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Новости поддержка Украины ЕС
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Вадефуль: Только с позиции силы и при поддержке партнеров Украина может противостоять агрессии РФ

Вадефуль подчеркнул важность поддержки Украины

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль выразил убеждение, что только с позиции силы и при поддержке близких партнеров Украина может противостоять агрессии РФ.

Об этом он сказал перед рабочим визитом в Испанию и Португалию, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша поддержка Украины против агрессии России показывает, чего может достичь единство и насколько оно нужно: только с позиции силы, при поддержке близких партнеров Украина может противостоять разрушительным намерениям Путин",- сказал глава немецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Германии сообщили, что Вадефуль обсудит с испанскими и португальскими коллегами вопросы европейской обороноспособности, а также экономические темы, в частности конкурентоспособность и декарбонизацию экономики. Также министры будут говорить о поддержке Украины.

"Для нас и наших партнеров на Пиренейском полуострове очевидно: поддержка Украины в условиях российской агрессивной войны остается главной задачей для безопасности Европы. Несмотря на большое географическое расстояние до Украины, угроза миру в Европе из-за действий России является центральной темой также в Испании и Португалии. Мы вместе стремимся обеспечить, чтобы поддержка Украины оставалась высокой во всем мире, особенно в трансатлантическом контексте, чтобы Украина имела лучшую позицию на будущих мирных переговорах", - говорится в заявлении немецкого МИД.

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А де Аналєну діли іроди? Була ж бомба ядерна, а не міністр...
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27.05.2025 17:48 Ответить
Вадефуль: Лише з позиції сили і за підтримки партнерів Україна може протистояти агресії РФ

Хм!
І як це досі нікому не спадало на думку?
Спасибі, пане Вандефул!
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27.05.2025 18:00 Ответить
Чому не спадало? Як мінімум всім українцям.
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27.05.2025 18:05 Ответить
Не Україну ви підтримуєте а себе. На Україну вам плювати з високої гори і вона вам потрібна тільки як щит який роками братиме на себе всі удари і закриватиме ваші дупи
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27.05.2025 18:01 Ответить
 
 