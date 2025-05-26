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Новини F-16 для України
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Сибіга про надання Нідерландами останньої партії F-16: Вирішальний крок у зміцненні ППО України

Андрій Сибіга про ф-16 для України

Надання Нідерландами винищувачів F-16 є важливим кроком у зміцненні протиповітряної оборони України.

Про це в соцмережі Х написав глава МЗС України Андрій Сибіга після того, як Нідерланди відправили останню партію винищувачів F-16 в Україну, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже вдячний Нідерландам за непохитну підтримку України. Передача усіх винищувачів F-16 є вирішальним кроком у зміцненні протиповітряної оборони України у той час, коли Росія продовжує свої жорстокі авіаудари по цивільних об’єктах та інфраструктурі", - заявив міністр.

Сибіга зауважив, що літаки F-16 особливо ефективні у перехопленні крилатих ракет, які використовує Росія "для тероризування українських міст і громад". Він подякував Нідерландам за таке посилення.

Читайте також: Останній обіцяний Нідерландами винищувач F-16 відправлять до України 26 травня, - міністр оборони країни Брекельманс

"Посилення потенціалу протиповітряної оборони України – за рахунок сучасних літаків, боєприпасів, запчастині і підготовки пілотів – має важливе значення не лише для захисту життів, але й для забезпечення довгострокової безпеки та стабільності в Європі. Нідерландська солідарність рятує життя та наближає нас до миру", - додав очільник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, що у понеділок, 26 травня, з Нідерландів відправили останню партію призначених для України винищувачів F-16. Вони вилетіли з авіабази "Фолькель" до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки.

Читайте також: Остання партія винищувачів F-16 для України відправилася з Нідерландів

Автор: 

Нідерланди (1581) літак (2933) Сибіга Андрій (475) F16 F-16 (686)


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прям вирішальний )))

гниле зельоноє победобесіє
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26.05.2025 22:25 Відповісти
Дякуємо
Але наша перемога в Божих руках
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27.05.2025 01:10 Відповісти
 
 