Україна буде виробляти власні ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, балістику – це ключові елементи, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський розповів про плани щодо збільшення виробництва українських дронів та ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Провів тривалу нараду з військовими. Головком Сирський, керівник Генерального штабу Гнатов, міністр оборони, також був Умєров. Питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їхні погрози, а також діяти превентивно, і це означає збільшувати наше виробництво – наших дронів, наших ракет. Я вдячний усім, хто працює саме заради цього.

Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – я впевнений у цьому. Зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу – всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти – діяти на значну відстань.

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Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла: дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти ми", - наголосив Зеленський.