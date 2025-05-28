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Новини переговори з РФ
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Ми готові до зустрічі з Трампом і Путіним, до будь-якого формату, - Зеленський

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним і Трампом

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність до тристоронньої зустрічі з лідером США Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і "руска" сторона це знає. Ми готові до формату Трамп-Путін-я, і ми готові до формату Трамп–Путін, Трамп–Зеленський і потім втрьох

"Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч – мені все одно. Я готовий до будь-якого формату", - додав глава держави.

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Також Зеленський сказав, що для подальших переговорів між Україною, Росією та США розглядається кілька майданчиків. Крім Стамбула, де сторони зустрічалися минулого разу, розглядається як варіант також Швейцарія і Ватикан.

Президент вважає важливою участь у переговорах на певному етапі і представників європейської сторони.

"Якщо якась зустріч, наприклад, про гарантії безпеки, я дуже хочу, щоб були європейці. Це про те, що вони будуть давати ці гарантії безпеки. Вони сьогодні єдині, хто вже декларував, що вони готові підтримати Україну. Наприклад, українську армію, фінансами і зброєю. Армія є невід'ємною, головною частиною гарантій безпеки для України. Чи вони потрібні в тому чи іншому вигляді на таку зустріч? Так. На рівні лідерів? Я не знаю, в якому форматі. Тому я і кажу, що ми готові до будь-яких форматів – залежить від адженди і від питань", - сказав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) перемовини (2996) путін володимир (24068) Трамп Дональд (6037) переговори з Росією (1235)


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Заглянути в очі в черговий раз...пустозвон пафосний
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28.05.2025 10:18 Відповісти
без костюма нікуя з цих двох "упирів" ніхто з "зепоцріотом" не буде зустрічатися...
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28.05.2025 10:19 Відповісти
Ідіот.
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28.05.2025 10:22 Відповісти
Ну ідіот. Замість того щоб вимагати санкції проти Сосії за зрив переговориів і зброю для України він знову затягує цю пісню про переговори і дає Тампону привід врятувати *****
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28.05.2025 10:22 Відповісти
Як акторка з німецьких порнофільмів.
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28.05.2025 10:23 Відповісти
Вас Усіх уже час Відфарматувати...
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28.05.2025 10:23 Відповісти
Єдине питання, - *****???
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28.05.2025 11:49 Відповісти
Трамп з путіним срати хотіли на нікчему-зеленського. З ним уже ніхто у світі не хоче ні мати справу, ні розмовляти.
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28.05.2025 12:37 Відповісти
 
 