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Новини Відео Звернення Зеленського ОПК України
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Україна буде виробляти власні ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, балістику – це ключові елементи, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський розповів про плани щодо збільшення виробництва українських дронів та ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Провів тривалу нараду з військовими. Головком Сирський, керівник Генерального штабу Гнатов, міністр оборони, також був Умєров. Питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їхні погрози, а також діяти превентивно, і це означає збільшувати наше виробництво – наших дронів, наших ракет. Я вдячний усім, хто працює саме заради цього.

Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – я впевнений у цьому. Зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу – всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти – діяти на значну відстань.

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Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла: дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти ми", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) звернення (619) українська зброя (180) ОПК (223)


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Топ коментарі
+61
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27.05.2025 20:31
+57
Все маємо виробляти ми...йшов 4 рік війни блд..і деребану зеленими покидьками...
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27.05.2025 20:32
+53
Україна буде виробляти власні ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, балістику

Буде. Лише буде.
Піззєц...
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27.05.2025 20:32
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Андрей Васильевич #435724 ты идиот ...
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28.05.2025 02:24 Відповісти
Я думаю що він каже правду,він же не " барига" якійсь,який почав розробляти далекобійні ракети перед презеденством ************,найсонцесяйного,найневтіклішого,найпотужного лідара **********.
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27.05.2025 21:22 Відповісти
Зєлєнскій: "Я вдячний усім, хто працює саме заради цього. Джерело: https://censor.net/ua/v3554690
ІІ саме тому нагородив санкціями Порошенка? 🤔
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27.05.2025 21:26 Відповісти
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27.05.2025 21:26 Відповісти
А Зеленський буде діпломіруваним юрістом.

І буде 25 років по спеціальності працювати, щоб потім спробувати піти в політику.

Протягом своєї практики буде багато вживати слово "буде".
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27.05.2025 21:28 Відповісти
О опять все дирижабли и со всего мира попрут к нам на всемирный конгресс?!
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27.05.2025 21:34 Відповісти
плять.знов словесним поносом засирає українському народу мізги...Де ракети ???--https://forbes.ua/war-in-ukraine/tsina-pitannya-vid-3-mlrd-zelenskiy-dav-zavdannya-virobiti-3000-raket-v-nastupnomu-rotsi-chi-realno-zbilshiti-virobnitstvo-v-30-raziv-19112024-24912
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27.05.2025 21:34 Відповісти
Шість років президенства, знищив ВПК, а тепер "буде виробляти"? Як би так, щоб його самого вдалось мобілізувати на Передову?! Разом і компанію, піднакопили жирку - тож зможуть тягати і застарілу зброю на собі.
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27.05.2025 23:50 Відповісти
3,14
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27.05.2025 21:36 Відповісти
Так це ж було вже...
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27.05.2025 21:42 Відповісти
"Та це все ж було..."
великий кормчий,поміняй спічрайтера який готує тобі промови.Ти вже заговарюватись почав,все це промовляв, анонсував і дрони,і балістику,і навіть більше,ти піарився на фоні всього,про що ти розповідав.Зовсім поганий став,провали пам'яті почалися.І відповідь ти обіцяв,і помсту,і відплату.
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27.05.2025 21:44 Відповісти
НЕ ЧИТАЮЧИ СТАТТЮ-ПЕРЕЙШОВ У КОМЕНТИ,ОЧІКУВАНО
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27.05.2025 21:46 Відповісти
З задоволенням би вмазала по брехливій гундосній мордяці щоб аж юшкою вмилось!!!!
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27.05.2025 21:53 Відповісти
І не тільки ви... І не тільки один раз...
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27.05.2025 22:05 Відповісти
На нари мудадзвона безтолкового! Це чмо вже всього наробило і ще наробить.
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27.05.2025 21:58 Відповісти
Недолідор знову думає на чому смародеритт с відкатом 40%
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27.05.2025 22:00 Відповісти
Він був і залишився актором. І зараз просто продовжує грати роль президента. Читає тексти написані іншими людьми, та знімає відосики про себе коханого Це єдине на що він здатен у своєму нікчемному житті. А ці всі його бескінечні чергові мегакосмічні обіцянки лише для для його тупого лохторату, який ще й досі пісяє кипятком від його речей і від радощів і шастя закатує очі і аплодує йому стоячи.....
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27.05.2025 22:02 Відповісти
А хто ж президент? І яка в цієї компанії кінцева мета? Не можна ж просто так 6 років бити голи в одні ворота, по українському народу!
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27.05.2025 23:58 Відповісти
он уже давно никакой не актер - зеленский уже 6-ть лет ЗРАДНИК украинского народа и военный преступник, ублюдок вор и мародер нарушитель Конституции..
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28.05.2025 02:23 Відповісти
Де вільха, клован, грім-2?
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27.05.2025 22:03 Відповісти
Зірку Смерті!
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27.05.2025 22:10 Відповісти
буде?
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27.05.2025 22:11 Відповісти
Ничего, никогда оно не сделает, его поставили пи*дЕть и пИ*дить.
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27.05.2025 22:11 Відповісти
Їдуть кум з кумою на підводі через ліс.
Кума грайливо: - Ой, кумцю, я ж вас боюсь...
Кум: -Та я такииий...
І так неодноразово.
Виїхали з лісу.
Кума роздратовано: - Та якби я знала, що ви таки
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27.05.2025 22:13 Відповісти
...такий, я б трусів не знімала!
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27.05.2025 22:14 Відповісти
у ЗЄлі від брехні один глаз став голубим

