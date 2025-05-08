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Новини F-16 для України
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Румунія та Нідерланди створять спільний центр для навчання українських техніків F-16

Навчання українських техніків F-16: центр Румунії та Нідерландів

Нідерланди та Румунія вирішили створити спільний центр для навчання українського технічного персоналу F-16.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

7 травня країни підписали меморандум про наміри створити спільний центр під час візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса до свого румунського колеги Анджела Тилвера.

Центр підготовки буде розташований на авіабазі "Фетешті", де розташований Європейський центр підготовки пілотів F-16 (EFTC).

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Європейський центр готує як українських, так і румунських пілотів. 

Зокрема, як нагадали в оборонному відомстві, наприкінці минулого року також було оголошено про намір офіційно передати Румунії 18 нідерландських літаків F-16, які наразі дислокуються на EFTC.

"Українці повністю використовують F-16 для повітряної оборони. Щодня ми бачимо, як це необхідно. Нам потрібні не тільки пілоти, а й добре підготовлений обслуговуючий персонал. Разом із Румунією ми робимо наступний важливий крок у цьому напрямку", – заявив Брекельманс.

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Автор: 

Нідерланди (1572) Румунія (1171) F16 F-16 (681)


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Не встигнуть, доведеться Нідерландам самим.
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08.05.2025 15:13 Відповісти
Сподіваюсь, новий румунський уряд не дасть задню.
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08.05.2025 15:57 Відповісти
 
 