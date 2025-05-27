Вадефуль: Лише з позиції сили і за підтримки партнерів Україна може протистояти агресії РФ

Очільник Міністерства закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль висловив переконання, що лише з позиції сили й за підтримки близьких партнерів Україна може протистояти агресії РФ.

Про це він сказав перед робочим візитом до Іспанії та Португалії, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша підтримка України проти агресії Росії показує, чого може досягти єдність і наскільки вона потрібна: лише з позиції сили, за підтримки близьких партнерів Україна може протистояти руйнівним намірам Путін",- сказав глава німецького зовнішньополітичного відомства.

У МЗС Німеччини повідомили, що Вадефуль обговорить з іспанськими та португальськими колегами питання європейської обороноздатності, а також економічні теми, зокрема конкурентоспроможність і декарбонізацію економіки. Також міністри говоритимуть про підтримку України.

"Для нас і наших партнерів на Піренейському півострові очевидно: підтримка України в умовах російської агресивної війни залишається головним завданням для безпеки Європи. Попри велику географічну відстань до України, загроза миру в Європі через дії Росії є центральною темою також в Іспанії та Португалії. Ми разом прагнемо забезпечити, щоб підтримка України залишалася високою у всьому світі, особливо в трансатлантичному контексті, щоб Україна мала найкращу позицію на майбутніх мирних переговорах", - сказано в заяві німецького МЗС.

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