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Германия пока не будет передавать ракеты Taurus Украине, - Bild

Ракеты Taurus: Bild узнал, передаст ли Германия их Украине

В правительстве Германии до сих пор не приняли решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, что нивелирует заявление федерального канцлера Фридриха Мерца.

Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заявление Мерца накануне о снятии ограничений на дальность ударов западным оружием вызвало целый ряд предположений, что оно напрямую означает решение передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Некоторые предполагали, что это решение может быть объявлено во время визита Владимира Зеленского в Берлин в среду, 28 мая.

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Однако журналисты Bild узнали из источников в правительстве Германии, что решение о поставках Taurus до сих пор не принято, что убирает вес с заявления Мерца.

"Отмена ограничений на дальность имеет смысл только в том случае, если Германия теперь будет поставлять оружие и боеприпасы с большей дальностью", - добавил военный эксперт издания Нико Ланге.

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Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

Автор: 

Германия (7036) Taurus (49) Фридрих Мерц (130)


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Топ комментарии
+29


мі надаємо дозвіл стріляти ракетами яких вам не дали ))

я все думав а де ж підйо....а
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27.05.2025 21:23
+9
Фсьо ...?
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27.05.2025 21:26
+6
Хіба на цьому настав кінець світу, що Німеччина не дала нам свої ракети? Ви що не вірите своєму президенту, який пообіцяв зробити більше 3000 балістичних ракет? Хоч раз було таке, щоб президент збрехав і не виконав свої обіцянки? Німці мали дати 100-150 ракет, а ми зробимо до кінця року тільки три тисячі балістичних, а ще будемо робити і крилаті і бородаті.
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27.05.2025 22:18
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мі надаємо дозвіл стріляти ракетами яких вам не дали ))

я все думав а де ж підйо....а
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27.05.2025 21:23 Ответить
На самом деле - никто ничего не знает. У Bild репутация так себе и они через раз пишут откровенную муйню.
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27.05.2025 21:32 Ответить
Хіба на цьому настав кінець світу, що Німеччина не дала нам свої ракети? Ви що не вірите своєму президенту, який пообіцяв зробити більше 3000 балістичних ракет? Хоч раз було таке, щоб президент збрехав і не виконав свої обіцянки? Німці мали дати 100-150 ракет, а ми зробимо до кінця року тільки три тисячі балістичних, а ще будемо робити і крилаті і бородаті.
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27.05.2025 22:18 Ответить
ні ..не вірю ))) ..я за цю Гниду навіть не голосував )
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27.05.2025 22:21 Ответить
Хіба Вам не видно з вікна мільярдний ліс, який проходить через кожне місто чи село? Чи можливо Ви не побачили щасливих пенсіонерів з новими безкоштовними смартфонами і довільних заробітною платою 4 штуки баксів і зелений рай? А які низькі ціни в магазинах і мільйон дронів кожного для від влади на фронт?
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27.05.2025 23:11 Ответить
Почалось....Скоріше продовжується.
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27.05.2025 21:24 Ответить
після такої куйні,варто чекати чергової порції рашистської смерті...на Україну...
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27.05.2025 21:25 Ответить
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27.05.2025 21:25 Ответить
Жив-був дід Сашка,
Була в нього сива семіряжка,
На голові повстяна шапочка,
На спині маленька латочка.
Гарна моя казочка?
Ти кажеш гарна
І я кажу гарна.
І починай спочать-спочейку.
Жив-був дід Сашка,
Була в нього сива семіряжка,
На голові повстяна шапочка,
На спині маленька латочка.
Гарна моя казочка?
Ти кажеш гарна
І я кажу гарна.
І починай спочать-спочейку...
...
...
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27.05.2025 21:34 Ответить
Фсьо ...?
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27.05.2025 21:26 Ответить
От "коалиции бажаючих" никто ничего другого и не ожидал!
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27.05.2025 21:28 Ответить
А коали вони такі - сьогодні бажають , а завтра - ні ...
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27.05.2025 21:32 Ответить
Наша пісня гарна, нова, то ж почнім співати знову. 😂 Якесь Мерцающєє сознаніє.
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27.05.2025 21:28 Ответить
Німеччина поки не передаватиме ракети Taurus Зеленському.
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27.05.2025 21:32 Ответить
Мерц ясно сказав що ніякі рішення та постачання оголошуватися не будуть. А Bild має щось писати - то їх справа...
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27.05.2025 21:34 Ответить
Та нема там чого давати. НЕ-МА-Є. Було 600, залишилось десь пару сотень в робочому стані. І це єдина хоч трохи дальнобійна ракета в Німеччині.
Ну дадуть 10-20 штук? Це сильно виправить ситуацію?
Інша справа, що якщо вже не має клепки робити свої, то можна було ж замовити SCALP у MBDA? Не думаю, що французи були б проти. Але........ зачекаємо поки будуть наші. Трохи ще залишилось. Просто вірте, чекайте і дивіться телемарафон.
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27.05.2025 21:36 Ответить
Війна нк може закінчитися завдяки якомусь виду озброєння, якщо це звісно не ядерні ракети. Згадаймо скільки ракет росіяни вже накидали на українців і Україна не здалася. Так само навряд чи здадуться росіяни хоч скільки їх звичайними ракетами не обстрілюй.

