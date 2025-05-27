Германия пока не будет передавать ракеты Taurus Украине, - Bild

В правительстве Германии до сих пор не приняли решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, что нивелирует заявление федерального канцлера Фридриха Мерца.

Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заявление Мерца накануне о снятии ограничений на дальность ударов западным оружием вызвало целый ряд предположений, что оно напрямую означает решение передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Некоторые предполагали, что это решение может быть объявлено во время визита Владимира Зеленского в Берлин в среду, 28 мая.

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Однако журналисты Bild узнали из источников в правительстве Германии, что решение о поставках Taurus до сих пор не принято, что убирает вес с заявления Мерца.

"Отмена ограничений на дальность имеет смысл только в том случае, если Германия теперь будет поставлять оружие и боеприпасы с большей дальностью", - добавил военный эксперт издания Нико Ланге.

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Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.