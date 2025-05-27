Глава МИД ФРГ Вадефуль о Taurus для Украины: С Путиным нужно быть непредсказуемыми

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Германия "будет действовать ответственно" в вопросе поставок оружия Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

По словам министра, немецкое правительство действует таким образом, чтобы оставаться непредсказуемым для российского диктатора Путина.

"Украина будет оснащена для самозащиты, но Германия будет действовать ответственно. Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ остается единой и в этом вопросе", - цитирует издание Вадефуля.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

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