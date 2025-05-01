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Новини F-16 для України
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США передали Україні списані F-16 для використання як джерело запчастин, - ЗМІ

Списані F-16 відправили США в Україну

Сполучені Штати відправили в Україну списані та непрацездатні винищувачі F-16 на запчастини. Для їхньої доставки було використано літак Ан-124.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TWZ.

Зазначається, що минулого тижня почали поширюватися зображення, як F-16 вилітає з Аризони на українському Ан-124. Трекери показали, що літак летів до Польщі.

США "підтримали постачання європейцями пожертвуваних Україні F-16, надавши Україні списані та повністю непрацездатні F-16 на запчастини". 

Неробочі F-16 відбираються з кладовища літаків на авіабазі Девіс-Монтан та відправляються в Україну в частково розібраному вигляді, щоб підтримати зростаючий парк наданих Європою винищувачів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бельгія передасть Україні два F-16 цього року та ще два – наступного, - прем’єр де Вевер

Ці F-16 були зняті з активного використання в США і не придатні для польотів. В них відсутні критичні компоненти, такі як двигун або радар, і їх неможливо відновити для оперативного використання.

Видання пише, що Ан-124, з реєстраційним номером UR-82027, приземлився в Тусоні 25 квітня. Після завантаження розібраних F-16 він злетів 26 квітня. Напрямок літака був до аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі. Саме цей аеропорт є транзитним вузлом для постачання військового озброєння Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До розгортання в Україні готується більше F-16, - командувач сил НАТО в Європі Каволі

Автор: 

літак (2906) США (22979) F16 F-16 (674)


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Топ коментарі
+8
запчастини ти саменьке будеш у гаражі клепати по відосам хфьодорова?
зебіли такі зебіли.
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01.05.2025 21:38
+5
Дякуємо,дуже дякуємо...підари..
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01.05.2025 21:35
+4
Трамп буде гордитися шо окрім Джавелінів підкинув запчастин
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01.05.2025 21:41
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запчастини ти саменьке будеш у гаражі клепати по відосам хфьодорова?
зебіли такі зебіли.
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01.05.2025 21:38 Відповісти
гірше зебіла тільки дебіл як ти....
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01.05.2025 21:43 Відповісти
ще один зеблан виліз.
канібалізм списаних літаків це поширена практика по всьому світу.
якщо вам убогим зефілітикам щось не подобається то скиньтесь донатами пердулі, він вам за х5 прайсом закупить нові деталі.
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01.05.2025 21:49 Відповісти
ти просто тупе їбанько...але проблема не в цьому факті, а втому що ти цим хизуєшся
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01.05.2025 21:57 Відповісти
тупі дегенерати тут щось розписують по темі в якій дупля не дають і ще когось ображають. зекацапи.
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01.05.2025 22:00 Відповісти
ти якось мало цього разу покакав...давай ще спробуй, піднажми
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01.05.2025 22:03 Відповісти
та я бачу що ти тупий деган, який нижче написав "навіщо перти весь корпус", тут щось доводити марна справа.
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01.05.2025 22:08 Відповісти
добре, молодець... бачу намагаєшся наполегливо...тепер піди рота помий, бо люди вважатимуть що ти шоколадом заївся
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01.05.2025 22:30 Відповісти
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01.05.2025 21:35 Відповісти
Давайте весь мотлох, шліть сюди. Нехай ЗСУ дають раду москалям зі списаним сміттям, а ви в цей час оновите свій парк і любуватиметесь ним. БО, **** ВИ СРЕТЕСЬ ВОЮВАТИ!
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01.05.2025 21:40 Відповісти
Вообще-то любая сложная техника требует постоянного обслуживания и запчастей. Особенно в зоне боевых действий.
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01.05.2025 21:46 Відповісти
так вони це знають самі, ну з яким серйозним супротивником воювали штати? може з талібами чи хуситами?
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01.05.2025 21:47 Відповісти
Ірак.
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01.05.2025 22:41 Відповісти
То що для когось - мотлох, для іншого - знахідка! нам ці запчастини конче потрібні, то в чому проблема?
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01.05.2025 22:32 Відповісти
Трамп буде гордитися шо окрім Джавелінів підкинув запчастин
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01.05.2025 21:41 Відповісти
Цікаво чи це ті 50 лямів про які сьогодні писали
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01.05.2025 21:41 Відповісти
З поганої вівці хоч клаптик вовни. Таким лохам, як ми, взагалі могли нічого не давати. Як нефіг дєлать.
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01.05.2025 21:43 Відповісти
дякуємо, це американцям нічого небуде коштувати, це щоб потім не казали у борг на 200 млрд, бо двигун і радар попередньо були зняті , взагалі цього списаного металобрухту там як болота на рашці..
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01.05.2025 21:44 Відповісти
Но это не отменяет того, что нам реально нужны запчасти. И если американцы используют свои списанные борта как доноров, то почему нам нельзя сделать точно так-же?
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01.05.2025 21:48 Відповісти
так я тому і подякував, що це реально потрібно, бо на нові запчастини черга розписана на роки вперед.
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01.05.2025 21:51 Відповісти
Именно так. Как и очередь за БУ бортами.
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01.05.2025 21:53 Відповісти
глупо тащить весь корпус через пол земного шара...при том что перечень компонентов с наибольшим износом хорошо известен, в первую очередь, кстати, єто движок...есть суть вещей а есть форма...
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01.05.2025 22:01 Відповісти
У нас война вообще-то. Борта не на показательных полетах. Уже два не взлетят. Никто не знает что именно пострадает и может понадобиться завтра.
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01.05.2025 22:04 Відповісти
причем тут показательные полеты? что значит "Уже два не взлетят"? Какое это имеет отношение к логистике транспортировки? "Веретено" не будут канибалить по-любому...
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01.05.2025 22:28 Відповісти
Так что легче - привести целиком тушку или разобрать ее, каталогизировать, разложить, упаковать и перевезти? Вопрос риторический.
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01.05.2025 22:31 Відповісти
У 2025 році ВПС США планують вивести з експлуатації 250 військових літаків, у тому числі 32 F-22A Raptor та 26 F-15E Strike Eagles1. Крім того, NDAA дозволяє вивести з експлуатації 36 F-15C і 3 F-16S2.

