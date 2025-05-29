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Новости Прекращение войны
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Путин боится большой Европы, а также "силы свободы и привлекательности демократии", - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен о страхе Путина

Российский диктатор Владимир Путин боится большой Европы, а также "силы свободы и привлекательности демократии". Это стало причиной того, что он начал войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Ни одну страну никогда не заставляли вступать в ЕС. Все стремились быть частью этой группы. И именно поэтому Владимир Путин начал свою войну против Украины. Украина просто хотела вступить в ЕС. Путин, в конце концов, слишком боится большой Европы", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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путлєр боїться лише за своє нікчемне жалюгідне життя...
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29.05.2025 10:07 Ответить
Марафон нестримного звіздьожу триває. У москалів поразка за поразкою і бояться усіх.
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29.05.2025 10:09 Ответить
То ви вже по новій методичці працюєте ?
А зарплату вам підвищили ?
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29.05.2025 10:39 Ответить
Поставте це запитання лікареві, коли буде обхід) Феназепамчик - і методички з агентами зникають на деякий час.
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29.05.2025 10:45 Ответить
А велика Європа а також "сили свободи та привабливість демократії" бояться ПТНа. Загалом виходить "система стримувань та противаг". "взаимовиґодноє сатруднічєство".
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29.05.2025 10:29 Ответить
європа як напряже всю свою свободу та демократію, та як вдарить по клятим диктаторам зі всією бодіпозитивною трансгендерною толерантністю.
і розбіжаться всі людожери по печерам.
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29.05.2025 10:36 Ответить
 
 