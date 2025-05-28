Ми готові до зустрічі з Трампом і Путіним, до будь-якого формату, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність до тристоронньої зустрічі з лідером США Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і "руска" сторона це знає. Ми готові до формату Трамп-Путін-я, і ми готові до формату Трамп–Путін, Трамп–Зеленський і потім втрьох

"Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч – мені все одно. Я готовий до будь-якого формату", - додав глава держави.

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Також Зеленський сказав, що для подальших переговорів між Україною, Росією та США розглядається кілька майданчиків. Крім Стамбула, де сторони зустрічалися минулого разу, розглядається як варіант також Швейцарія і Ватикан.

Президент вважає важливою участь у переговорах на певному етапі і представників європейської сторони.

"Якщо якась зустріч, наприклад, про гарантії безпеки, я дуже хочу, щоб були європейці. Це про те, що вони будуть давати ці гарантії безпеки. Вони сьогодні єдині, хто вже декларував, що вони готові підтримати Україну. Наприклад, українську армію, фінансами і зброєю. Армія є невід'ємною, головною частиною гарантій безпеки для України. Чи вони потрібні в тому чи іншому вигляді на таку зустріч? Так. На рівні лідерів? Я не знаю, в якому форматі. Тому я і кажу, що ми готові до будь-яких форматів – залежить від адженди і від питань", - сказав глава держави.

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