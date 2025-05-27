Германия пока не будет передавать ракеты Taurus Украине, - Bild
В правительстве Германии до сих пор не приняли решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, что нивелирует заявление федерального канцлера Фридриха Мерца.
Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что заявление Мерца накануне о снятии ограничений на дальность ударов западным оружием вызвало целый ряд предположений, что оно напрямую означает решение передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Некоторые предполагали, что это решение может быть объявлено во время визита Владимира Зеленского в Берлин в среду, 28 мая.
Однако журналисты Bild узнали из источников в правительстве Германии, что решение о поставках Taurus до сих пор не принято, что убирает вес с заявления Мерца.
"Отмена ограничений на дальность имеет смысл только в том случае, если Германия теперь будет поставлять оружие и боеприпасы с большей дальностью", - добавил военный эксперт издания Нико Ланге.
Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.
Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мі надаємо дозвіл стріляти ракетами яких вам не дали ))
я все думав а де ж підйо....а
Була в нього сива семіряжка,
На голові повстяна шапочка,
На спині маленька латочка.
Гарна моя казочка?
Ти кажеш гарна
І я кажу гарна.
І починай спочать-спочейку.
Жив-був дід Сашка,
Була в нього сива семіряжка,
На голові повстяна шапочка,
На спині маленька латочка.
Гарна моя казочка?
Ти кажеш гарна
І я кажу гарна.
І починай спочать-спочейку...
...
...
Ну дадуть 10-20 штук? Це сильно виправить ситуацію?
Інша справа, що якщо вже не має клепки робити свої, то можна було ж замовити SCALP у MBDA? Не думаю, що французи були б проти. Але........ зачекаємо поки будуть наші. Трохи ще залишилось. Просто вірте, чекайте і дивіться телемарафон.
Ядерна зброя могла б ще допомогти. Можливо.
Але коли знищувати ворога та підприємства комплексно, на 1000км, 500км, 300км, 100км - то це значно полегшує роботу тим, хто безпосередньо на передовій лінії оборони.
...За словами керівника BND, раннє завершення війни в Україні дозволило б росіянам "використати свою енергію ... саме проти Європи". Джерело: https://censor.net/ua/n3540031
Мерц сказав, що подальші поставки зброї будуть "в тиші" і з цим погодилась більшість наших союзників.
Це тільки я не сприйняв інформацію про "передачу таурусів" за правду, а розцінив її як інфошум чи якусь політичну гру? Чи це я лох, а "100 000 лемінгів не можуть помилятись"? 🤔
бийте ракетами
яких у вас немає
а коли з'являться то заборонемо