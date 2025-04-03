До розгортання в Україні готується більше F-16, - командувач сил НАТО в Європі Каволі
Україна отримає від партнерів додаткові винищувачі F-16. Літаки вже готують до передачі.
Про це під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Каволі нагадав, що в України вже є певна кількість F-16, які передали партнери. Також для управління цими винищувачами були підготовлені українські пілоти.
"Є більше F-16, які готуються до розгортання. Є ще більше пілотів, які проходять підготовку", - додав генерал.
Він звернув увагу, що Україна активно використовує F-16, вони літають "щодня". Літаки допомогли відбити велику кількість ракетних атак Росії. Також винищувачі вже здійснили багато наступальних атак, зокрема бомбардувань на сході.
"Жоден із F-16 не був зі США. Здебільшого вони були з північноєвропейських країн - Нідерландів, Данії", - зазначив Каволі.
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На діда Байдена, вищав на виборах, що той слабак, не дає Україні необхідної зброї, а сам…
у доні є конспіралогіня і кнопка!
конспіралогіня йому пораскине по козирях, мозок вправить
і доня чи то пальцем тисне, чи там дупою випадково
сяде на ту кнопку - і пів фунціоналу Ф-16 як і не було
ваша теорія це вже друга і вона оппозиціонійна першій,
але що цікаво? - обидві недоказані.
персматрють, передумують контракти і заключені і ні...