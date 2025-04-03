До розгортання в Україні готується більше F-16, - командувач сил НАТО в Європі Каволі

Україна отримає від партнерів додаткові винищувачі F-16. Літаки вже готують до передачі.

Про це під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Каволі нагадав, що в України вже є певна кількість F-16, які передали партнери. Також для управління цими винищувачами були підготовлені українські пілоти.

"Є більше F-16, які готуються до розгортання. Є ще більше пілотів, які проходять підготовку", - додав генерал.

Він звернув увагу, що Україна активно використовує F-16, вони літають "щодня". Літаки допомогли відбити велику кількість ракетних атак Росії. Також винищувачі вже здійснили багато наступальних атак, зокрема бомбардувань на сході.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держави-партнери України виконують зобов’язання щодо постачання літаків F-16 та "Міраж", - Повітряні сили

"Жоден із F-16 не був зі США. Здебільшого вони були з північноєвропейських країн - Нідерландів, Данії", - зазначив Каволі.