Глава МЗС ФРН Вадефуль про Taurus для України: З Путіним треба бути непередбачуваними

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина "діятиме відповідально" у питанні постачання зброї Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

За словами міністра, німецький уряд діє таким чином, щоб залишатися непередбачуваним для російського диктатора Путіна.

"Україна буде оснащена для самозахисту, але Німеччина діятиме відповідально. Коаліція ХДС/ХСС і СДПН залишається єдиною і в цьому питанні", - цитує видання Вадефуля.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.

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