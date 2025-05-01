США передали Україні списані F-16 для використання як джерело запчастин, - ЗМІ

Сполучені Штати відправили в Україну списані та непрацездатні винищувачі F-16 на запчастини. Для їхньої доставки було використано літак Ан-124.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TWZ.

Зазначається, що минулого тижня почали поширюватися зображення, як F-16 вилітає з Аризони на українському Ан-124. Трекери показали, що літак летів до Польщі.

США "підтримали постачання європейцями пожертвуваних Україні F-16, надавши Україні списані та повністю непрацездатні F-16 на запчастини".

Неробочі F-16 відбираються з кладовища літаків на авіабазі Девіс-Монтан та відправляються в Україну в частково розібраному вигляді, щоб підтримати зростаючий парк наданих Європою винищувачів.

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Ці F-16 були зняті з активного використання в США і не придатні для польотів. В них відсутні критичні компоненти, такі як двигун або радар, і їх неможливо відновити для оперативного використання.

Видання пише, що Ан-124, з реєстраційним номером UR-82027, приземлився в Тусоні 25 квітня. Після завантаження розібраних F-16 він злетів 26 квітня. Напрямок літака був до аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі. Саме цей аеропорт є транзитним вузлом для постачання військового озброєння Україні.

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