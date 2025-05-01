США передали Украине списанные F-16 для использования в качестве источника запчастей, - СМИ
Соединенные Штаты отправили в Украину списанные и неработоспособные истребители F-16 на запчасти. Для их доставки был использован самолет Ан-124.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TWZ.
Отмечается, что на прошлой неделе начали распространяться изображения, как F-16 вылетает из Аризоны на украинском Ан-124. Трекеры показали, что самолет летел в Польшу.
США "поддержали поставки европейцами пожертвованных Украине F-16, предоставив Украине списанные и полностью неработоспособные F-16 на запчасти".
Нерабочие F-16 отбираются с кладбища самолетов на авиабазе Дэвис-Монтан и отправляются в Украину в частично разобранном виде, чтобы поддержать растущий парк предоставленных Европой истребителей.
Эти F-16 были сняты с активного использования в США и не пригодны для полетов. В них отсутствуют критические компоненты, такие как двигатель или радар, и их невозможно восстановить для оперативного использования.
Издание пишет, что Ан-124, с регистрационным номером UR-82027, приземлился в Тусоне 25 апреля. После загрузки разобранных F-16 он взлетел 26 апреля. Направление самолета было в аэропорт Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши. Именно этот аэропорт является транзитным узлом для поставки военного вооружения Украине.
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зебіли такі зебіли.
канібалізм списаних літаків це поширена практика по всьому світу.
якщо вам убогим зефілітикам щось не подобається то скиньтесь донатами пердулі, він вам за х5 прайсом закупить нові деталі.
тупе як пробка.
airandspaceforces.com/new-2025
Втома металу? Двигун відпрацював своє? Інші причини?
насправді вони занадто дорогі у обслуговуванні, і майже нічим не кращі за набагато дешевші ф-35.
Дороге обслуговування.
канібалізм це поширена практика.
а тут технік зняв неробочу деталь підійшов до донора зняв і все...
коли таким займались для рихтування Мігів та су чомусь ніхто дурниць не писав, у стилі кончені янкі зажали нові деталі...
Це вже ви самі за мене почали дописувати. Я нічого такого не писав
йой це ф-16 а не с-17