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Новини F-16 для України
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До розгортання в Україні готується більше F-16, - командувач сил НАТО в Європі Каволі

f16

Україна отримає від партнерів додаткові винищувачі F-16. Літаки вже готують до передачі.

Про це під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Каволі нагадав, що в України вже є певна кількість F-16, які передали партнери. Також для управління цими винищувачами були підготовлені українські пілоти.

"Є більше F-16, які готуються до розгортання. Є ще більше пілотів, які проходять підготовку", - додав генерал.

Він звернув увагу, що Україна активно використовує F-16, вони літають "щодня". Літаки допомогли відбити велику кількість ракетних атак Росії. Також винищувачі вже здійснили багато наступальних атак, зокрема бомбардувань на сході.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держави-партнери України виконують зобов’язання щодо постачання літаків F-16 та "Міраж", - Повітряні сили

"Жоден із F-16 не був зі США. Здебільшого вони були з північноєвропейських країн - Нідерландів, Данії", - зазначив Каволі.

Автор: 

Каволі Крістофер (60) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+6
А отой, чубака пристаркуватий, з США, лише сором'язливо, переминає м'ячі для гольфу у кишенях, бо нічого не надає з ОВТ Україні для її захисту від московитів??
На діда Байдена, вищав на виборах, що той слабак, не дає Україні необхідної зброї, а сам…
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03.04.2025 21:20
+2
У турок Ф-16 блок 30 и блок 50, блок 50+ всего около 30 штук блок 70/72 нет ни одного, так как ржавая псина наложила запрет на продажу Тупции оружия в 16 году.
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03.04.2025 22:22
+1
Це міська легенда, "urban myth". Єдиний вплив, який доні має на ф-16, це постачання деяких запчастин.
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03.04.2025 21:35
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А отой, чубака пристаркуватий, з США, лише сором'язливо, переминає м'ячі для гольфу у кишенях, бо нічого не надає з ОВТ Україні для її захисту від московитів??
На діда Байдена, вищав на виборах, що той слабак, не дає Україні необхідної зброї, а сам…
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03.04.2025 21:20 Відповісти
А Турція (країна НАТО) теж підкине українцям F-16?
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03.04.2025 21:21 Відповісти
У Турції новіші модифікації, вони на озброєнні. Нам передали ті країни, які припинили використовувати F-16.
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03.04.2025 21:31 Відповісти
Да, но они все модернизированы до уровня - Блок 50/52.
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03.04.2025 22:11 Відповісти
У турок Ф-16 блок 30 и блок 50, блок 50+ всего около 30 штук блок 70/72 нет ни одного, так как ржавая псина наложила запрет на продажу Тупции оружия в 16 году.
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03.04.2025 22:22 Відповісти
Турція купила С-400, до якої можуть мати доступ кацапи в той момент, коли поруч пролітатимуть новітні літаки. Стріляти не будуть, а от радіовідбитки знимуть.
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03.04.2025 23:42 Відповісти
Турция купила С-400 потому, что ржавая скотина в угоду х-лу ЗАПРЕТИЛА продавать оружие Турции, повторяю последний раз.
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04.04.2025 00:04 Відповісти
киця, нерузуміє того
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04.04.2025 01:41 Відповісти
А відключення оновлення та роботоспроможності систем F-16 теж готується, як то було, коли трампон встав не з тієї ноги?
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03.04.2025 21:25 Відповісти
На роботоспроможність систем F-16 трампон ніякого впливу не має, він погрожував припинити постачання запчастин для обслуговування.
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03.04.2025 21:33 Відповісти
те, що жоден з літаків не був з США, щє нічого не означяє.
у доні є конспіралогіня і кнопка!
конспіралогіня йому пораскине по козирях, мозок вправить
і доня чи то пальцем тисне, чи там дупою випадково
сяде на ту кнопку - і пів фунціоналу Ф-16 як і не було
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03.04.2025 21:27 Відповісти
Це міська легенда, "urban myth". Єдиний вплив, який доні має на ф-16, це постачання деяких запчастин.
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03.04.2025 21:35 Відповісти
можливо...
ваша теорія це вже друга і вона оппозиціонійна першій,
але що цікаво? - обидві недоказані.
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03.04.2025 21:44 Відповісти
Це такаж "теорія", як і атеізм. Ви вірите в боженьку ("міфічну кнопку") я ні. Але я щє читала у Тома Купера матеріал, який зветься (NO) Kill switch:

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03.04.2025 23:46 Відповісти
якби американську зброю можна було б віддалено відключити, її б ніхто не купляв, it is simple as that
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03.04.2025 23:50 Відповісти
так вже навіть і не всі хочють...
персматрють, передумують контракти і заключені і ні...
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03.04.2025 23:56 Відповісти
complicated as it is...
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04.04.2025 00:03 Відповісти
так так
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03.04.2025 21:28 Відповісти
Штук 3-4 хоть в мечтах предполагают? Дай то Бог.
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03.04.2025 23:48 Відповісти
 
 