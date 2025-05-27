Україна буде виробляти власні ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, балістику – це ключові елементи, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський розповів про плани щодо збільшення виробництва українських дронів та ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Провів тривалу нараду з військовими. Головком Сирський, керівник Генерального штабу Гнатов, міністр оборони, також був Умєров. Питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їхні погрози, а також діяти превентивно, і це означає збільшувати наше виробництво – наших дронів, наших ракет. Я вдячний усім, хто працює саме заради цього.
Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – я впевнений у цьому. Зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу – всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти – діяти на значну відстань.
Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла: дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти ми", - наголосив Зеленський.
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ІІ саме тому нагородив санкціями Порошенка? 🤔
І буде 25 років по спеціальності працювати, щоб потім спробувати піти в політику.
Протягом своєї практики буде багато вживати слово "буде".
великий кормчий,поміняй спічрайтера який готує тобі промови.Ти вже заговарюватись почав,все це промовляв, анонсував і дрони,і балістику,і навіть більше,ти піарився на фоні всього,про що ти розповідав.Зовсім поганий став,провали пам'яті почалися.І відповідь ти обіцяв,і помсту,і відплату.
Кума грайливо: - Ой, кумцю, я ж вас боюсь...
Кум: -Та я такииий...
І так неодноразово.
Виїхали з лісу.
Кума роздратовано: - Та якби я знала, що ви таки
а інакше - нікак...
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