Останній обіцяний Нідерландами винищувач F-16 відправлять до України 26 травня, - міністр оборони країни Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що країна у понеділок, 26 травня, відправить в Україну останній обіцяний F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WNL.

Так, Брекельманс оголосив, що Нідерланди завтра відправлять до України останній обіцяний F-16.

"Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть присутні в Україні", – сказав він.

Брекельманс наголосив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує свою агресію.

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"Він демонструє, що не має жодного наміру серйозно обговорювати перемир'я", – наголосив міністр.

Міністр оборони Нідерландів додав, що, окрім поставки літаків, вони навчають пілотів і техніків та діляться військовими доктринами, "щоб Україна могла створити сучасні Збройні сили, які відповідають збройним силам країн-членів НАТО".

Крім того, він наголосив на важливості продовження посилення тиску на Росію та надання Україні якомога більшої підтримки.

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Нагадаємо, у жовтні 2024 року повідомлялося, що перші F-16 від Нідерландів прибули до України.

У січні 2025 року міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна отримає нову партію винищувачів F-16 від Нідерландів цього року.