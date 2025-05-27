Україна готова припинити вогонь навіть завтра, але РФ відповідає ракетами, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до припинення вогню.

Про це він заявив в інтерв'ю азербайджанському виданню Haqqin, передає Цензор.НЕТ.

Інтерв'юер заявив, що американські ЗМІ із посиланням на джерела називають конкретну дату встановлення режиму припинення вогню - липень. Тому міністра запитали, чи є якісь дипломатичні домовленості.

"Я скажу про позицію України. Наша країна готова припинити вогонь навіть завтра. Повторю, ми готові. М'яч на російській стороні. Вони мають сказати: "Так!". Їхня відповідь - це посилення ракетного терору. Ми пропонуємо мир, а вони відповідають ракетами. З нашого боку проблем немає. Ми готові до 30/60/90-денного укладення перемир'я. Скільки завгодно", - пояснив глава МЗС.

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