Сибіга про надання Нідерландами останньої партії F-16: Вирішальний крок у зміцненні ППО України

Надання Нідерландами винищувачів F-16 є важливим кроком у зміцненні протиповітряної оборони України.

Про це в соцмережі Х написав глава МЗС України Андрій Сибіга після того, як Нідерланди відправили останню партію винищувачів F-16 в Україну, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже вдячний Нідерландам за непохитну підтримку України. Передача усіх винищувачів F-16 є вирішальним кроком у зміцненні протиповітряної оборони України у той час, коли Росія продовжує свої жорстокі авіаудари по цивільних об’єктах та інфраструктурі", - заявив міністр.

Сибіга зауважив, що літаки F-16 особливо ефективні у перехопленні крилатих ракет, які використовує Росія "для тероризування українських міст і громад". Він подякував Нідерландам за таке посилення.

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"Посилення потенціалу протиповітряної оборони України – за рахунок сучасних літаків, боєприпасів, запчастині і підготовки пілотів – має важливе значення не лише для захисту життів, але й для забезпечення довгострокової безпеки та стабільності в Європі. Нідерландська солідарність рятує життя та наближає нас до миру", - додав очільник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що у понеділок, 26 травня, з Нідерландів відправили останню партію призначених для України винищувачів F-16. Вони вилетіли з авіабази "Фолькель" до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки.

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