а інакше - нікак...

.
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27.05.2025 22:13 Відповісти
і роздати всім по тищі... під балістику

.
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27.05.2025 22:14 Відповісти
З чого? З мільярда дерев, посаджених підпанком Зеленським? Брехло паскудне.
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27.05.2025 22:16 Відповісти
Знову?
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27.05.2025 22:18 Відповісти
...а ще стратегічні і не дуже бомбардувальники, підводні човни, авіаносці, крейсера і лінкори...
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27.05.2025 22:18 Відповісти
Гундосий, виходь! Я сказав - Гундосий...
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27.05.2025 22:19 Відповісти
Сууууу--ка, на чепвертий рік війни родив план
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27.05.2025 22:20 Відповісти
Як то те гнусяве казало....- Ідіть у сраку???? - ото, йди ще глибше вАвА.
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27.05.2025 22:20 Відповісти
Мільярдний ліс, президентський унівєр, 4 штуки баксів кожній вчительці, безкоштовний смартфон кожному пенсіонеру, мегабайт кожному енергетику, три тисячі балістичних ракет кожному ракетчику, а зараз друга серія про мільйон дронів, тільки на цей раз вже ударних і це після ста тисяч бракованих мін?
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27.05.2025 22:23 Відповісти
Ну а як же інакше тримати градус потужності? Шість років вдається вішати лапшу. То чому б і не продовжувати в такому ж темпі.
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27.05.2025 22:51 Відповісти
Про шо ти нам чешеш?, якщо навіть про шашлики збрехав.
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27.05.2025 22:40 Відповісти
Буде конечно. Вот миллион дронов соберут и сразу за миллион нептунов возьмутся.
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27.05.2025 23:09 Відповісти
і асфальт
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27.05.2025 23:14 Відповісти
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27.05.2025 23:21 Відповісти
Знову ця балаканина 🤮🤮🤮🤮🤮
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27.05.2025 23:28 Відповісти
Десь в жовтні казав, що в 2025 році ми будемо виробляти сотні далекобійних ракет ... І де вони? Вже скоро півроку 2025- го....
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27.05.2025 23:32 Відповісти
Балаболка.
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27.05.2025 23:54 Відповісти
Самальоти летять! Будем... бамбить?
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28.05.2025 00:41 Відповісти
Щоб у тебе вже язик відсох, підарасіна. Ми вже ситі по горлянку твоєю брехнею, гандон ти гундосий! Мільярд дерев, гігават, тепенр мільярди дронів та ракет. Здохни, гнида смердюча, і будь проклятий навіки!
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28.05.2025 01:58 Відповісти
Торчиль
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28.05.2025 03:09 Відповісти
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