airandspaceforces.com/new-2025
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01.05.2025 21:49 Відповісти
Цікаво, чому "Раптори" виводять.

Втома металу? Двигун відпрацював своє? Інші причини?
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01.05.2025 21:54 Відповісти
законсервують та і все.
насправді вони занадто дорогі у обслуговуванні, і майже нічим не кращі за набагато дешевші ф-35.
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01.05.2025 21:58 Відповісти
"Раптори" виводять по тій же причині з якої вивели SR-71.

Дороге обслуговування.
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01.05.2025 22:02 Відповісти
А чо не можна було просто потрібні запчастини відправити? Бажано нові.
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01.05.2025 21:50 Відповісти
а якщо вийде с ладу завтра якийсь гвинтик чи трубопровід ?
канібалізм це поширена практика.
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01.05.2025 21:56 Відповісти
ВОно то так, якшо це все під боком. А якшо тягти через пів світу, то може краще на місці розібрати і передати в вигляді ремкомплектів?
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01.05.2025 22:07 Відповісти
ну дивись, купа деталей це потрібно все розписати та на склад розпихати по ящикам.
а тут технік зняв неробочу деталь підійшов до донора зняв і все...
коли таким займались для рихтування Мігів та су чомусь ніхто дурниць не писав, у стилі кончені янкі зажали нові деталі...
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01.05.2025 22:12 Відповісти
"кончені янкі зажали нові деталі"
Це вже ви самі за мене почали дописувати. Я нічого такого не писав
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01.05.2025 22:13 Відповісти
ну то не вам конкретно адресовано, а дописувачам вище
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01.05.2025 22:16 Відповісти
В США есть база https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD Девис-Монтен. Там есть авиагруппа, которая спецы по разборке бортов именно на запчасти. Зачем производить новое если есть горы пригодного?
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01.05.2025 22:00 Відповісти
до гуманітаріїв не доходить що мати "донора" під боком це супер варіант, тим більше коли запчастини не купиш у епіцентрі чи на ****
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01.05.2025 22:05 Відповісти
Причем когда ты зрительно знаешь где стоит то, что нужно заменить. Берешь и в том-же самом место донора это снимаешь. Просто и сердито.
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01.05.2025 22:07 Відповісти
Цей "супер варіант" треба 1) привезти, 2) десь зберігати. І напіврозібраний літак не такий мобільний, як робочій. Прилетить ракета і нема в тебе набора запчастин. А кацапи прострілюють всю територію України.
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01.05.2025 22:10 Відповісти
на аеродромі куппппаа вільного місця є де зберігати, а привезти літак це фігня, на літаку до жешува а звідти на "фурі" куди потрібно.
йой це ф-16 а не с-17
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01.05.2025 22:15 Відповісти
на тобі Боже що нам не гоже .
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01.05.2025 21:59 Відповісти
Ну, так їм не гоже, а нам дуже потрібно! Тому це чудова новина!
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01.05.2025 22:35 Відповісти
Запчастини до літаків - це просто СУПЕР! Це постійно РОЗХІДНИЙ матеріал, який конче потрібний в авіації! Новина - зашибісь! 👍
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01.05.2025 22:26 Відповісти
В ВПС США бойові літаки служать 20-30 років при моторесурсі до 50 років. Запчастини там будуть досить непогані. Якщо це ще на шару- взагалі чудово.
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01.05.2025 22:39 Відповісти
 
 