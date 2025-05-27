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Україна готова припинити вогонь навіть завтра, але РФ відповідає ракетами, - Сибіга

Припинення вогню в Україні. Заява Сибіги

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до припинення вогню.

Про це він заявив в інтерв'ю азербайджанському виданню Haqqin, передає Цензор.НЕТ.

Інтерв'юер заявив, що американські ЗМІ із посиланням на джерела називають конкретну дату встановлення режиму припинення вогню - липень. Тому міністра запитали, чи є якісь дипломатичні домовленості.

"Я скажу про позицію України. Наша країна готова припинити вогонь навіть завтра. Повторю, ми готові. М'яч на російській стороні. Вони мають сказати: "Так!". Їхня відповідь - це посилення ракетного терору. Ми пропонуємо мир, а вони відповідають ракетами. З нашого боку проблем немає. Ми готові до 30/60/90-денного укладення перемир'я. Скільки завгодно", - пояснив глава МЗС.

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Автор: 

Сибіга Андрій (479) припинення вогню (269)


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Топ коментарі
+5
От що буває коли гопник вчасно не отримує по ***** рогах. Кремлівського покидька потрібно було зупинити ще у 2008-му, але світ вибрав дешевий газ та інші плюшки
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27.05.2025 13:44
+1
Заткніть його вже нарешті !
Чи ще комусь не зрозуміло - чим більше Україна виявляє готовності до миру , тим більше кацапи нахабніють !
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27.05.2025 13:46
+1
Це провальна позиція. У вас, пане Сибіго ,забрали території. Припинення вогню це заморозка війни і надання передиху ворогудля нових наступів і нових вбивств українців.
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27.05.2025 13:47
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Між нами миру бути не може. Інакше як ви уявляєте це після того що наробила росія? Хтось один має капітулювати, як в фільмі "Горцеь": "В живих має лишитись тільки один". Але враховуючи чисельну перевагу та наявність ядерної збруї зробити це без допомоги другого фронту буде неймовірно складно!!!
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27.05.2025 13:33 Відповісти
Уберіть цього зрадника з МЗС. Сибіга повинен присісти. у високпосадовців є забовязання соблюдвти цілісність України дефакто а не грати на руку акупантам!
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27.05.2025 14:37 Відповісти
Мир буде лише тоді, коли кацапи будуть знати, що за ракету получать в ***** теж ракету.
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27.05.2025 13:36 Відповісти
Доки москаям вдаєтьсяі завойовувати українську землю доти припиняти вогонь їм сенсу немає.
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27.05.2025 13:40 Відповісти
При отсутствии избыточных поставок вооружений нашими робкими друзьями, для нас нет хорошего сценария. Перемирие - заморозить всё в нынешнем состоянии (и то, до поры до времени) - кацапы никогда не уйдут. Продолжать - они и дальше будут каждый день откусывать по чуть-чуть.
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27.05.2025 13:42 Відповісти
От що буває коли гопник вчасно не отримує по ***** рогах. Кремлівського покидька потрібно було зупинити ще у 2008-му, але світ вибрав дешевий газ та інші плюшки
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27.05.2025 13:44 Відповісти
Заткніть його вже нарешті !
Чи ще комусь не зрозуміло - чим більше Україна виявляє готовності до миру , тим більше кацапи нахабніють !
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27.05.2025 13:46 Відповісти
Це для рижого дурня американського сказано, щоб той не припинив постачати те, що Байден ще вирішив
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27.05.2025 13:56 Відповісти
Це провальна позиція. У вас, пане Сибіго ,забрали території. Припинення вогню це заморозка війни і надання передиху ворогудля нових наступів і нових вбивств українців.
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27.05.2025 13:47 Відповісти
От нахера млять таке нести. Як тільки Захід з горем пополам почав говорити про зняття обмежень на використання зброї Україною, зразі вилазить наше гімно з пропозиціями про припинення вогню Україною. Чесно, я б такій країні теж нікуя не дав домовляйтеся про мир якщо ви так цього прагнете
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27.05.2025 13:48 Відповісти
Тобто за звільнення окупованих територій мова вже не йде?
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27.05.2025 14:10 Відповісти
 
 