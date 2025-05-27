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Новости Видео Обращение Зеленского ОПК Украины
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Украина будет производить собственные ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, баллистику - это ключевые элементы, – Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по увеличению производства украинских дронов и ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел длительное совещание с военными. Главком Сырский, руководитель Генерального штаба Гнатов, министр обороны, также был Умеров. Вопрос планирования наших действий, наша готовность отвечать на российские удары, на их угрозы, а также действовать превентивно, и это означает увеличивать наше производство - наших дронов, наших ракет. Я благодарен всем, кто работает именно ради этого.

Уже сотни украинских компаний дают результаты для Сил обороны Украины, и будет больше - я уверен в этом. Сейчас мы максимально привлекаем предпринимательскую силу к производству оружия. Мы готовим уже в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. И прежде всего производство именно беспилотного и дальнобойного элемента - всего того, что позволяет контролировать ситуацию на фронте, позволяет беречь жизни наших воинов и действовать - действовать на значительное расстояние.

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Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях, но перспектива понятна: зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны чувствовать четко последствия от того, что делают против Украины. Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - это ключевые элементы. Все должны производить мы", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) обращение (763) украинское оружие (169) ОПК (152)


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Топ комментарии
+61
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27.05.2025 20:31
+57
Все маємо виробляти ми...йшов 4 рік війни блд..і деребану зеленими покидьками...
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27.05.2025 20:32
+53
Україна буде виробляти власні ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, балістику

Буде. Лише буде.
Піззєц...
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27.05.2025 20:32
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Андрей Васильевич #435724 ты идиот ...
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28.05.2025 02:24 Ответить
Я думаю що він каже правду,він же не " барига" якійсь,який почав розробляти далекобійні ракети перед презеденством ************,найсонцесяйного,найневтіклішого,найпотужного лідара **********.
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27.05.2025 21:22 Ответить
Зєлєнскій: "Я вдячний усім, хто працює саме заради цього. Джерело: https://censor.net/ua/v3554690
ІІ саме тому нагородив санкціями Порошенка? 🤔
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27.05.2025 21:26 Ответить
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27.05.2025 21:26 Ответить
А Зеленський буде діпломіруваним юрістом.

І буде 25 років по спеціальності працювати, щоб потім спробувати піти в політику.

Протягом своєї практики буде багато вживати слово "буде".
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27.05.2025 21:28 Ответить
О опять все дирижабли и со всего мира попрут к нам на всемирный конгресс?!
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27.05.2025 21:34 Ответить
плять.знов словесним поносом засирає українському народу мізги...Де ракети ???--https://forbes.ua/war-in-ukraine/tsina-pitannya-vid-3-mlrd-zelenskiy-dav-zavdannya-virobiti-3000-raket-v-nastupnomu-rotsi-chi-realno-zbilshiti-virobnitstvo-v-30-raziv-19112024-24912
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27.05.2025 21:34 Ответить
Шість років президенства, знищив ВПК, а тепер "буде виробляти"? Як би так, щоб його самого вдалось мобілізувати на Передову?! Разом і компанію, піднакопили жирку - тож зможуть тягати і застарілу зброю на собі.
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27.05.2025 23:50 Ответить
3,14
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27.05.2025 21:36 Ответить
Так це ж було вже...
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27.05.2025 21:42 Ответить
"Та це все ж було..."
великий кормчий,поміняй спічрайтера який готує тобі промови.Ти вже заговарюватись почав,все це промовляв, анонсував і дрони,і балістику,і навіть більше,ти піарився на фоні всього,про що ти розповідав.Зовсім поганий став,провали пам'яті почалися.І відповідь ти обіцяв,і помсту,і відплату.
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27.05.2025 21:44 Ответить
НЕ ЧИТАЮЧИ СТАТТЮ-ПЕРЕЙШОВ У КОМЕНТИ,ОЧІКУВАНО
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27.05.2025 21:46 Ответить
З задоволенням би вмазала по брехливій гундосній мордяці щоб аж юшкою вмилось!!!!
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27.05.2025 21:53 Ответить
І не тільки ви... І не тільки один раз...
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27.05.2025 22:05 Ответить
На нари мудадзвона безтолкового! Це чмо вже всього наробило і ще наробить.
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27.05.2025 21:58 Ответить
Недолідор знову думає на чому смародеритт с відкатом 40%
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27.05.2025 22:00 Ответить
Він був і залишився актором. І зараз просто продовжує грати роль президента. Читає тексти написані іншими людьми, та знімає відосики про себе коханого Це єдине на що він здатен у своєму нікчемному житті. А ці всі його бескінечні чергові мегакосмічні обіцянки лише для для його тупого лохторату, який ще й досі пісяє кипятком від його речей і від радощів і шастя закатує очі і аплодує йому стоячи.....
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27.05.2025 22:02 Ответить
А хто ж президент? І яка в цієї компанії кінцева мета? Не можна ж просто так 6 років бити голи в одні ворота, по українському народу!
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27.05.2025 23:58 Ответить
он уже давно никакой не актер - зеленский уже 6-ть лет ЗРАДНИК украинского народа и военный преступник, ублюдок вор и мародер нарушитель Конституции..
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28.05.2025 02:23 Ответить
Де вільха, клован, грім-2?
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27.05.2025 22:03 Ответить
Зірку Смерті!
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27.05.2025 22:10 Ответить
буде?
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27.05.2025 22:11 Ответить
Ничего, никогда оно не сделает, его поставили пи*дЕть и пИ*дить.
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27.05.2025 22:11 Ответить
Їдуть кум з кумою на підводі через ліс.
Кума грайливо: - Ой, кумцю, я ж вас боюсь...
Кум: -Та я такииий...
І так неодноразово.
Виїхали з лісу.
Кума роздратовано: - Та якби я знала, що ви таки
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27.05.2025 22:13 Ответить
...такий, я б трусів не знімала!
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27.05.2025 22:14 Ответить
у ЗЄлі від брехні один глаз став голубим

