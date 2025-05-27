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Новини підтримка України ЄС
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Вадефуль: Лише з позиції сили і за підтримки партнерів Україна може протистояти агресії РФ

Вадефуль наголосив на важливості підтримки України

Очільник Міністерства закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль висловив переконання, що лише з позиції сили й за підтримки близьких партнерів Україна може протистояти агресії РФ.

Про це він сказав перед робочим візитом до Іспанії та Португалії, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша підтримка України проти агресії Росії показує, чого може досягти єдність і наскільки вона потрібна: лише з позиції сили, за підтримки близьких партнерів Україна може протистояти руйнівним намірам Путін",- сказав глава німецького зовнішньополітичного відомства.

У МЗС Німеччини повідомили, що Вадефуль обговорить з іспанськими та португальськими колегами питання європейської обороноздатності, а також економічні теми, зокрема конкурентоспроможність і декарбонізацію економіки. Також міністри говоритимуть про підтримку України. 

"Для нас і наших партнерів на Піренейському півострові очевидно: підтримка України в умовах російської агресивної війни залишається головним завданням для безпеки Європи. Попри велику географічну відстань до України, загроза миру в Європі через дії Росії є центральною темою також в Іспанії та Португалії. Ми разом прагнемо забезпечити, щоб підтримка України залишалася високою у всьому світі, особливо в трансатлантичному контексті, щоб Україна мала найкращу позицію на майбутніх мирних переговорах", - сказано в заяві німецького МЗС.

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А де Аналєну діли іроди? Була ж бомба ядерна, а не міністр...
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27.05.2025 17:48 Відповісти
Вадефуль: Лише з позиції сили і за підтримки партнерів Україна може протистояти агресії РФ

Хм!
І як це досі нікому не спадало на думку?
Спасибі, пане Вандефул!
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27.05.2025 18:00 Відповісти
Чому не спадало? Як мінімум всім українцям.
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27.05.2025 18:05 Відповісти
Не Україну ви підтримуєте а себе. На Україну вам плювати з високої гори і вона вам потрібна тільки як щит який роками братиме на себе всі удари і закриватиме ваші дупи
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27.05.2025 18:01 Відповісти
 
 