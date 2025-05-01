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Новости F-16 для Украины
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США передали Украине списанные F-16 для использования в качестве источника запчастей, - СМИ

Списанные F-16 отправили США в Украину

Соединенные Штаты отправили в Украину списанные и неработоспособные истребители F-16 на запчасти. Для их доставки был использован самолет Ан-124.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TWZ.

Отмечается, что на прошлой неделе начали распространяться изображения, как F-16 вылетает из Аризоны на украинском Ан-124. Трекеры показали, что самолет летел в Польшу.

США "поддержали поставки европейцами пожертвованных Украине F-16, предоставив Украине списанные и полностью неработоспособные F-16 на запчасти".

Нерабочие F-16 отбираются с кладбища самолетов на авиабазе Дэвис-Монтан и отправляются в Украину в частично разобранном виде, чтобы поддержать растущий парк предоставленных Европой истребителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бельгия передаст Украине два F-16 в этом году и еще два - в следующем, - премьер де Вевер

Эти F-16 были сняты с активного использования в США и не пригодны для полетов. В них отсутствуют критические компоненты, такие как двигатель или радар, и их невозможно восстановить для оперативного использования.

Издание пишет, что Ан-124, с регистрационным номером UR-82027, приземлился в Тусоне 25 апреля. После загрузки разобранных F-16 он взлетел 26 апреля. Направление самолета было в аэропорт Жешув-Ясенка на юго-востоке Польши. Именно этот аэропорт является транзитным узлом для поставки военного вооружения Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К развертыванию в Украине готовится больше F-16, - командующий силами НАТО в Европе Каволи

Автор: 

самолет (3593) США (26791) F-16 (554)


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Топ комментарии
+7
запчастини ти саменьке будеш у гаражі клепати по відосам хфьодорова?
зебіли такі зебіли.
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01.05.2025 21:38
+5
Дякуємо,дуже дякуємо...підари..
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01.05.2025 21:35
+3
Трамп буде гордитися шо окрім Джавелінів підкинув запчастин
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01.05.2025 21:41
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо,дуже дякуємо...підари..
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01.05.2025 21:35 Ответить
запчастини ти саменьке будеш у гаражі клепати по відосам хфьодорова?
зебіли такі зебіли.
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01.05.2025 21:38 Ответить
гірше зебіла тільки дебіл як ти....
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01.05.2025 21:43 Ответить
ще один зеблан виліз.
канібалізм списаних літаків це поширена практика по всьому світу.
якщо вам убогим зефілітикам щось не подобається то скиньтесь донатами пердулі, він вам за х5 прайсом закупить нові деталі.
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01.05.2025 21:49 Ответить
ти просто тупе їбанько...але проблема не в цьому факті, а втому що ти цим хизуєшся
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01.05.2025 21:57 Ответить
тупі дегенерати тут щось розписують по темі в якій дупля не дають і ще когось ображають. зекацапи.
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01.05.2025 22:00 Ответить
ти якось мало цього разу покакав...давай ще спробуй, піднажми
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01.05.2025 22:03 Ответить
та я бачу що ти тупий деган, який нижче написав "навіщо перти весь корпус", тут щось доводити марна справа.
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01.05.2025 22:08 Ответить
недоносок,в гаражі тебе на пляшку посадять..
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01.05.2025 21:51 Ответить
типове зебидло.
тупе як пробка.
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01.05.2025 21:54 Ответить
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01.05.2025 21:35 Ответить
Давайте весь мотлох, шліть сюди. Нехай ЗСУ дають раду москалям зі списаним сміттям, а ви в цей час оновите свій парк і любуватиметесь ним. БО, **** ВИ СРЕТЕСЬ ВОЮВАТИ!
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01.05.2025 21:40 Ответить
Вообще-то любая сложная техника требует постоянного обслуживания и запчастей. Особенно в зоне боевых действий.
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01.05.2025 21:46 Ответить
так вони це знають самі, ну з яким серйозним супротивником воювали штати? може з талібами чи хуситами?
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01.05.2025 21:47 Ответить
Трамп буде гордитися шо окрім Джавелінів підкинув запчастин
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01.05.2025 21:41 Ответить
Цікаво чи це ті 50 лямів про які сьогодні писали
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01.05.2025 21:41 Ответить
З поганої вівці хоч клаптик вовни. Таким лохам, як ми, взагалі могли нічого не давати. Як нефіг дєлать.
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01.05.2025 21:43 Ответить
дякуємо, це американцям нічого небуде коштувати, це щоб потім не казали у борг на 200 млрд, бо двигун і радар попередньо були зняті , взагалі цього списаного металобрухту там як болота на рашці..
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01.05.2025 21:44 Ответить
Но это не отменяет того, что нам реально нужны запчасти. И если американцы используют свои списанные борта как доноров, то почему нам нельзя сделать точно так-же?
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01.05.2025 21:48 Ответить
так я тому і подякував, що це реально потрібно, бо на нові запчастини черга розписана на роки вперед.
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01.05.2025 21:51 Ответить
Именно так. Как и очередь за БУ бортами.
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01.05.2025 21:53 Ответить
глупо тащить весь корпус через пол земного шара...при том что перечень компонентов с наибольшим износом хорошо известен, в первую очередь, кстати, єто движок...есть суть вещей а есть форма...
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01.05.2025 22:01 Ответить
У нас война вообще-то. Борта не на показательных полетах. Уже два не взлетят. Никто не знает что именно пострадает и может понадобиться завтра.
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01.05.2025 22:04 Ответить
У 2025 році ВПС США планують вивести з експлуатації 250 військових літаків, у тому числі 32 F-22A Raptor та 26 F-15E Strike Eagles1. Крім того, NDAA дозволяє вивести з експлуатації 36 F-15C і 3 F-16S2.

