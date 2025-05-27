Украина будет производить собственные ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, баллистику - это ключевые элементы, – Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по увеличению производства украинских дронов и ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел длительное совещание с военными. Главком Сырский, руководитель Генерального штаба Гнатов, министр обороны, также был Умеров. Вопрос планирования наших действий, наша готовность отвечать на российские удары, на их угрозы, а также действовать превентивно, и это означает увеличивать наше производство - наших дронов, наших ракет. Я благодарен всем, кто работает именно ради этого.

Уже сотни украинских компаний дают результаты для Сил обороны Украины, и будет больше - я уверен в этом. Сейчас мы максимально привлекаем предпринимательскую силу к производству оружия. Мы готовим уже в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. И прежде всего производство именно беспилотного и дальнобойного элемента - всего того, что позволяет контролировать ситуацию на фронте, позволяет беречь жизни наших воинов и действовать - действовать на значительное расстояние.

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Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях, но перспектива понятна: зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - это ключевые элементы. Все должны производить мы", - подчеркнул Зеленский.