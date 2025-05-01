США передали Украине списанные F-16 для использования в качестве источника запчастей, - СМИ

Соединенные Штаты отправили в Украину списанные и неработоспособные истребители F-16 на запчасти. Для их доставки был использован самолет Ан-124.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TWZ.

Отмечается, что на прошлой неделе начали распространяться изображения, как F-16 вылетает из Аризоны на украинском Ан-124. Трекеры показали, что самолет летел в Польшу.

США "поддержали поставки европейцами пожертвованных Украине F-16, предоставив Украине списанные и полностью неработоспособные F-16 на запчасти".

Нерабочие F-16 отбираются с кладбища самолетов на авиабазе Дэвис-Монтан и отправляются в Украину в частично разобранном виде, чтобы поддержать растущий парк предоставленных Европой истребителей.

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Эти F-16 были сняты с активного использования в США и не пригодны для полетов. В них отсутствуют критические компоненты, такие как двигатель или радар, и их невозможно восстановить для оперативного использования.

Издание пишет, что Ан-124, с регистрационным номером UR-82027, приземлился в Тусоне 25 апреля. После загрузки разобранных F-16 он взлетел 26 апреля. Направление самолета было в аэропорт Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши. Именно этот аэропорт является транзитным узлом для поставки военного вооружения Украине.

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