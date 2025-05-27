В Офісі президента передумали будувати обіцяний Зеленським новий університет на ВДНГ

Ідея створення "Президентського університету" трансформувалася, тепер не йдеться про спорудження корпусів нового навчального закладу на території державного "Експоцентру України" (колишня ВДНГ) у Києві.

Про це заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська заявила, відповідаючи на запитання можливості повернутися до створення "Президентського університету" на ВДНГ після завершення війни, передає Інтерфакс-Україна.

"Давайте спочатку завершимо війну. Взагалі ідея "Президентського університету" – вона є, але ми змінили до цього підхід: не думаємо будівництво на ВДНГ, ми думаємо саме підходами. І те, що було напрацьовано для концепції "Президентського університету", ці ідеї вони заходять в реформи, які зараз впроваджує держава", – сказала Ковальська.

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що наразі Міносвіти не займається проєктом будівництва "Президентського університету", а чи буде цей проєкт відновлено після завершення війни – "покаже час і ресурси, які ми зможемо залучити для цієї мети".

Що відомо про обіцяний Зеленським "Президентський університет"

Як повідомлялося, 31 травня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського Університету інформаційної та кібербезпеки. Президент заявляв, що для навчання в цьому університеті відбиратимуть найкращих дітей, яким буде створено сприятливий простір для навчання та надаватимуть високі стипендії.

У червні 2021 року уряд затвердив концепцію реалізації проєкту. Будівництво "Президентського університету" за три роки мало коштувати 7,2 млрд грн, для цього планувалося використати частину території так званої ВДНГ у Києві. Там пропонувалося розмістити нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об’єкти соціальної сфери, а також зону рекреації та спорту.

За кілька тижнів до початку повномасштабної війни, на початку лютого 2022 року, Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) оголосив тендер виконання будівельних робіт для так званого "Президентського університету" очікуваною вартістю 380,62 млн грн. Зокрема, планували замовити реконструкцію виставкових павільйонів №19 та №17 для розміщення "Президентського університету", а також будівництво нового фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами, реконструкцію будівлі №37 та ставка біля неї.

Перед цим на території "Експоцентру України" почали зносити павільйон №19, збудований у стилі пізнього радянського модернізму у 1975 році, хоча публічно презентована концепція розвитку ВДНГ передбачала, що нові кампуси споруджуватимуть між наявними павільйонами.

Очікувалося, що "Президентський університет" розпочне освітній процес із 1 жовтня 2023 року. Завершити будівництво його об’єктів планувалося у жовтні 2025 року, але через військову агресію РФ проєкт заморозили.