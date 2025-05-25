УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11326 відвідувачів онлайн
Новини F-16 для України
2 836 10

Останній обіцяний Нідерландами винищувач F-16 відправлять до України 26 травня, - міністр оборони країни Брекельманс

Нідерландами відправлять F-16 Україні

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що країна у понеділок, 26 травня, відправить в Україну останній обіцяний F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WNL.

Так, Брекельманс оголосив, що Нідерланди завтра відправлять до України останній обіцяний F-16.

"Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть присутні в Україні", – сказав він.

Брекельманс наголосив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує свою агресію.

Також читайте: Брекельманс та Умєров обговорили пришвидшення військових поставок та збільшення виробництва безпілотників

"Він демонструє, що не має жодного наміру серйозно обговорювати перемир'я", – наголосив міністр.

Міністр оборони Нідерландів додав, що, окрім поставки літаків, вони навчають пілотів і техніків та діляться військовими доктринами, "щоб Україна могла створити сучасні Збройні сили, які відповідають збройним силам країн-членів НАТО".

Крім того, він наголосив на важливості продовження посилення тиску на Росію та надання Україні якомога більшої підтримки.

Також читайте: Румунія та Нідерланди створять спільний центр для навчання українських техніків F-16

Нагадаємо, у жовтні 2024 року повідомлялося, що перші F-16 від Нідерландів прибули до України.

У січні 2025 року міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна отримає нову партію винищувачів F-16 від Нідерландів цього року.

Автор: 

Нідерланди (1584) F16 F-16 (688)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Нідерланди за 7 місяців передали 24 винищувачі Ф-16.
Подяка Нідерландам за допомогу.

Ми, як виявилося, не здатні за 3 роки війни, налагодити виробництво якісних мін до мінометів.🤷
показати весь коментар
25.05.2025 16:15
+2
last but not least
показати весь коментар
25.05.2025 15:20
+2
Крайний то кацапский новояз. По людському - останнiй
показати весь коментар
25.05.2025 20:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ура.
показати весь коментар
25.05.2025 14:50 Відповісти
Якісь "довгенькі" ракети будуть в додатку до Ф - 16?
показати весь коментар
25.05.2025 14:55 Відповісти
Ракетки вже самі, руцями маєм зробити.
показати весь коментар
25.05.2025 14:56 Відповісти
це так не працює, сідр.
показати весь коментар
25.05.2025 15:21 Відповісти
Таууууурууууси
показати весь коментар
25.05.2025 15:22 Відповісти
не останний, а крайний
показати весь коментар
25.05.2025 15:14 Відповісти
last but not least
показати весь коментар
25.05.2025 15:20 Відповісти
Крайний то кацапский новояз. По людському - останнiй
показати весь коментар
25.05.2025 20:36 Відповісти
Нідерланди за 7 місяців передали 24 винищувачі Ф-16.
Подяка Нідерландам за допомогу.

Ми, як виявилося, не здатні за 3 роки війни, налагодити виробництво якісних мін до мінометів.🤷
показати весь коментар
25.05.2025 16:15 Відповісти
 
 