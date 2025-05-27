Глава МЗС ФРН Вадефуль про Taurus для України: З Путіним треба бути непередбачуваними
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина "діятиме відповідально" у питанні постачання зброї Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.
За словами міністра, німецький уряд діє таким чином, щоб залишатися непередбачуваним для російського диктатора Путіна.
"Україна буде оснащена для самозахисту, але Німеччина діятиме відповідально. Коаліція ХДС/ХСС і СДПН залишається єдиною і в цьому питанні", - цитує видання Вадефуля.
Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.
Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.
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проте скавуління та вий на болотах ще краще
Загалом РФ заробить на постачанні газу, нафти, вугілля, СПГ і урану близько 233 мільярдів євро. Основні покупці - Китай, Індія і Туреччина.
Повбиваємо всіх кацапів.
Скавуління підарських ботів робить процес убивства кацапів ще приємнішим.
Кожен українець починає ранок з чашечки кави і перегляду добірки мертвих рузкіх.
https://t.me/robert_magyar/1100
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