЕ ДАЛИ, А ВЖЕ ПОЧАЛИ ВСІ ПИСАТИ ЩО МОСТУ КРИМСЬКОМУ ХАНА. НІКОЛИ НЕ КАЖИ "ГОП" ПОКА НЕ ПЕРЕСКОЧИШ.
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27.05.2025 21:51 Відповісти
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27.05.2025 21:55 Відповісти
Було сало - хотів дать. Буде сало - іще дам. Ржіть, виборці🤮
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27.05.2025 22:05 Відповісти
А яке падло понесло це у народні маси?
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27.05.2025 22:09 Відповісти
ай молодці!!!
бийте ракетами
яких у вас немає
а коли з'являться то заборонемо
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27.05.2025 22:10 Відповісти
Усе правильно. Світ має дізнатись про передачу Таурусів лише по факту повного знищення одразу кількох НПЗ та/або інших "жирних" цілей.
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27.05.2025 22:20 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3554381/9a0e190a-e0dc-430a-ab34-1c62daf6dedb
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27.05.2025 22:32 Відповісти
Но зато стрелять ими можно без ограничений. Везде есть своим плюсы.
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27.05.2025 23:06 Відповісти
****, грішив на трампа, а Європа сама і без нього обісралась. В московії хлопають в ладоши
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27.05.2025 23:25 Відповісти
Bild - це "жовта преса". Там у кожному випуску печатають дівку з голими цицьками.
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28.05.2025 01:59 Відповісти
 
 