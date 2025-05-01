США передали Україні списані F-16 для використання як джерело запчастин, - ЗМІ
Сполучені Штати відправили в Україну списані та непрацездатні винищувачі F-16 на запчастини. Для їхньої доставки було використано літак Ан-124.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TWZ.
Зазначається, що минулого тижня почали поширюватися зображення, як F-16 вилітає з Аризони на українському Ан-124. Трекери показали, що літак летів до Польщі.
США "підтримали постачання європейцями пожертвуваних Україні F-16, надавши Україні списані та повністю непрацездатні F-16 на запчастини".
Неробочі F-16 відбираються з кладовища літаків на авіабазі Девіс-Монтан та відправляються в Україну в частково розібраному вигляді, щоб підтримати зростаючий парк наданих Європою винищувачів.
Ці F-16 були зняті з активного використання в США і не придатні для польотів. В них відсутні критичні компоненти, такі як двигун або радар, і їх неможливо відновити для оперативного використання.
Видання пише, що Ан-124, з реєстраційним номером UR-82027, приземлився в Тусоні 25 квітня. Після завантаження розібраних F-16 він злетів 26 квітня. Напрямок літака був до аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі. Саме цей аеропорт є транзитним вузлом для постачання військового озброєння Україні.
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зебіли такі зебіли.
канібалізм списаних літаків це поширена практика по всьому світу.
якщо вам убогим зефілітикам щось не подобається то скиньтесь донатами пердулі, він вам за х5 прайсом закупить нові деталі.
airandspaceforces.com/new-2025
Втома металу? Двигун відпрацював своє? Інші причини?
насправді вони занадто дорогі у обслуговуванні, і майже нічим не кращі за набагато дешевші ф-35.
Дороге обслуговування.
канібалізм це поширена практика.
а тут технік зняв неробочу деталь підійшов до донора зняв і все...
коли таким займались для рихтування Мігів та су чомусь ніхто дурниць не писав, у стилі кончені янкі зажали нові деталі...
Це вже ви самі за мене почали дописувати. Я нічого такого не писав
йой це ф-16 а не с-17