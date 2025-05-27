Украина будет производить собственные ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, баллистику - это ключевые элементы, – Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по увеличению производства украинских дронов и ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Провел длительное совещание с военными. Главком Сырский, руководитель Генерального штаба Гнатов, министр обороны, также был Умеров. Вопрос планирования наших действий, наша готовность отвечать на российские удары, на их угрозы, а также действовать превентивно, и это означает увеличивать наше производство - наших дронов, наших ракет. Я благодарен всем, кто работает именно ради этого.
Уже сотни украинских компаний дают результаты для Сил обороны Украины, и будет больше - я уверен в этом. Сейчас мы максимально привлекаем предпринимательскую силу к производству оружия. Мы готовим уже в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. И прежде всего производство именно беспилотного и дальнобойного элемента - всего того, что позволяет контролировать ситуацию на фронте, позволяет беречь жизни наших воинов и действовать - действовать на значительное расстояние.
Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях, но перспектива понятна: зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - это ключевые элементы. Все должны производить мы", - подчеркнул Зеленский.
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ІІ саме тому нагородив санкціями Порошенка? 🤔
І буде 25 років по спеціальності працювати, щоб потім спробувати піти в політику.
Протягом своєї практики буде багато вживати слово "буде".
великий кормчий,поміняй спічрайтера який готує тобі промови.Ти вже заговарюватись почав,все це промовляв, анонсував і дрони,і балістику,і навіть більше,ти піарився на фоні всього,про що ти розповідав.Зовсім поганий став,провали пам'яті почалися.І відповідь ти обіцяв,і помсту,і відплату.
Кума грайливо: - Ой, кумцю, я ж вас боюсь...
Кум: -Та я такииий...
І так неодноразово.
Виїхали з лісу.
Кума роздратовано: - Та якби я знала, що ви таки
а інакше - нікак...
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