а інакше - нікак...

.
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27.05.2025 22:13 Ответить
і роздати всім по тищі... під балістику

.
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27.05.2025 22:14 Ответить
З чого? З мільярда дерев, посаджених підпанком Зеленським? Брехло паскудне.
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27.05.2025 22:16 Ответить
Знову?
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27.05.2025 22:18 Ответить
...а ще стратегічні і не дуже бомбардувальники, підводні човни, авіаносці, крейсера і лінкори...
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27.05.2025 22:18 Ответить
Гундосий, виходь! Я сказав - Гундосий...
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27.05.2025 22:19 Ответить
Сууууу--ка, на чепвертий рік війни родив план
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27.05.2025 22:20 Ответить
Як то те гнусяве казало....- Ідіть у сраку???? - ото, йди ще глибше вАвА.
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27.05.2025 22:20 Ответить
Мільярдний ліс, президентський унівєр, 4 штуки баксів кожній вчительці, безкоштовний смартфон кожному пенсіонеру, мегабайт кожному енергетику, три тисячі балістичних ракет кожному ракетчику, а зараз друга серія про мільйон дронів, тільки на цей раз вже ударних і це після ста тисяч бракованих мін?
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27.05.2025 22:23 Ответить
Ну а як же інакше тримати градус потужності? Шість років вдається вішати лапшу. То чому б і не продовжувати в такому ж темпі.
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27.05.2025 22:51 Ответить
Про шо ти нам чешеш?, якщо навіть про шашлики збрехав.
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27.05.2025 22:40 Ответить
Буде конечно. Вот миллион дронов соберут и сразу за миллион нептунов возьмутся.
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27.05.2025 23:09 Ответить
і асфальт
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27.05.2025 23:14 Ответить
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27.05.2025 23:21 Ответить
Знову ця балаканина 🤮🤮🤮🤮🤮
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27.05.2025 23:28 Ответить
Десь в жовтні казав, що в 2025 році ми будемо виробляти сотні далекобійних ракет ... І де вони? Вже скоро півроку 2025- го....
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27.05.2025 23:32 Ответить
Балаболка.
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27.05.2025 23:54 Ответить
Самальоти летять! Будем... бамбить?
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28.05.2025 00:41 Ответить
Щоб у тебе вже язик відсох, підарасіна. Ми вже ситі по горлянку твоєю брехнею, гандон ти гундосий! Мільярд дерев, гігават, тепенр мільярди дронів та ракет. Здохни, гнида смердюча, і будь проклятий навіки!
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28.05.2025 01:58 Ответить
Торчиль
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28.05.2025 03:09 Ответить
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