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Новини Постачання Taurus
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Глава МЗС ФРН Вадефуль про Taurus для України: З Путіним треба бути непередбачуваними

Taurus для України. Вадефуль каже про непередбачуваність

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина "діятиме відповідально" у питанні постачання зброї Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

За словами міністра, німецький уряд діє таким чином, щоб залишатися непередбачуваним для російського диктатора Путіна.

"Україна буде оснащена для самозахисту, але Німеччина діятиме відповідально. Коаліція ХДС/ХСС і СДПН залишається єдиною і в цьому питанні", - цитує видання Вадефуля.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.

Читайте: Німеччина не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по РФ, - віцеканцлер Клінгбайль

Автор: 

Німеччина (7441) Taurus Таурус (47) Вадефуль Йоганн (19)


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Топ коментарі
+11
Це смішно. На четвертий рік війни вони намагаються бути непередбачуваними, розмовами про далекобійні ракети. Тут вже мало поставати питання про ввід військ, ультиматуми х.йлу, припиненням будь якої торгівлі і так далі. Тільки цього року ЄС перерахує за енергоносії пуйлу 233млрд євро. Ось такі вони непередбачувані.
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27.05.2025 16:19
+7
інтрига це добре,
проте скавуління та вий на болотах ще краще
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27.05.2025 16:11
+3
Ця риторика вже більше подобається )
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27.05.2025 16:11
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інтрига це добре,
проте скавуління та вий на болотах ще краще
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27.05.2025 16:11 Відповісти
Ця риторика вже більше подобається )
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27.05.2025 16:11 Відповісти
Знов починаються ці манси... А просто дати, як казав Мерц, слабо?
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27.05.2025 16:13 Відповісти
Якщо німці пообіцяли, то дадуть. А свої ракети виготовити за шість років слабо?
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27.05.2025 16:38 Відповісти
Це смішно. На четвертий рік війни вони намагаються бути непередбачуваними, розмовами про далекобійні ракети. Тут вже мало поставати питання про ввід військ, ультиматуми х.йлу, припиненням будь якої торгівлі і так далі. Тільки цього року ЄС перерахує за енергоносії пуйлу 233млрд євро. Ось такі вони непередбачувані.
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27.05.2025 16:19 Відповісти
У 2025 році ЄС заплатить Росії за енергоносії та сировину в рази більше (20 млрд євро), ніж виділить на військову допомогу Україні, - Bild

Загалом РФ заробить на постачанні газу, нафти, вугілля, СПГ і урану близько 233 мільярдів євро. Основні покупці - Китай, Індія і Туреччина.
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27.05.2025 16:20 Відповісти
Вибачаюсь. Промах. Все рівно це багато, а враховуючи те що це більше ніж військова допомога нам, то взагалі погано.
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27.05.2025 16:22 Відповісти
Тут інше цікаво. Головні покупці - найбільші миротворці, які нас закликають до стриманості. Але при цьому самі фактично є спонсорами цієї війни.
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27.05.2025 16:29 Відповісти
НІчого дивного. Звичайна практика, поки є можливість скуповують дешево. Їм то не загрожує напад збоку рашки, на відміну від ЄС
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27.05.2025 18:10 Відповісти
І "тіньовий флот" спокійно катається ...
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27.05.2025 16:23 Відповісти
Для нас дуже важлива допомога ЄС і я особисто їм завдячую за це. Чому ЄС, точніше країни ЄС мають вводити свої війська, ми що є членами НАТО? ЄС перераховує мільярди за енергоносії і в нас до тих претензії, а нічого, що росія прокачує нафту, російську нафту до Угорщини і Словаччини?
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27.05.2025 16:42 Відповісти
Бо вони замість того щоб почати реально готуватись до війни з рашкою (як вони самі заявляють, це станеться в 29-30рр), продовжують годувати нас обіцянками та постачаючи зброї рівно стільки скільки потрібно для того щоб ми тримались і не було обвалу фронту. Навіть фінансування оборонки вони спромоглися підвищити на четвертий рік війни. Тому, ця вся їхня допомога (зброя та гроші на зброю) це просто для того щоб їм не довелось воювати. Ті ж тауруси, що завадило дати їх раніше? А заборона ударів по рашці?
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27.05.2025 18:04 Відповісти
Наприклад казати що точно дасте Тауруси, а потім їх не дати. Непередбачувано!
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27.05.2025 16:23 Відповісти
Не переживай.
Повбиваємо всіх кацапів.
Скавуління підарських ботів робить процес убивства кацапів ще приємнішим.
Кожен українець починає ранок з чашечки кави і перегляду добірки мертвих рузкіх.
https://t.me/robert_magyar/1100
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27.05.2025 16:54 Відповісти
Неповбиваємо сил не хватить
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27.05.2025 17:37 Відповісти
Шото це Вундервафль темнить, ми будемо непередбачуваними, це тіпа як блефовать коли у тебе карт немає
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27.05.2025 16:27 Відповісти
Замість постачання обіцяних Урядом Мерца "таурусів" пішов звічайнісінький словєсний @іздьож! А "таурусів" у ЗСУ як не було - так і нема! І навряд чи будуть взагалі!
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27.05.2025 17:07 Відповісти
Це як, - він ракетами по Україні, а ви йому так "непередбачувано": - а давайте северний поток 2 запустим?
Да?
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27.05.2025 17:15 Відповісти
 
 