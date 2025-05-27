Німеччина поки не передаватиме ракети Taurus Україні, - Bild

В уряді Німеччини досі не ухвалили рішення про постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, що нівелює заяву федерального канцлера Фрідріха Мерца.

Про це пише Bild із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що заява Мерца напередодні про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю викликала цілу низку припущень, що вона напряму означає рішення передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Дехто припускав, що це рішення може бути оголошене під час візиту Володимира Зеленського до Берліна в середу, 28 травня.

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Проте журналісти Bild дізналися з джерел в уряді Німеччини, що рішення про постачання Taurus досі не ухвалили, що прибирає вагу із заяви Мерца.

"Скасування обмежень на дальність має сенс лише в тому випадку, якщо Німеччина тепер постачатиме зброю та боєприпаси з більшою дальністю", - додав військовий експерт видання Ніко Ланге.

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Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.