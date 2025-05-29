Путин боится большой Европы, а также "силы свободы и привлекательности демократии", - фон дер Ляйен
Российский диктатор Владимир Путин боится большой Европы, а также "силы свободы и привлекательности демократии". Это стало причиной того, что он начал войну против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на La Repubblica, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Ни одну страну никогда не заставляли вступать в ЕС. Все стремились быть частью этой группы. И именно поэтому Владимир Путин начал свою войну против Украины. Украина просто хотела вступить в ЕС. Путин, в конце концов, слишком боится большой Европы", - подчеркнула фон дер Ляйен.
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А зарплату вам підвищили ?
"система стримувань та противаг"."взаимовиґодноє сатруднічєство".
і розбіжаться всі людожери по печерам.