airandspaceforces.com/new-2025
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01.05.2025 21:49 Ответить
Цікаво, чому "Раптори" виводять.

Втома металу? Двигун відпрацював своє? Інші причини?
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01.05.2025 21:54 Ответить
законсервують та і все.
насправді вони занадто дорогі у обслуговуванні, і майже нічим не кращі за набагато дешевші ф-35.
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01.05.2025 21:58 Ответить
"Раптори" виводять по тій же причині з якої вивели SR-71.

Дороге обслуговування.
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01.05.2025 22:02 Ответить
А чо не можна було просто потрібні запчастини відправити? Бажано нові.
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01.05.2025 21:50 Ответить
а якщо вийде с ладу завтра якийсь гвинтик чи трубопровід ?
канібалізм це поширена практика.
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01.05.2025 21:56 Ответить
ВОно то так, якшо це все під боком. А якшо тягти через пів світу, то може краще на місці розібрати і передати в вигляді ремкомплектів?
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01.05.2025 22:07 Ответить
ну дивись, купа деталей це потрібно все розписати та на склад розпихати по ящикам.
а тут технік зняв неробочу деталь підійшов до донора зняв і все...
коли таким займались для рихтування Мігів та су чомусь ніхто дурниць не писав, у стилі кончені янкі зажали нові деталі...
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01.05.2025 22:12 Ответить
"кончені янкі зажали нові деталі"
Це вже ви самі за мене почали дописувати. Я нічого такого не писав
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01.05.2025 22:13 Ответить
ну то не вам конкретно адресовано, а дописувачам вище
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01.05.2025 22:16 Ответить
В США есть база https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD Девис-Монтен. Там есть авиагруппа, которая спецы по разборке бортов именно на запчасти. Зачем производить новое если есть горы пригодного?
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01.05.2025 22:00 Ответить
до гуманітаріїв не доходить що мати "донора" під боком це супер варіант, тим більше коли запчастини не купиш у епіцентрі чи на ****
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01.05.2025 22:05 Ответить
Причем когда ты зрительно знаешь где стоит то, что нужно заменить. Берешь и в том-же самом место донора это снимаешь. Просто и сердито.
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01.05.2025 22:07 Ответить
Цей "супер варіант" треба 1) привезти, 2) десь зберігати. І напіврозібраний літак не такий мобільний, як робочій. Прилетить ракета і нема в тебе набора запчастин. А кацапи прострілюють всю територію України.
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01.05.2025 22:10 Ответить
на аеродромі куппппаа вільного місця є де зберігати, а привезти літак це фігня, на літаку до жешува а звідти на "фурі" куди потрібно.
йой це ф-16 а не с-17
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01.05.2025 22:15 Ответить
Герой...Навіщо тобі запчастини ??? На твоїй же печі вічний двигун стоїть
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01.05.2025 22:02 Ответить
Як це нашо? Шоб дебіли питали. Схоже працює
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01.05.2025 22:05 Ответить
🤣🤣та шо в тебе дебіла питати...ти ж дебіл рідкісний🤣🤣🤣
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01.05.2025 22:08 Ответить
Кісо, ти шо, обазився? Ти про дебіла прийняв на себе? Не засмучуйся. Ти в нас самий розумний ))
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01.05.2025 22:11 Ответить
Ну чого б це я на тебе дебіла сердився 🤣🤣🤣🤣ти ж дебіл рідкісний🤣🤣🤣
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01.05.2025 22:13 Ответить
на тобі Боже що нам не гоже .
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01.05.2025 21:59 Ответить
 
 