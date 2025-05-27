Вадефуль: Только с позиции силы и при поддержке партнеров Украина может противостоять агрессии РФ
Глава Министерства иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль выразил убеждение, что только с позиции силы и при поддержке близких партнеров Украина может противостоять агрессии РФ.
Об этом он сказал перед рабочим визитом в Испанию и Португалию, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Наша поддержка Украины против агрессии России показывает, чего может достичь единство и насколько оно нужно: только с позиции силы, при поддержке близких партнеров Украина может противостоять разрушительным намерениям Путин",- сказал глава немецкого внешнеполитического ведомства.
В МИД Германии сообщили, что Вадефуль обсудит с испанскими и португальскими коллегами вопросы европейской обороноспособности, а также экономические темы, в частности конкурентоспособность и декарбонизацию экономики. Также министры будут говорить о поддержке Украины.
"Для нас и наших партнеров на Пиренейском полуострове очевидно: поддержка Украины в условиях российской агрессивной войны остается главной задачей для безопасности Европы. Несмотря на большое географическое расстояние до Украины, угроза миру в Европе из-за действий России является центральной темой также в Испании и Португалии. Мы вместе стремимся обеспечить, чтобы поддержка Украины оставалась высокой во всем мире, особенно в трансатлантическом контексте, чтобы Украина имела лучшую позицию на будущих мирных переговорах", - говорится в заявлении немецкого МИД.
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Хм!
І як це досі нікому не спадало на думку?
Спасибі, пане Вандефул!