Ядерна зброя могла б ще допомогти. Можливо.
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27.05.2025 21:41 Ответить
Це краща відмовка, щоб не надавати зброю на протязі трьох років, так говорили про танки, літаки тепер ракети. Видавали поштучно, даючи кацапам можливість пристосуватись до нових видів озброєння.
Але коли знищувати ворога та підприємства комплексно, на 1000км, 500км, 300км, 100км - то це значно полегшує роботу тим, хто безпосередньо на передовій лінії оборони.
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27.05.2025 21:58 Ответить
В березні було сказано відкрито -
...За словами керівника BND, раннє завершення війни в Україні дозволило б росіянам "використати свою енергію ... саме проти Європи". Джерело: https://censor.net/ua/n3540031
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27.05.2025 21:37 Ответить
Думаю, що все побачимо у найближчому майбутньому. Схоже на те, що Німеччина освоює гру в "нас там нєт". Я можу помилятися звісно. Але деякі кроки німецької влади свідчать на користь моєї гіпотези.
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27.05.2025 21:39 Ответить
Дай бог нашому теляти...
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27.05.2025 22:07 Ответить
Неужели Европейские лидеры не понимают что своим пустозвонным балабольством они еще больше убеждают путина что Европа слаба?? ИНОГДА ЛУЧШЕ МОЛЧАТЬ
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27.05.2025 21:39 Ответить
Репке той ще єксперт..то влучно саже...то шо попало..Не кипипишуйе..
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27.05.2025 21:39 Ответить
І не треба нічого давати! Зе робив заяви що 25 року у нас будуть тисячи власних ракет... Головне завдання було українцям поселити надію в голови,а потім жорстко обламати, бо він зрадник і про все домовлено в Омані.
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27.05.2025 21:40 Ответить
Одні журналісти зробили заяву про 100 таурусів, інші це спростували. І обидві сторони посилаються на "джерела причетні до..."
Мерц сказав, що подальші поставки зброї будуть "в тиші" і з цим погодилась більшість наших союзників.
Це тільки я не сприйняв інформацію про "передачу таурусів" за правду, а розцінив її як інфошум чи якусь політичну гру? Чи це я лох, а "100 000 лемінгів не можуть помилятись"? 🤔
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27.05.2025 21:43 Ответить
Намедни москали ******** научный эстонский буй в Балтийском море. И вы думаете Эстония или ЕС выдал хоть ноту протеста? Черта с два. Просто утерлись да и все. А москали без понтов просто взяли и ******** БУЙ!
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27.05.2025 21:46 Ответить
утром погрози пуйла, ввечері відміна всіх сміливих заяв ЄС
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27.05.2025 21:48 Ответить
Ну добре що хоч обмеження зняли. Можете стріляти з пальця куди хочете.
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27.05.2025 21:48 Ответить
Мені цікаво, звідки журалюги знають про ракети якщо влада Німеччини засекретила передачу зброї Україні?
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27.05.2025 21:52 Ответить
А-ХА! ОЦЕ НАДУЛИ! ОБМЕЖЕННЯ НА ДАЛЬНІСТЬ ЗНЯЛИ А РАКЕТИ НЕ ДАЛИ, А ВЖЕ ПОЧАЛИ ВСІ ПИСАТИ ЩО МОСТУ КРИМСЬКОМУ ХАНА. НІКОЛИ НЕ КАЖИ "ГОП" ПОКА НЕ ПЕРЕСКОЧИШ.
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27.05.2025 21:51 Ответить
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27.05.2025 21:55 Ответить
Було сало - хотів дать. Буде сало - іще дам. Ржіть, виборці🤮
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27.05.2025 22:05 Ответить
А яке падло понесло це у народні маси?
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27.05.2025 22:09 Ответить
ай молодці!!!
бийте ракетами
яких у вас немає
а коли з'являться то заборонемо
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27.05.2025 22:10 Ответить
Усе правильно. Світ має дізнатись про передачу Таурусів лише по факту повного знищення одразу кількох НПЗ та/або інших "жирних" цілей.
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27.05.2025 22:20 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3554381/9a0e190a-e0dc-430a-ab34-1c62daf6dedb
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27.05.2025 22:32 Ответить
Но зато стрелять ими можно без ограничений. Везде есть своим плюсы.
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27.05.2025 23:06 Ответить
****, грішив на трампа, а Європа сама і без нього обісралась. В московії хлопають в ладоши
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27.05.2025 23:25 Ответить
Bild - це "жовта преса". Там у кожному випуску печатають дівку з голими цицьками.
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28.05.2025 01:59 Ответить
 
 