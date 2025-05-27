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Глава МИД ФРГ Вадефуль о Taurus для Украины: С Путиным нужно быть непредсказуемыми

Taurus для Украины. Вадефуль говорит о непредсказуемости

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Германия "будет действовать ответственно" в вопросе поставок оружия Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

По словам министра, немецкое правительство действует таким образом, чтобы оставаться непредсказуемым для российского диктатора Путина.

"Украина будет оснащена для самозащиты, но Германия будет действовать ответственно. Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ остается единой и в этом вопросе", - цитирует издание Вадефуля.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

Читайте: Германия не меняла ограничения для Украины на дальнобойные удары по РФ, - вице-канцлер Клингбайль

Автор: 

Германия (7036) Taurus (46) Вадефуль Иоганн (17)


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Топ комментарии
+11
Це смішно. На четвертий рік війни вони намагаються бути непередбачуваними, розмовами про далекобійні ракети. Тут вже мало поставати питання про ввід військ, ультиматуми х.йлу, припиненням будь якої торгівлі і так далі. Тільки цього року ЄС перерахує за енергоносії пуйлу 233млрд євро. Ось такі вони непередбачувані.
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27.05.2025 16:19
+7
інтрига це добре,
проте скавуління та вий на болотах ще краще
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27.05.2025 16:11
+3
Ця риторика вже більше подобається )
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27.05.2025 16:11
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інтрига це добре,
проте скавуління та вий на болотах ще краще
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27.05.2025 16:11 Ответить
Ця риторика вже більше подобається )
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27.05.2025 16:11 Ответить
Знов починаються ці манси... А просто дати, як казав Мерц, слабо?
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27.05.2025 16:13 Ответить
Якщо німці пообіцяли, то дадуть. А свої ракети виготовити за шість років слабо?
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27.05.2025 16:38 Ответить
Це смішно. На четвертий рік війни вони намагаються бути непередбачуваними, розмовами про далекобійні ракети. Тут вже мало поставати питання про ввід військ, ультиматуми х.йлу, припиненням будь якої торгівлі і так далі. Тільки цього року ЄС перерахує за енергоносії пуйлу 233млрд євро. Ось такі вони непередбачувані.
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27.05.2025 16:19 Ответить
У 2025 році ЄС заплатить Росії за енергоносії та сировину в рази більше (20 млрд євро), ніж виділить на військову допомогу Україні, - Bild

Загалом РФ заробить на постачанні газу, нафти, вугілля, СПГ і урану близько 233 мільярдів євро. Основні покупці - Китай, Індія і Туреччина.
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27.05.2025 16:20 Ответить
Вибачаюсь. Промах. Все рівно це багато, а враховуючи те що це більше ніж військова допомога нам, то взагалі погано.
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27.05.2025 16:22 Ответить
Тут інше цікаво. Головні покупці - найбільші миротворці, які нас закликають до стриманості. Але при цьому самі фактично є спонсорами цієї війни.
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27.05.2025 16:29 Ответить
НІчого дивного. Звичайна практика, поки є можливість скуповують дешево. Їм то не загрожує напад збоку рашки, на відміну від ЄС
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27.05.2025 18:10 Ответить
І "тіньовий флот" спокійно катається ...
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27.05.2025 16:23 Ответить
Для нас дуже важлива допомога ЄС і я особисто їм завдячую за це. Чому ЄС, точніше країни ЄС мають вводити свої війська, ми що є членами НАТО? ЄС перераховує мільярди за енергоносії і в нас до тих претензії, а нічого, що росія прокачує нафту, російську нафту до Угорщини і Словаччини?
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27.05.2025 16:42 Ответить
Бо вони замість того щоб почати реально готуватись до війни з рашкою (як вони самі заявляють, це станеться в 29-30рр), продовжують годувати нас обіцянками та постачаючи зброї рівно стільки скільки потрібно для того щоб ми тримались і не було обвалу фронту. Навіть фінансування оборонки вони спромоглися підвищити на четвертий рік війни. Тому, ця вся їхня допомога (зброя та гроші на зброю) це просто для того щоб їм не довелось воювати. Ті ж тауруси, що завадило дати їх раніше? А заборона ударів по рашці?
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27.05.2025 18:04 Ответить
Наприклад казати що точно дасте Тауруси, а потім їх не дати. Непередбачувано!
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27.05.2025 16:23 Ответить
Не переживай.
Повбиваємо всіх кацапів.
Скавуління підарських ботів робить процес убивства кацапів ще приємнішим.
Кожен українець починає ранок з чашечки кави і перегляду добірки мертвих рузкіх.
https://t.me/robert_magyar/1100
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27.05.2025 16:54 Ответить
Неповбиваємо сил не хватить
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27.05.2025 17:37 Ответить
Шото це Вундервафль темнить, ми будемо непередбачуваними, це тіпа як блефовать коли у тебе карт немає
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27.05.2025 16:27 Ответить
Замість постачання обіцяних Урядом Мерца "таурусів" пішов звічайнісінький словєсний @іздьож! А "таурусів" у ЗСУ як не було - так і нема! І навряд чи будуть взагалі!
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27.05.2025 17:07 Ответить
Це як, - він ракетами по Україні, а ви йому так "непередбачувано": - а давайте северний поток 2 запустим?
Да?
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27.05.2025 17:15 Ответить
 
 